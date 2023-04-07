Украинские военные обстреляли Донецк
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили восемь снарядов натовского калибра по Донецку
Осколки снарядов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Украинские войска за час дважды обстреляли Донецк, выпустив по Киевскому и Петровскому районам города восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.10 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 17.00 - населенный пункт Ильинка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 милиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.