https://ria.ru/20230407/obstrel-1863693024.html
Украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО
Украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО - РИА Новости, 07.04.2023
Украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО
Украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив 10 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T11:26
2023-04-07T11:26
2023-04-07T11:26
макеевка
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 7 апр – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив 10 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР.
https://ria.ru/20230407/donetsk-1863667241.html
макеевка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
макеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк
Макеевка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО
Украинские войска выпустили по Макеевке десять ракет из РСЗО