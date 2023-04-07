https://ria.ru/20230407/obstrel-1863693024.html

Украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО

Украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО - РИА Новости, 07.04.2023

Украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО

Украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив 10 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T11:26

2023-04-07T11:26

2023-04-07T11:26

макеевка

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 7 апр – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив 10 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР.

https://ria.ru/20230407/donetsk-1863667241.html

макеевка

донецкая народная республика

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

макеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк