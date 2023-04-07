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КНР и Франция выступили против нападений на мирные ядерные объекты - РИА Новости, 07.04.2023
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17:13 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/napadeniya-1863830896.html
КНР и Франция выступили против нападений на мирные ядерные объекты
КНР и Франция выступили против нападений на мирные ядерные объекты - РИА Новости, 07.04.2023
КНР и Франция выступили против нападений на мирные ядерные объекты
Китай и Франция выступают против вооруженных нападений на мирные ядерные объекты и поддерживают конструктивную роль МАГАТЭ в обеспечении безопасности АЭС,... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T17:13
2023-04-07T17:13
в мире
эммануэль макрон
урсула фон дер ляйен
магатэ
запорожская аэс
еврокомиссия
си цзиньпин
китай
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ПЕКИН, 7 апр – РИА Новости. Китай и Франция выступают против вооруженных нападений на мирные ядерные объекты и поддерживают конструктивную роль МАГАТЭ в обеспечении безопасности АЭС, говорится в тексте совместного заявления КНР и Франции. Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Китай с государственным визитом в среду вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для встречи с главой КНР Си Цзиньпином. Ситуация на Украине стала одной из главных тем переговоров между политиками.
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китай
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в мире, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, магатэ, запорожская аэс, еврокомиссия, си цзиньпин, китай, франция, украина
В мире, Эммануэль Макрон, Урсула фон дер Ляйен, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Еврокомиссия, Си Цзиньпин, Китай, Франция, Украина
КНР и Франция выступили против нападений на мирные ядерные объекты

Си Цзиньпин и Макрон выступили против вооруженных нападений на мирные ядерные объекты

© AP Photo / Ludovic MarinСи Цзиньпин во время встречи с президентом Франции Макроном и председателем Еврокомиссии Урсулой фон де Ляйен
Си Цзиньпин во время встречи с президентом Франции Макроном и председателем Еврокомиссии Урсулой фон де Ляйен - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© AP Photo / Ludovic Marin
Си Цзиньпин во время встречи с президентом Франции Макроном и председателем Еврокомиссии Урсулой фон де Ляйен
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ПЕКИН, 7 апр – РИА Новости. Китай и Франция выступают против вооруженных нападений на мирные ядерные объекты и поддерживают конструктивную роль МАГАТЭ в обеспечении безопасности АЭС, говорится в тексте совместного заявления КНР и Франции.
«
"Обе стороны выступают против вооруженных нападений на атомные электростанции и другие мирные ядерные объекты и поддерживают конструктивную роль Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в содействии обеспечения безопасности мирных ядерных объектов, включая усилия по обеспечению безопасности и защиты Запорожской АЭС", - указывается в заявлении, распространенном агентством Синьхуа.
Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Китай с государственным визитом в среду вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для встречи с главой КНР Си Цзиньпином. Ситуация на Украине стала одной из главных тем переговоров между политиками.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Подоляк раскритиковал работу МАГАТЭ по ситуации вокруг ЗАЭС
31 марта, 15:21
 
В миреЭммануэль МакронУрсула фон дер ЛяйенМАГАТЭЗапорожская АЭСЕврокомиссияСи ЦзиньпинКитайФранцияУкраина
 
 
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