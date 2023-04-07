КНР и Франция выступили против нападений на мирные ядерные объекты
Си Цзиньпин и Макрон выступили против вооруженных нападений на мирные ядерные объекты
© AP Photo / Ludovic MarinСи Цзиньпин во время встречи с президентом Франции Макроном и председателем Еврокомиссии Урсулой фон де Ляйен
© AP Photo / Ludovic Marin
Си Цзиньпин во время встречи с президентом Франции Макроном и председателем Еврокомиссии Урсулой фон де Ляйен
ПЕКИН, 7 апр – РИА Новости. Китай и Франция выступают против вооруженных нападений на мирные ядерные объекты и поддерживают конструктивную роль МАГАТЭ в обеспечении безопасности АЭС, говорится в тексте совместного заявления КНР и Франции.
«
"Обе стороны выступают против вооруженных нападений на атомные электростанции и другие мирные ядерные объекты и поддерживают конструктивную роль Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в содействии обеспечения безопасности мирных ядерных объектов, включая усилия по обеспечению безопасности и защиты Запорожской АЭС", - указывается в заявлении, распространенном агентством Синьхуа.
Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Китай с государственным визитом в среду вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для встречи с главой КНР Си Цзиньпином. Ситуация на Украине стала одной из главных тем переговоров между политиками.