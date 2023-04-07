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КНР и Франция выступили против нападений на мирные ядерные объекты

КНР и Франция выступили против нападений на мирные ядерные объекты - РИА Новости, 07.04.2023

КНР и Франция выступили против нападений на мирные ядерные объекты

Китай и Франция выступают против вооруженных нападений на мирные ядерные объекты и поддерживают конструктивную роль МАГАТЭ в обеспечении безопасности АЭС,... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T17:13

2023-04-07T17:13

2023-04-07T17:13

в мире

эммануэль макрон

урсула фон дер ляйен

магатэ

запорожская аэс

еврокомиссия

си цзиньпин

китай

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ПЕКИН, 7 апр – РИА Новости. Китай и Франция выступают против вооруженных нападений на мирные ядерные объекты и поддерживают конструктивную роль МАГАТЭ в обеспечении безопасности АЭС, говорится в тексте совместного заявления КНР и Франции. Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Китай с государственным визитом в среду вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для встречи с главой КНР Си Цзиньпином. Ситуация на Украине стала одной из главных тем переговоров между политиками.

https://ria.ru/20230331/magate-1862191528.html

китай

франция

украина

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2023

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в мире, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, магатэ, запорожская аэс, еврокомиссия, си цзиньпин, китай, франция, украина