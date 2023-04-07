https://ria.ru/20230407/napadenie-1863847089.html
В Энгельсе пьяная женщина ударила ножом сотрудницу полиции
В Энгельсе пьяная женщина ударила ножом сотрудницу полиции - РИА Новости, 07.04.2023
В Энгельсе пьяная женщина ударила ножом сотрудницу полиции
Следователи в городе Энгельсе Саратовской области возбудили уголовное дело по факту посягательства на сотрудницу полиции, которая прибыла в семью для проверки... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T17:56
2023-04-07T17:56
2023-04-07T17:56
россия
энгельс
саратовская область
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 7 апр - РИА Новости. Следователи в городе Энгельсе Саратовской области возбудили уголовное дело по факту посягательства на сотрудницу полиции, которая прибыла в семью для проверки условий жизни детей, но получила ножевое ранение от их пьяной матери, сообщается в телеграм-канале регионального управления СК РФ. По предварительным данным, в пятницу полицейские совместно с медиками прибыли в квартиру дома по улице Тельмана для проверки информации о том, что в семье за детьми не осуществлялся надлежащий уход, но их мать, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, ножом ранила сотрудницу полиции. Пострадавшую госпитализировали. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств", - говорится в сообщении. Областной главк МВД поясняет, что, по предварительной информации, мать двоих детей внезапно напала с ножом на начальника подразделения по делам несовершеннолетних территориального отдела полиции. "С целью обеспечения безопасности двух маленьких детей - мальчика 4 лет и девочку 2 месяцев - у пьяной матери изъяли", - отмечается в сообщении. Прокуратура региона в своем телеграм-канале уточняет, что семья нападавшей находится в социально опасном положении. Ведомство взяло на контроль ход расследования уголовного дела. "Также прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности правонарушений несовершеннолетних, в ходе которой будут выяснены причины и условия произошедшего и при наличии приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230406/delo-1863577853.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, энгельс, саратовская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Энгельс, Саратовская область, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Энгельсе пьяная женщина ударила ножом сотрудницу полиции
В Энгельсе пьяная женщина ранила ножом сотрудницу полиции, проверяющую условия жизни семьи
САРАТОВ, 7 апр - РИА Новости.
Следователи в городе Энгельсе Саратовской области возбудили уголовное дело по факту посягательства на сотрудницу полиции, которая прибыла в семью для проверки условий жизни детей, но получила ножевое ранение от их пьяной матери, сообщается в телеграм-канале
регионального управления СК РФ.
По предварительным данным, в пятницу полицейские совместно с медиками прибыли в квартиру дома по улице Тельмана для проверки информации о том, что в семье за детьми не осуществлялся надлежащий уход, но их мать, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, ножом ранила сотрудницу полиции. Пострадавшую госпитализировали.
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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств", - говорится в сообщении.
Областной главк МВД поясняет, что, по предварительной информации, мать двоих детей внезапно напала с ножом на начальника подразделения по делам несовершеннолетних территориального отдела полиции. "С целью обеспечения безопасности двух маленьких детей - мальчика 4 лет и девочку 2 месяцев - у пьяной матери изъяли", - отмечается в сообщении.
Прокуратура региона в своем телеграм-канале уточняет, что семья нападавшей находится в социально опасном положении. Ведомство взяло на контроль ход расследования уголовного дела.
"Также прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности правонарушений несовершеннолетних, в ходе которой будут выяснены причины и условия произошедшего и при наличии приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
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