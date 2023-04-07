https://ria.ru/20230407/napadenie-1863847089.html

В Энгельсе пьяная женщина ударила ножом сотрудницу полиции

В Энгельсе пьяная женщина ударила ножом сотрудницу полиции - РИА Новости, 07.04.2023

В Энгельсе пьяная женщина ударила ножом сотрудницу полиции

Следователи в городе Энгельсе Саратовской области возбудили уголовное дело по факту посягательства на сотрудницу полиции, которая прибыла в семью для проверки... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T17:56

2023-04-07T17:56

2023-04-07T17:56

россия

энгельс

саратовская область

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 7 апр - РИА Новости. Следователи в городе Энгельсе Саратовской области возбудили уголовное дело по факту посягательства на сотрудницу полиции, которая прибыла в семью для проверки условий жизни детей, но получила ножевое ранение от их пьяной матери, сообщается в телеграм-канале регионального управления СК РФ. По предварительным данным, в пятницу полицейские совместно с медиками прибыли в квартиру дома по улице Тельмана для проверки информации о том, что в семье за детьми не осуществлялся надлежащий уход, но их мать, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, ножом ранила сотрудницу полиции. Пострадавшую госпитализировали. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств", - говорится в сообщении. Областной главк МВД поясняет, что, по предварительной информации, мать двоих детей внезапно напала с ножом на начальника подразделения по делам несовершеннолетних территориального отдела полиции. "С целью обеспечения безопасности двух маленьких детей - мальчика 4 лет и девочку 2 месяцев - у пьяной матери изъяли", - отмечается в сообщении. Прокуратура региона в своем телеграм-канале уточняет, что семья нападавшей находится в социально опасном положении. Ведомство взяло на контроль ход расследования уголовного дела. "Также прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности правонарушений несовершеннолетних, в ходе которой будут выяснены причины и условия произошедшего и при наличии приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230406/delo-1863577853.html

https://ria.ru/20230207/kuban-1850163789.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, энгельс, саратовская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)