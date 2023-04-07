Житель Ингушетии, разыскиваемый за нападение на полицию, сдался силовикам
Один из разыскиваемых за нападение на полицейских в Ингушетии сдался силовикам
Сотрудники правоохранительных органов. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 7 апр — РИА Новости. Один из четырех разыскиваемых за нападения на силовиков в Ингушетии сдался, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
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"Амир Боков 2001 года рождения сдался сотрудникам полиции. Поиски еще трех человек продолжаются", — сказал собеседник агентства.
Вечером 5 апреля в селении Зязиков-Юрт Малгобекского района в ходе контртеррористической операции силовики обнаружили группу боевиков. При попытке задержания они открыли огонь из автоматов. В перестрелке погибли трое полицейских, восемь получили ранения.
Боевикам удалось скрыться. МВД Ингушетии объявило награду в три миллиона рублей за информацию о разыскиваемых.
Режим КТО действует на территории Малгобекского района с 20:00 понедельника. Его ввели после перестрелки между группой неизвестных и полицейскими. Один силовик получил легкие ранения.
В среду в одном из сел района обнаружили тело одного из разыскиваемых. При нем нашли автомат с подствольным гранатометом и четыре гранаты.
Двадцать седьмого марта неизвестные обстреляли из автоматов пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии. Два сотрудника полиции получили ранения. На следующий день в городе Карабулак нашли тело одного из предполагаемых участников нападения с огнестрельными ранениями. Вскоре после этого региональное управление ФСБ объявило в розыск пять жителей республики, которых подозревают в планировании терактов.