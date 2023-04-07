https://ria.ru/20230407/napadenie-1863680283.html

Житель Ингушетии, разыскиваемый за нападение на полицию, сдался силовикам

Житель Ингушетии, разыскиваемый за нападение на полицию, сдался силовикам - РИА Новости, 07.04.2023

Житель Ингушетии, разыскиваемый за нападение на полицию, сдался силовикам

Один из четырех разыскиваемых за нападения на силовиков в Ингушетии сдался, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T11:00

2023-04-07T11:00

2023-04-07T11:31

происшествия

малгобекский район

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 7 апр — РИА Новости. Один из четырех разыскиваемых за нападения на силовиков в Ингушетии сдался, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Вечером 5 апреля в селении Зязиков-Юрт Малгобекского района в ходе контртеррористической операции силовики обнаружили группу боевиков. При попытке задержания они открыли огонь из автоматов. В перестрелке погибли трое полицейских, восемь получили ранения.Боевикам удалось скрыться. МВД Ингушетии объявило награду в три миллиона рублей за информацию о разыскиваемых.Режим КТО действует на территории Малгобекского района с 20:00 понедельника. Его ввели после перестрелки между группой неизвестных и полицейскими. Один силовик получил легкие ранения.В среду в одном из сел района обнаружили тело одного из разыскиваемых. При нем нашли автомат с подствольным гранатометом и четыре гранаты.Двадцать седьмого марта неизвестные обстреляли из автоматов пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии. Два сотрудника полиции получили ранения. На следующий день в городе Карабулак нашли тело одного из предполагаемых участников нападения с огнестрельными ранениями. Вскоре после этого региональное управление ФСБ объявило в розыск пять жителей республики, которых подозревают в планировании терактов.

https://ria.ru/20230406/delo-1863577853.html

https://ria.ru/20230406/ingushetiya-1863549905.html

малгобекский район

республика ингушетия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, малгобекский район, республика ингушетия