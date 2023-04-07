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Житель Ингушетии, разыскиваемый за нападение на полицию, сдался силовикам - РИА Новости, 07.04.2023
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11:00 07.04.2023 (обновлено: 11:31 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/napadenie-1863680283.html
Житель Ингушетии, разыскиваемый за нападение на полицию, сдался силовикам
Житель Ингушетии, разыскиваемый за нападение на полицию, сдался силовикам - РИА Новости, 07.04.2023
Житель Ингушетии, разыскиваемый за нападение на полицию, сдался силовикам
Один из четырех разыскиваемых за нападения на силовиков в Ингушетии сдался, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T11:00
2023-04-07T11:31
происшествия
малгобекский район
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 7 апр — РИА Новости. Один из четырех разыскиваемых за нападения на силовиков в Ингушетии сдался, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Вечером 5 апреля в селении Зязиков-Юрт Малгобекского района в ходе контртеррористической операции силовики обнаружили группу боевиков. При попытке задержания они открыли огонь из автоматов. В перестрелке погибли трое полицейских, восемь получили ранения.Боевикам удалось скрыться. МВД Ингушетии объявило награду в три миллиона рублей за информацию о разыскиваемых.Режим КТО действует на территории Малгобекского района с 20:00 понедельника. Его ввели после перестрелки между группой неизвестных и полицейскими. Один силовик получил легкие ранения.В среду в одном из сел района обнаружили тело одного из разыскиваемых. При нем нашли автомат с подствольным гранатометом и четыре гранаты.Двадцать седьмого марта неизвестные обстреляли из автоматов пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии. Два сотрудника полиции получили ранения. На следующий день в городе Карабулак нашли тело одного из предполагаемых участников нападения с огнестрельными ранениями. Вскоре после этого региональное управление ФСБ объявило в розыск пять жителей республики, которых подозревают в планировании терактов.
https://ria.ru/20230406/delo-1863577853.html
https://ria.ru/20230406/ingushetiya-1863549905.html
малгобекский район
республика ингушетия
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происшествия, малгобекский район, республика ингушетия
Происшествия, Малгобекский район, Республика Ингушетия
Житель Ингушетии, разыскиваемый за нападение на полицию, сдался силовикам

Один из разыскиваемых за нападение на полицейских в Ингушетии сдался силовикам

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов
Сотрудники правоохранительных органов - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудники правоохранительных органов. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 7 апр — РИА Новости. Один из четырех разыскиваемых за нападения на силовиков в Ингушетии сдался, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
«
"Амир Боков 2001 года рождения сдался сотрудникам полиции. Поиски еще трех человек продолжаются", — сказал собеседник агентства.
Вечером 5 апреля в селении Зязиков-Юрт Малгобекского района в ходе контртеррористической операции силовики обнаружили группу боевиков. При попытке задержания они открыли огонь из автоматов. В перестрелке погибли трое полицейских, восемь получили ранения.
Боевикам удалось скрыться. МВД Ингушетии объявило награду в три миллиона рублей за информацию о разыскиваемых.
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Режим КТО действует на территории Малгобекского района с 20:00 понедельника. Его ввели после перестрелки между группой неизвестных и полицейскими. Один силовик получил легкие ранения.
В среду в одном из сел района обнаружили тело одного из разыскиваемых. При нем нашли автомат с подствольным гранатометом и четыре гранаты.
Двадцать седьмого марта неизвестные обстреляли из автоматов пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии. Два сотрудника полиции получили ранения. На следующий день в городе Карабулак нашли тело одного из предполагаемых участников нападения с огнестрельными ранениями. Вскоре после этого региональное управление ФСБ объявило в розыск пять жителей республики, которых подозревают в планировании терактов.
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ПроисшествияМалгобекский районРеспублика Ингушетия
 
 
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