https://ria.ru/20230407/naiv-1863779109.html

В Ярославле и Череповце отменили концерты панк-рок-группы НАИВ

В Ярославле и Череповце отменили концерты панк-рок-группы НАИВ - РИА Новости, 07.04.2023

В Ярославле и Череповце отменили концерты панк-рок-группы НАИВ

Концертное агентство Live Concerts объявило на своей странице "ВКонтакте" об отмене юбилейных концертов панк-рок-группы НАИВ в Ярославле и Череповце. Шоу должны РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T16:11

2023-04-07T16:11

2023-04-07T16:11

шоубиз

ярославль

череповец

музыка

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москва

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Концертное агентство Live Concerts объявило на своей странице "ВКонтакте" об отмене юбилейных концертов панк-рок-группы НАИВ в Ярославле и Череповце. Шоу должны были состояться восьмого и девятого апреля. Организаторы отметили, что слушателям вернут все средства за приобретенные билеты. На официальном сайте музыкантов все еще продаются билеты на другие концерты коллектива. НАИВ запланировали выступить в апреле в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре. Отмену шоу в Ярославле и Череповце музыканты пока не прокомментировали. В марте прошлого года лидер группы Александр "Чача" Иванов публично высказался против спецоперации, но вместе с командой продолжил выступать в России.

https://ria.ru/20230406/arbenina-1863554462.html

ярославль

череповец

москва

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

ярославль, череповец, музыка, знаменитости, москва