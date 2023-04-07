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В Ярославле и Череповце отменили концерты панк-рок-группы НАИВ - РИА Новости, 07.04.2023
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Шоубиз
 
16:11 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/naiv-1863779109.html
В Ярославле и Череповце отменили концерты панк-рок-группы НАИВ
В Ярославле и Череповце отменили концерты панк-рок-группы НАИВ - РИА Новости, 07.04.2023
В Ярославле и Череповце отменили концерты панк-рок-группы НАИВ
Концертное агентство Live Concerts объявило на своей странице "ВКонтакте" об отмене юбилейных концертов панк-рок-группы НАИВ в Ярославле и Череповце. Шоу должны РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T16:11
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шоубиз
ярославль
череповец
музыка
знаменитости
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Концертное агентство Live Concerts объявило на своей странице "ВКонтакте" об отмене юбилейных концертов панк-рок-группы НАИВ в Ярославле и Череповце. Шоу должны были состояться восьмого и девятого апреля. Организаторы отметили, что слушателям вернут все средства за приобретенные билеты. На официальном сайте музыкантов все еще продаются билеты на другие концерты коллектива. НАИВ запланировали выступить в апреле в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре. Отмену шоу в Ярославле и Череповце музыканты пока не прокомментировали. В марте прошлого года лидер группы Александр "Чача" Иванов публично высказался против спецоперации, но вместе с командой продолжил выступать в России.
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ярославль, череповец, музыка, знаменитости, москва
Шоубиз, Ярославль, Череповец, Музыка, Знаменитости, Москва
В Ярославле и Череповце отменили концерты панк-рок-группы НАИВ

В Ярославле и Череповце отменили апрельские концерты панк-рок-группы НАИВ

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкЛидер и вокалист группы "Наив" Александр "Чача" Иванов выступает на фестивале "Нашествие 2015"
Лидер и вокалист группы Наив Александр Чача Иванов выступает на фестивале Нашествие 2015 - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Концертное агентство Live Concerts объявило на своей странице "ВКонтакте" об отмене юбилейных концертов панк-рок-группы НАИВ в Ярославле и Череповце. Шоу должны были состояться восьмого и девятого апреля.
«
"Сегодня мы получили письмо-предупреждение от прокуратуры города Ярославля о невозможности проведения концерта. Поскольку экономика ярославского шоу неразрывно связана с экономикой мероприятия в Череповце, принято непростое решение об отмене общей связки Ярославль-Череповец", – рассказали в агентстве.
Организаторы отметили, что слушателям вернут все средства за приобретенные билеты.
© Naive Скриншот с сайта Naive
Скриншот с сайта Naive
© Naive
Скриншот с сайта Naive
На официальном сайте музыкантов все еще продаются билеты на другие концерты коллектива. НАИВ запланировали выступить в апреле в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре.
Отмену шоу в Ярославле и Череповце музыканты пока не прокомментировали.
В марте прошлого года лидер группы Александр "Чача" Иванов публично высказался против спецоперации, но вместе с командой продолжил выступать в России.
Диана Арбенина - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
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ШоубизЯрославльЧереповецМузыкаЗнаменитостиМосква
 
 
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