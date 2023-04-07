https://ria.ru/20230407/myasokombinat-1863695558.html

В Нижнем Новгороде защитят капиталовложения при строительстве мясокомбината

В Нижнем Новгороде защитят капиталовложения при строительстве мясокомбината - РИА Новости, 07.04.2023

В Нижнем Новгороде защитят капиталовложения при строительстве мясокомбината

Правительство РФ, правительство Нижегородской области и компания-инвестор ООО "Первый Мясокомбинат" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T11:34

2023-04-07T11:34

2023-04-07T11:34

нижегородская область

россия

глеб никитин

корпорация развития

нижегородская область

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 апр — РИА Новости. Правительство РФ, правительство Нижегородской области и компания-инвестор ООО "Первый Мясокомбинат" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), сообщает пресс-служба главы региона. Соглашение заключено в отношении инвестиционного проекта "Строительство мясоперерабатывающего комплекса" в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, который курирует Корпорация развития Нижегородской области. Объем инвестиций в проект составляет около 4 миллиардов рублей. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год. "Проект масштабный – он предполагает создание до 1500 новых рабочих мест. Заключенное СЗПК – одно из первых в Приволжском федеральном округе и Нижегородской области на новых после перезапуска механизма условиях. Механизм СЗПК позволит инвестору частично возместить понесенные затраты на создание объектов инфраструктуры, а также получить стабилизационные гарантии. Это значит, что сроком на 10 лет с даты заключения соглашения для инвестора фиксируется текущий уровень налогов, нормы законодательства и административные регламенты", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, слова которого цитирует пресс-служба. Механизм СЗПК является новым инструментом государственной поддержки инвестиционной деятельности. Некоторое время он совершенствовался на федеральном уровне и теперь работает по всей России в полном объеме. Механизм также допускает возмещение затрат на уплату процентов по кредитам и займам. "Очень важно, что именно в настоящее время государство поддерживает частные инвестиции и развитие бизнеса, в том числе с использованием СЗПК. В результате реализации инвестиционного проекта "Первого мясокомбината" на территории Нижнего Новгорода будет построен современный мясоперерабатывающий комплекс", – отметил руководитель ООО "Первый Мясокомбинат" Максим Плеханов. СЗПК могут быть заключены как на федеральном, так и на региональном уровне. Как рассказал заместитель министра экономического развития РФ Мурат Керефов, всего в стране при помощи СЗПК реализуется несколько десятков инвестиционных проектов в 28 регионах страны. Минимальный порог вложений для заключения СЗПК не превышает 200 миллионов рублей. Такой объем инвестиций позволит заключить соглашение на уровне субъекта РФ. Он подчеркнул, что в заключении таких соглашений заинтересованы не только инвесторы, но и регионы, так как проекты реализуют исключительно за частные средства.

https://ria.ru/20230403/elektrobus-1862726113.html

https://ria.ru/20230331/fondy-1862252825.html

россия

нижегородская область

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, глеб никитин, корпорация развития, нижегородская область, нижний новгород