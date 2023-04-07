https://ria.ru/20230407/moskva-1864531247.html

Почти 400 новых домовых указателей установили в Москве в марте

Почти 400 новых домовых указателей установили в Москве в марте - РИА Новости, 11.04.2023

Почти 400 новых домовых указателей установили в Москве в марте

Почти 400 новых домовых указателей установили на юге Москвы в марте, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-07T17:05

2023-04-07T17:05

2023-04-11T15:26

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816122486_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_16e0d195212d73f1f99dca710febcd89.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Почти 400 новых домовых указателей установили на юге Москвы в марте, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Почти 400 новых домовых указателей установили в столице в марте", - говорится в сообщении. Уточняется, что 383 новые таблички появились в Южном административном округе Москвы – на Бирюлевской, Загорьевской, Лебедянской, Липецкой, Прохладной, Ягодной и других улицах. Отмечается, что также в марте 36 городских указателей и 145 информационных полей городских указателей впервые установили на пути к отделениям районных судов, Гарнизонных военных судов и к Управлению Судебного департамента во всех округах. "Шестнадцать городских указателей и 109 информационных полей появились на пути к отделениям Фонда социального страхования города Москвы", - говорится в сообщении. В комплексе городского хозяйства отметили, что единая система навигации создается в столице с 2014 года. Все навигационные элементы – домовые и городские указатели, информационные поля – соответствуют разработанному стандарту: синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц.

https://ria.ru/20230406/promyvka-1863537147.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва