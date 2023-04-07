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Почти 400 новых домовых указателей установили в Москве в марте - РИА Новости, 11.04.2023
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17:05 07.04.2023 (обновлено: 15:26 11.04.2023)
https://ria.ru/20230407/moskva-1864531247.html
Почти 400 новых домовых указателей установили в Москве в марте
Почти 400 новых домовых указателей установили в Москве в марте - РИА Новости, 11.04.2023
Почти 400 новых домовых указателей установили в Москве в марте
Почти 400 новых домовых указателей установили на юге Москвы в марте, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-07T17:05
2023-04-11T15:26
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москва
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Почти 400 новых домовых указателей установили на юге Москвы в марте, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Почти 400 новых домовых указателей установили в столице в марте", - говорится в сообщении. Уточняется, что 383 новые таблички появились в Южном административном округе Москвы – на Бирюлевской, Загорьевской, Лебедянской, Липецкой, Прохладной, Ягодной и других улицах. Отмечается, что также в марте 36 городских указателей и 145 информационных полей городских указателей впервые установили на пути к отделениям районных судов, Гарнизонных военных судов и к Управлению Судебного департамента во всех округах. "Шестнадцать городских указателей и 109 информационных полей появились на пути к отделениям Фонда социального страхования города Москвы", - говорится в сообщении. В комплексе городского хозяйства отметили, что единая система навигации создается в столице с 2014 года. Все навигационные элементы – домовые и городские указатели, информационные поля – соответствуют разработанному стандарту: синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва

Почти 400 новых домовых указателей установили в Москве в марте

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на центр Москвы
Вид на центр Москвы - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Почти 400 новых домовых указателей установили на юге Москвы в марте, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Почти 400 новых домовых указателей установили в столице в марте", - говорится в сообщении.
Уточняется, что 383 новые таблички появились в Южном административном округе Москвы – на Бирюлевской, Загорьевской, Лебедянской, Липецкой, Прохладной, Ягодной и других улицах.
Отмечается, что также в марте 36 городских указателей и 145 информационных полей городских указателей впервые установили на пути к отделениям районных судов, Гарнизонных военных судов и к Управлению Судебного департамента во всех округах.
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"Шестнадцать городских указателей и 109 информационных полей появились на пути к отделениям Фонда социального страхования города Москвы", - говорится в сообщении.
В комплексе городского хозяйства отметили, что единая система навигации создается в столице с 2014 года. Все навигационные элементы – домовые и городские указатели, информационные поля – соответствуют разработанному стандарту: синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц.
 
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