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Специалисты проведут промывку Крымского моста в центре Москвы в пятницу - РИА Новости, 07.04.2023
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12:27 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/moskva-1863717985.html
Специалисты проведут промывку Крымского моста в центре Москвы в пятницу
Специалисты проведут промывку Крымского моста в центре Москвы в пятницу - РИА Новости, 07.04.2023
Специалисты проведут промывку Крымского моста в центре Москвы в пятницу
Специалисты столичного комплекса городского хозяйства проведут промывку Крымского моста в центре Москвы в пятницу, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T12:27
2023-04-07T12:27
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москва
петр бирюков
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства проведут промывку Крымского моста в центре Москвы в пятницу, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В рамках месячника по благоустройству, который стартовал 1 апреля, в пятницу проведем масштабную промывку Крымского моста. С помощью специальных моющих средств и аппаратов высокого давления специалисты комплекса городского хозяйства тщательно промоют чугунные ограждения, гранитные парапеты, лестничные сходы и основания металлической подвесной конструкции моста", - цитируют Бирюкова в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Заммэра добавил, что после завершения промывки специалисты проведут на сооружении необходимые ремонтные и лакокрасочные работы. Отмечается, что в промывке задействуют 10 рабочих и две поливомоечные машины. Для полной очистки моста потребуются сутки. "На время работ движение транспорта и пешеходов ограничиваться не будет", - добавили в публикации.
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москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков

Специалисты проведут промывку Крымского моста в центре Москвы в пятницу

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкПромывка Крымского моста в Москве
Промывка Крымского моста в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Промывка Крымского моста в Москве
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства проведут промывку Крымского моста в центре Москвы в пятницу, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках месячника по благоустройству, который стартовал 1 апреля, в пятницу проведем масштабную промывку Крымского моста. С помощью специальных моющих средств и аппаратов высокого давления специалисты комплекса городского хозяйства тщательно промоют чугунные ограждения, гранитные парапеты, лестничные сходы и основания металлической подвесной конструкции моста", - цитируют Бирюкова в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
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Заммэра добавил, что после завершения промывки специалисты проведут на сооружении необходимые ремонтные и лакокрасочные работы.
Отмечается, что в промывке задействуют 10 рабочих и две поливомоечные машины. Для полной очистки моста потребуются сутки.
"На время работ движение транспорта и пешеходов ограничиваться не будет", - добавили в публикации.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
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