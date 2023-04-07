https://ria.ru/20230407/moskva-1863717985.html

Специалисты проведут промывку Крымского моста в центре Москвы в пятницу

Специалисты проведут промывку Крымского моста в центре Москвы в пятницу - РИА Новости, 07.04.2023

Специалисты проведут промывку Крымского моста в центре Москвы в пятницу

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства проведут промывку Крымского моста в центре Москвы в пятницу, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T12:27

2023-04-07T12:27

2023-04-07T12:27

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москва

петр бирюков

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства проведут промывку Крымского моста в центре Москвы в пятницу, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В рамках месячника по благоустройству, который стартовал 1 апреля, в пятницу проведем масштабную промывку Крымского моста. С помощью специальных моющих средств и аппаратов высокого давления специалисты комплекса городского хозяйства тщательно промоют чугунные ограждения, гранитные парапеты, лестничные сходы и основания металлической подвесной конструкции моста", - цитируют Бирюкова в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Заммэра добавил, что после завершения промывки специалисты проведут на сооружении необходимые ремонтные и лакокрасочные работы. Отмечается, что в промывке задействуют 10 рабочих и две поливомоечные машины. Для полной очистки моста потребуются сутки. "На время работ движение транспорта и пешеходов ограничиваться не будет", - добавили в публикации.

https://ria.ru/20230407/moskva-1863695300.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков