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Более 500 тысяч элементов освещения промоют в Москве в рамках месячника - РИА Новости, 07.04.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:34 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/moskva-1863695300.html
Более 500 тысяч элементов освещения промоют в Москве в рамках месячника
Более 500 тысяч элементов освещения промоют в Москве в рамках месячника - РИА Новости, 07.04.2023
Более 500 тысяч элементов освещения промоют в Москве в рамках месячника
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению масштабных промывок объектов уличной системы освещения в рамках месячника по благоустройству... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T11:34
2023-04-07T11:34
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению масштабных промывок объектов уличной системы освещения в рамках месячника по благоустройству в Москве, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В рамках месячника по благоустройству, который стартовал 1 апреля, проведем мероприятия по промывке и покраске более 500 тысяч элементов наружного освещения - светильников, кронштейнов, цоколей и опор, установок архитектурно-художественной подсветки. Будут задействованы автовышки, поливомоечная техника, бригады ручной уборки", - отметил Бирюков. Заммэра рассказал, что всего промоют 135 тысяч опор наружного освещения, 200 тысяч светильников, 53 тысячи цоколей и 114 тысяч кронштейнов. Обновят лакокрасочное покрытие 39 тысяч цоколей, 21 тысячи кронштейнов и 18 тысяч опор наружного освещения. "В настоящее время работы ведутся вдоль крупных вылетных магистралей, площадей и пешеходных зон в центральной части столицы, на мостовых сооружениях. При промывке применяются современные биоразлагаемые моющие средства, которые не наносят вред окружающей среде", - подчеркнул Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что специалисты Объединенной энергетической компании (ОЭК) уже перевели уличное освещение и подсветку на летний режим работы. В пресс-службе комплекса добавили, что в общей сложности Москву освещают более 1 миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии не увеличивается, так как используются энергоэффективные светодиоды.
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петр бирюков, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва

Более 500 тысяч элементов освещения промоют в Москве в рамках месячника

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСотрудник коммунальной службы протирает плафон фонаря наружного освещения на Пречистенской набережной в Москве
Сотрудник коммунальной службы протирает плафон фонаря наружного освещения на Пречистенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Сотрудник коммунальной службы протирает плафон фонаря наружного освещения на Пречистенской набережной в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению масштабных промывок объектов уличной системы освещения в рамках месячника по благоустройству в Москве, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках месячника по благоустройству, который стартовал 1 апреля, проведем мероприятия по промывке и покраске более 500 тысяч элементов наружного освещения - светильников, кронштейнов, цоколей и опор, установок архитектурно-художественной подсветки. Будут задействованы автовышки, поливомоечная техника, бригады ручной уборки", - отметил Бирюков.
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Заммэра рассказал, что всего промоют 135 тысяч опор наружного освещения, 200 тысяч светильников, 53 тысячи цоколей и 114 тысяч кронштейнов. Обновят лакокрасочное покрытие 39 тысяч цоколей, 21 тысячи кронштейнов и 18 тысяч опор наружного освещения.
"В настоящее время работы ведутся вдоль крупных вылетных магистралей, площадей и пешеходных зон в центральной части столицы, на мостовых сооружениях. При промывке применяются современные биоразлагаемые моющие средства, которые не наносят вред окружающей среде", - подчеркнул Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что специалисты Объединенной энергетической компании (ОЭК) уже перевели уличное освещение и подсветку на летний режим работы.
В пресс-службе комплекса добавили, что в общей сложности Москву освещают более 1 миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии не увеличивается, так как используются энергоэффективные светодиоды.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМосква
 
 
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