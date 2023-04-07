https://ria.ru/20230407/moskva-1863695300.html

Более 500 тысяч элементов освещения промоют в Москве в рамках месячника

Более 500 тысяч элементов освещения промоют в Москве в рамках месячника - РИА Новости, 07.04.2023

Более 500 тысяч элементов освещения промоют в Москве в рамках месячника

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению масштабных промывок объектов уличной системы освещения в рамках месячника по благоустройству... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T11:34

2023-04-07T11:34

2023-04-07T11:34

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728623894_0:44:3194:1840_1920x0_80_0_0_1b789f238e4ab8e1e9a7b34a828afcba.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению масштабных промывок объектов уличной системы освещения в рамках месячника по благоустройству в Москве, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В рамках месячника по благоустройству, который стартовал 1 апреля, проведем мероприятия по промывке и покраске более 500 тысяч элементов наружного освещения - светильников, кронштейнов, цоколей и опор, установок архитектурно-художественной подсветки. Будут задействованы автовышки, поливомоечная техника, бригады ручной уборки", - отметил Бирюков. Заммэра рассказал, что всего промоют 135 тысяч опор наружного освещения, 200 тысяч светильников, 53 тысячи цоколей и 114 тысяч кронштейнов. Обновят лакокрасочное покрытие 39 тысяч цоколей, 21 тысячи кронштейнов и 18 тысяч опор наружного освещения. "В настоящее время работы ведутся вдоль крупных вылетных магистралей, площадей и пешеходных зон в центральной части столицы, на мостовых сооружениях. При промывке применяются современные биоразлагаемые моющие средства, которые не наносят вред окружающей среде", - подчеркнул Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что специалисты Объединенной энергетической компании (ОЭК) уже перевели уличное освещение и подсветку на летний режим работы. В пресс-службе комплекса добавили, что в общей сложности Москву освещают более 1 миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии не увеличивается, так как используются энергоэффективные светодиоды.

https://realty.ria.ru/20230407/kollektory-1863674149.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

петр бирюков, москва