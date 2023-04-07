https://ria.ru/20230407/moshennichestvo-1863658326.html

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме - РИА Новости, 07.04.2023

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме

Мошенники, получив доступ к онлайн-банку потенциальной жертвы, стремятся увеличить доступные ей лимиты денежных переводов, чтобы увеличить свою "добычу",... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T09:38

2023-04-07T09:38

2023-04-07T09:50

экономика

втб

россия

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Мошенники, получив доступ к онлайн-банку потенциальной жертвы, стремятся увеличить доступные ей лимиты денежных переводов, чтобы увеличить свою "добычу", сообщила пресс-служба ВТБ. "ВТБ зафиксировал новую схему работы мошенников с банковскими клиентами. Получив доступ к личному кабинету пользователя, они стремятся увеличить доступные там лимиты денежных переводов, чтобы расширить сумму денежных средств для вывода на счета дропперов", — говорится в пресс-релизе.Злоумышленники, как отметили в банке, используют уже стандартные уловки: представляясь сотрудниками госорганов, кредитных или других организаций, они пытаются убедить потенциальную жертву в том, что на нее оформляется кредит или ей нужно сменить "финансовый" или "доверенный" номер телефона.В прошлом году Банк России выпустил указание, согласно которому с 1 октября 2022 года клиенты могут установить запрет на онлайн-операции либо ограничить параметры транзакции — максимальную сумму для одной операции или лимит на период времени. Запрет также можно установить на выдачу кредитов онлайн.ВТБ также планирует предоставить клиентам возможность самостоятельно устанавливать самоограничения на дистанционное кредитование.

https://ria.ru/20230313/moshenniki-1857601110.html

https://ria.ru/20230215/moshenniki-1852202528.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, втб, россия