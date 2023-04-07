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Россиян предупредили о новой мошеннической схеме - РИА Новости, 07.04.2023
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09:38 07.04.2023 (обновлено: 09:50 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/moshennichestvo-1863658326.html
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме - РИА Новости, 07.04.2023
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме
Мошенники, получив доступ к онлайн-банку потенциальной жертвы, стремятся увеличить доступные ей лимиты денежных переводов, чтобы увеличить свою "добычу",... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T09:38
2023-04-07T09:50
экономика
втб
россия
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Мошенники, получив доступ к онлайн-банку потенциальной жертвы, стремятся увеличить доступные ей лимиты денежных переводов, чтобы увеличить свою "добычу", сообщила пресс-служба ВТБ. "ВТБ зафиксировал новую схему работы мошенников с банковскими клиентами. Получив доступ к личному кабинету пользователя, они стремятся увеличить доступные там лимиты денежных переводов, чтобы расширить сумму денежных средств для вывода на счета дропперов", — говорится в пресс-релизе.Злоумышленники, как отметили в банке, используют уже стандартные уловки: представляясь сотрудниками госорганов, кредитных или других организаций, они пытаются убедить потенциальную жертву в том, что на нее оформляется кредит или ей нужно сменить "финансовый" или "доверенный" номер телефона.В прошлом году Банк России выпустил указание, согласно которому с 1 октября 2022 года клиенты могут установить запрет на онлайн-операции либо ограничить параметры транзакции — максимальную сумму для одной операции или лимит на период времени. Запрет также можно установить на выдачу кредитов онлайн.ВТБ также планирует предоставить клиентам возможность самостоятельно устанавливать самоограничения на дистанционное кредитование.
https://ria.ru/20230313/moshenniki-1857601110.html
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экономика, втб, россия
Экономика, ВТБ, Россия
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме

ВТБ выявил новую схему аферистов с увеличением лимитов переводов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБанковские карты
Банковские карты - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Мошенники, получив доступ к онлайн-банку потенциальной жертвы, стремятся увеличить доступные ей лимиты денежных переводов, чтобы увеличить свою "добычу", сообщила пресс-служба ВТБ.
"ВТБ зафиксировал новую схему работы мошенников с банковскими клиентами. Получив доступ к личному кабинету пользователя, они стремятся увеличить доступные там лимиты денежных переводов, чтобы расширить сумму денежных средств для вывода на счета дропперов", — говорится в пресс-релизе.
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Злоумышленники, как отметили в банке, используют уже стандартные уловки: представляясь сотрудниками госорганов, кредитных или других организаций, они пытаются убедить потенциальную жертву в том, что на нее оформляется кредит или ей нужно сменить "финансовый" или "доверенный" номер телефона.
«
"Чтобы дополнительно защитить свои средства, мы рекомендуем проверять историю входов в учетную запись, при малейшей угрозе – заблокировать ее или конкретную карту, а также настроить подходящие вам лимиты для денежных переводов", — заявил старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов.
В прошлом году Банк России выпустил указание, согласно которому с 1 октября 2022 года клиенты могут установить запрет на онлайн-операции либо ограничить параметры транзакции — максимальную сумму для одной операции или лимит на период времени. Запрет также можно установить на выдачу кредитов онлайн.
ВТБ также планирует предоставить клиентам возможность самостоятельно устанавливать самоограничения на дистанционное кредитование.
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