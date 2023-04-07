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Нетаньяху отдал распоряжение армии и полиции о мобилизации резервистов - РИА Новости, 07.04.2023
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23:03 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/mobilizatsiya-1863899376.html
Нетаньяху отдал распоряжение армии и полиции о мобилизации резервистов
Нетаньяху отдал распоряжение армии и полиции о мобилизации резервистов - РИА Новости, 07.04.2023
Нетаньяху отдал распоряжение армии и полиции о мобилизации резервистов
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение полиции и армии о мобилизации резервистов после теракта в Тель-Авиве, где один человек погиб и по меньшей... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T23:03
2023-04-07T23:03
в мире
израиль
тель-авив
биньямин нетаньяху
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 апр - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение полиции и армии о мобилизации резервистов после теракта в Тель-Авиве, где один человек погиб и по меньшей мере шестеро пострадали, сообщила канцелярия премьера. "Премьер-министр был проинформирован о теракте в Тель-Авиве. В свете теракта глава правительства отдал распоряжение полиции Израиля мобилизовать все резервные роты МАГАВа (пограничной полиции), ЦАХАЛу (Армии обороны Израиля) – мобилизовать дополнительные силы. Премьер-министр призывает граждан следовать указаниям служб безопасности", - говорится в заявлении канцелярии главы правительства для прессы.В пятницу вечером автомобиль протаранил группу людей на набережной Тель-Авива недалеко от Яффо, водитель был нейтрализован. МИД Израиля назвал нападение терактом и заявил, что один человек погиб, а по меньшей мере шестеро получили ранения. Служба скорой помощи Израиля подтвердила данные о жертвах.
https://ria.ru/20230314/izrail-1857904402.html
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в мире, израиль, тель-авив, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Тель-Авив, Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху отдал распоряжение армии и полиции о мобилизации резервистов

Нетаньяху отдал распоряжение армии и полиции о мобилизации резервистов после теракта

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 апр - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение полиции и армии о мобилизации резервистов после теракта в Тель-Авиве, где один человек погиб и по меньшей мере шестеро пострадали, сообщила канцелярия премьера.
"Премьер-министр был проинформирован о теракте в Тель-Авиве. В свете теракта глава правительства отдал распоряжение полиции Израиля мобилизовать все резервные роты МАГАВа (пограничной полиции), ЦАХАЛу (Армии обороны Израиля) – мобилизовать дополнительные силы. Премьер-министр призывает граждан следовать указаниям служб безопасности", - говорится в заявлении канцелярии главы правительства для прессы.
В пятницу вечером автомобиль протаранил группу людей на набережной Тель-Авива недалеко от Яффо, водитель был нейтрализован. МИД Израиля назвал нападение терактом и заявил, что один человек погиб, а по меньшей мере шестеро получили ранения. Служба скорой помощи Израиля подтвердила данные о жертвах.
Полицейские, Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
В пригороде Тель-Авива произошли столкновения полиции с ультраортодоксами
14 марта, 23:30
 
В миреИзраильТель-АвивБиньямин Нетаньяху
 
 
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