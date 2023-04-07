https://ria.ru/20230407/metodist-1863901778.html

В ГД призвали проверить сообщения о методисте ВШЭ, называющим себя женщиной

В ГД призвали проверить сообщения о методисте ВШЭ, называющим себя женщиной - РИА Новости, 07.04.2023

В ГД призвали проверить сообщения о методисте ВШЭ, называющим себя женщиной

Первый замглавы комитета Госдумы по науке Александр Мажуга ("Единая Россия") заявил, что информация о методисте Высший Школы Экономики, который являясь... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T23:48

2023-04-07T23:48

2023-04-07T23:50

общество

госдума рф

анна кузнецова

единая россия

высшая школа экономики (вшэ)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774141555_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_8da756387efba016f7ea912fce0d2a97.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по науке Александр Мажуга ("Единая Россия") заявил, что информация о методисте Высший Школы Экономики, который являясь мужчиной, позиционирует себя как женщина, "является странной" для российского вуза и призвал проверить правдивость этого факта. Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова (ЕР) сообщила в своем телеграм-канале о том, что ей приходит информация о методисте ВШЭ, который "являясь мужчиной, открыто позиционирует себя как женщина, просит студентов обращаться к себе в женском роде". Кузнецова добавила, что связалась с министром высшего образования и науки Валерием Фальковым, который взял ситуацию под свой контроль. Президент РФ Владимир Путин в 2013 году подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ среди детей. Обычным россиянам за это грозит штраф до 5 тысяч рублей, должностным лицам - до 50 тысяч, юридическим - до миллиона. Еще жестче наказание за такую пропаганду "с применением СМИ или интернета". При этом Путин неоднократно заявлял, что права ЛГБТ-сообщества в России никто не ущемляет.

https://ria.ru/20230331/politika-1862188135.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, госдума рф, анна кузнецова, единая россия, высшая школа экономики (вшэ)