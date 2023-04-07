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В ГД призвали проверить сообщения о методисте ВШЭ, называющим себя женщиной - РИА Новости, 07.04.2023
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23:48 07.04.2023 (обновлено: 23:50 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/metodist-1863901778.html
В ГД призвали проверить сообщения о методисте ВШЭ, называющим себя женщиной
В ГД призвали проверить сообщения о методисте ВШЭ, называющим себя женщиной - РИА Новости, 07.04.2023
В ГД призвали проверить сообщения о методисте ВШЭ, называющим себя женщиной
Первый замглавы комитета Госдумы по науке Александр Мажуга ("Единая Россия") заявил, что информация о методисте Высший Школы Экономики, который являясь... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T23:48
2023-04-07T23:50
общество
госдума рф
анна кузнецова
единая россия
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по науке Александр Мажуга ("Единая Россия") заявил, что информация о методисте Высший Школы Экономики, который являясь мужчиной, позиционирует себя как женщина, "является странной" для российского вуза и призвал проверить правдивость этого факта. Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова (ЕР) сообщила в своем телеграм-канале о том, что ей приходит информация о методисте ВШЭ, который "являясь мужчиной, открыто позиционирует себя как женщина, просит студентов обращаться к себе в женском роде". Кузнецова добавила, что связалась с министром высшего образования и науки Валерием Фальковым, который взял ситуацию под свой контроль. Президент РФ Владимир Путин в 2013 году подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ среди детей. Обычным россиянам за это грозит штраф до 5 тысяч рублей, должностным лицам - до 50 тысяч, юридическим - до миллиона. Еще жестче наказание за такую пропаганду "с применением СМИ или интернета". При этом Путин неоднократно заявлял, что права ЛГБТ-сообщества в России никто не ущемляет.
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общество, госдума рф, анна кузнецова, единая россия, высшая школа экономики (вшэ)
Общество, Госдума РФ, Анна Кузнецова, Единая Россия, Высшая школа экономики (ВШЭ)
В ГД призвали проверить сообщения о методисте ВШЭ, называющим себя женщиной

В Госдуме призвали проверить информацию о методисте ВШЭ, называющим себя женщиной

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России в Москве
Здание Государственной Думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной Думы России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по науке Александр Мажуга ("Единая Россия") заявил, что информация о методисте Высший Школы Экономики, который являясь мужчиной, позиционирует себя как женщина, "является странной" для российского вуза и призвал проверить правдивость этого факта.
Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова (ЕР) сообщила в своем телеграм-канале о том, что ей приходит информация о методисте ВШЭ, который "являясь мужчиной, открыто позиционирует себя как женщина, просит студентов обращаться к себе в женском роде".
Кузнецова добавила, что связалась с министром высшего образования и науки Валерием Фальковым, который взял ситуацию под свой контроль.
«
"Мне кажется, надо проверить достоверность этого, это кажется странным для высшего учебного заведения Российской Федерации. Надо проверить на соответствие действительности этого факта", - сказал Мажуга РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин в 2013 году подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ среди детей. Обычным россиянам за это грозит штраф до 5 тысяч рублей, должностным лицам - до 50 тысяч, юридическим - до миллиона. Еще жестче наказание за такую пропаганду "с применением СМИ или интернета". При этом Путин неоднократно заявлял, что права ЛГБТ-сообщества в России никто не ущемляет.
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ОбществоГосдума РФАнна КузнецоваЕдиная РоссияВысшая школа экономики (ВШЭ)
 
 
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