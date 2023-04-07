FT: Bank of Americа отменил конференцию из-за "бунта" против Зеленского
FT: Bank of Americа прервал онлайн-конференцию из-за критики в адрес Зеленского
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Bank of Americа прервал онлайн-конференцию по вопросам геополитики из-за критики в адрес Украины и Владимира Зеленского, пишет обозреватель Financial Times Джонатан Уитли.
«
"Два человека, участвовавших в конференции, рассказали, что Дэниел Шихан, старший вице-президент BofA Securities (инвестиционно-банковское подразделение под эгидой Bank of America. — Прим. ред.) по международным отношениям, критиковал Владимира Зеленского, описывая его как "мастера манипуляции и пародирования", по поводу которого в администрации США были "серьезные опасения", — заявил журналист.
Другой человек охарактеризовал мероприятие как "безжалостно антиукраинское". Прямо во время конференции американский профессор политологии обвинил власти США в том, что они не заинтересованы в прекращении огня на Украине из-за "резкого увеличения энергетической и военной зависимости ЕС от Америки".
"Это было больше похоже на Банк России, чем на Банк Америки, все мероприятие было в подавляющем большинстве пророссийским", — поделился своим комментарием один из участников.
Конференция планировалась как двухдневное мероприятие, но компания BofA Securities отменила три заседания, посвященные российско-американским отношениям и санкциям США против Москвы.