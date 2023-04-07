Рейтинг@Mail.ru
FT: Bank of Americа отменил конференцию из-за "бунта" против Зеленского - РИА Новости, 07.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:12 07.04.2023 (обновлено: 15:13 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/meropriyatie-1863635068.html
FT: Bank of Americа отменил конференцию из-за "бунта" против Зеленского
FT: Bank of Americа отменил конференцию из-за "бунта" против Зеленского - РИА Новости, 07.04.2023
FT: Bank of Americа отменил конференцию из-за "бунта" против Зеленского
Bank of Americа прервал онлайн-конференцию по вопросам геополитики из-за критики в адрес Украины и Владимира Зеленского, пишет обозреватель Financial Times... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T03:12
2023-04-07T15:13
сша
украина
россия
владимир зеленский
bank of america
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/01/1862388176_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_2e9dadfc7ee7b70e136dc34294dc09d4.jpg
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Bank of Americа прервал онлайн-конференцию по вопросам геополитики из-за критики в адрес Украины и Владимира Зеленского, пишет обозреватель Financial Times Джонатан Уитли.Другой человек охарактеризовал мероприятие как "безжалостно антиукраинское". Прямо во время конференции американский профессор политологии обвинил власти США в том, что они не заинтересованы в прекращении огня на Украине из-за "резкого увеличения энергетической и военной зависимости ЕС от Америки"."Это было больше похоже на Банк России, чем на Банк Америки, все мероприятие было в подавляющем большинстве пророссийским", — поделился своим комментарием один из участников.Конференция планировалась как двухдневное мероприятие, но компания BofA Securities отменила три заседания, посвященные российско-американским отношениям и санкциям США против Москвы.
https://ria.ru/20230404/ukraina-1863003131.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/01/1862388176_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_80ef4f5c702f992b5df8c5f63c6d542d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, украина, россия, владимир зеленский, bank of america, евросоюз, в мире
США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Bank of America, Евросоюз, В мире
FT: Bank of Americа отменил конференцию из-за "бунта" против Зеленского

FT: Bank of Americа прервал онлайн-конференцию из-за критики в адрес Зеленского

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Bank of Americа прервал онлайн-конференцию по вопросам геополитики из-за критики в адрес Украины и Владимира Зеленского, пишет обозреватель Financial Times Джонатан Уитли.
«

"Два человека, участвовавших в конференции, рассказали, что Дэниел Шихан, старший вице-президент BofA Securities (инвестиционно-банковское подразделение под эгидой Bank of America. — Прим. ред.) по международным отношениям, критиковал Владимира Зеленского, описывая его как "мастера манипуляции и пародирования", по поводу которого в администрации США были "серьезные опасения", — заявил журналист.

Другой человек охарактеризовал мероприятие как "безжалостно антиукраинское". Прямо во время конференции американский профессор политологии обвинил власти США в том, что они не заинтересованы в прекращении огня на Украине из-за "резкого увеличения энергетической и военной зависимости ЕС от Америки".
"Это было больше похоже на Банк России, чем на Банк Америки, все мероприятие было в подавляющем большинстве пророссийским", — поделился своим комментарием один из участников.
Конференция планировалась как двухдневное мероприятие, но компания BofA Securities отменила три заседания, посвященные российско-американским отношениям и санкциям США против Москвы.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
"Хотел? Получай!" В США припомнили Зеленскому вещие слова об Украине
4 апреля, 18:37
 
СШАУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийBank of AmericaЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала