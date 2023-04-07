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FT: Bank of Americа отменил конференцию из-за "бунта" против Зеленского

FT: Bank of Americа отменил конференцию из-за "бунта" против Зеленского - РИА Новости, 07.04.2023

FT: Bank of Americа отменил конференцию из-за "бунта" против Зеленского

Bank of Americа прервал онлайн-конференцию по вопросам геополитики из-за критики в адрес Украины и Владимира Зеленского, пишет обозреватель Financial Times... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T03:12

2023-04-07T03:12

2023-04-07T15:13

сша

украина

россия

владимир зеленский

bank of america

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Bank of Americа прервал онлайн-конференцию по вопросам геополитики из-за критики в адрес Украины и Владимира Зеленского, пишет обозреватель Financial Times Джонатан Уитли.Другой человек охарактеризовал мероприятие как "безжалостно антиукраинское". Прямо во время конференции американский профессор политологии обвинил власти США в том, что они не заинтересованы в прекращении огня на Украине из-за "резкого увеличения энергетической и военной зависимости ЕС от Америки"."Это было больше похоже на Банк России, чем на Банк Америки, все мероприятие было в подавляющем большинстве пророссийским", — поделился своим комментарием один из участников.Конференция планировалась как двухдневное мероприятие, но компания BofA Securities отменила три заседания, посвященные российско-американским отношениям и санкциям США против Москвы.

https://ria.ru/20230404/ukraina-1863003131.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сша, украина, россия, владимир зеленский, bank of america, евросоюз, в мире