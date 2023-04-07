https://ria.ru/20230407/makron-1863878515.html

Французские СМИ скептически оценили итоги визита Макрона в Китай

Французские СМИ скептически оценили итоги визита Макрона в Китай - РИА Новости, 07.04.2023

Французские СМИ скептически оценили итоги визита Макрона в Китай

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Китай не принес желаемых результатов: ему не удалось изменить позицию Пекина по отношению к России и конфликту на... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T20:01

2023-04-07T20:01

2023-04-07T20:01

в мире

эммануэль макрон

китай

пекин

си цзиньпин

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856431050_0:145:3272:1986_1920x0_80_0_0_4973211125f397d6407679351ccdacc7.jpg

ПАРИЖ, 7 апр – РИА Новости. Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Китай не принес желаемых результатов: ему не удалось изменить позицию Пекина по отношению к России и конфликту на Украине, но визит позволил председателю КНР Си Цзиньпину поддержать образ незаменимого игрока в международных вопросах. Макрону также не удалось "добиться от китайского лидера осуждения решения президента России Владимира Путина" разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. А "путь к миру", к которому неоднократно призывал Макрон, сегодня "больше напоминает тупик". Газета отмечает, что Си ограничился лишь "общими фразами" о недопустимости применения химического и ядерного оружия, а переговоры с Владимиром Зеленским, по его словам, состоятся "лишь тогда, когда для этого будут созданы все условия". Как отмечает СМИ, Макрон "не уверен в намерениях своего собеседника и не до конца понимает, какую сторону может занять Китай". При этом заголовки китайских СМИ о сближении Москвы и Пекина "стали настоящим холодным душем" для французской дипломатии, отмечает СМИ. Издание Courrier Internationale, в свою очередь, отмечает, что риторика Макрона в отношении Си и "значительной роли", которую Китай может сыграть в конфликте на Украине, лишь добавила политического веса китайскому лидеру, "еще раз подчеркнув его незаменимость в решении ключевых мировых вопросов" и "добавив ему очков в плане конкуренции с США". Издание Point в статье под названием "Макрон в ловушке Китая" отмечает, что ситуация на Тайване "сместила внимание с конфликта на Украине" во время визита Макрона. В день встречи Макрона и Си Цзиньпина Китай приступил к патрулированию в центральной и северной частях Тайваньского пролива на фоне сообщений о встрече спикера палаты представителей США Кевина Маккарти с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. "Но вопрос Тайваня никак не мог быть затронут французским президентом во время его визита, несмотря на прошлые декларации французских дипломатов "о приверженности к стабильности в Тайваньском проливе" - формула, которая позволяет Парижу воздерживаться от выражения позиции в отношении притязаний Китая на остров", - пишет СМИ. Макрон был вынужден ограничиться общими формулировкам и призывами к "стабильности в Тихоокеанском регионе". Как сообщает издание, в партии президента предупреждали его о том, что встреча Маккарти и Цай Инвэнь совпадет с его переговорами с Си Цзиньпином, но Макрон "очертя голову бросился в эту ловушку". Депутаты обвинили Макрона в том, что он дал понять лидеру КНР, что ЕС закрывает глаза на ситуацию с Тайванем, и Китай сможет атаковать остров "без страха попасть под санкции". Припомнили Макрону и нежелание разбираться с текущими проблемами на родине. Французские СМИ и ранее критиковали Макрона за то, что он отправляется в зарубежные поездки на фоне социального кризиса в стране. Как отмечает газета Figaro, Макрон "остался бы (в Китае) и дольше, чтобы не говорить о пенсиях", но "пенсионная реформа нагнала его даже в Китае", отмечая возрастающие разногласия между ним и премьер-министром Элизабет Борн. Пока президент находился с визитом в Китае, ей не удалось выполнить возложенную на нее президентом задачу и договориться с профсоюзами о смягчении протестов против реформы пенсий, из-за чего Макрон в поездке был все же вынужден согласиться провести эту встречу самостоятельно по возращении в Париж.

https://ria.ru/20230407/evropa-1863551504.html

https://ria.ru/20230407/makron-1863787714.html

китай

пекин

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, эммануэль макрон, китай, пекин, си цзиньпин, франция