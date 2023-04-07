Французские СМИ скептически оценили итоги визита Макрона в Китай
Monde: путь к миру, к которому неоднократно призывал Макрон, больше напоминает тупик
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 7 апр – РИА Новости. Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Китай не принес желаемых результатов: ему не удалось изменить позицию Пекина по отношению к России и конфликту на Украине, но визит позволил председателю КНР Си Цзиньпину поддержать образ незаменимого игрока в международных вопросах.
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"В Пекине Макрон попытался убедить своего китайского коллегу "образумить Россию", однако председатель КНР Си Цзиньпин не отказался от доброжелательности, которую Пекин проявляет в отношениях с Москвой", - пишет издание Monde.
Макрону также не удалось "добиться от китайского лидера осуждения решения президента России Владимира Путина" разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. А "путь к миру", к которому неоднократно призывал Макрон, сегодня "больше напоминает тупик". Газета отмечает, что Си ограничился лишь "общими фразами" о недопустимости применения химического и ядерного оружия, а переговоры с Владимиром Зеленским, по его словам, состоятся "лишь тогда, когда для этого будут созданы все условия".
Как отмечает СМИ, Макрон "не уверен в намерениях своего собеседника и не до конца понимает, какую сторону может занять Китай". При этом заголовки китайских СМИ о сближении Москвы и Пекина "стали настоящим холодным душем" для французской дипломатии, отмечает СМИ.
Издание Courrier Internationale, в свою очередь, отмечает, что риторика Макрона в отношении Си и "значительной роли", которую Китай может сыграть в конфликте на Украине, лишь добавила политического веса китайскому лидеру, "еще раз подчеркнув его незаменимость в решении ключевых мировых вопросов" и "добавив ему очков в плане конкуренции с США".
Издание Point в статье под названием "Макрон в ловушке Китая" отмечает, что ситуация на Тайване "сместила внимание с конфликта на Украине" во время визита Макрона. В день встречи Макрона и Си Цзиньпина Китай приступил к патрулированию в центральной и северной частях Тайваньского пролива на фоне сообщений о встрече спикера палаты представителей США Кевина Маккарти с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь.
"Но вопрос Тайваня никак не мог быть затронут французским президентом во время его визита, несмотря на прошлые декларации французских дипломатов "о приверженности к стабильности в Тайваньском проливе" - формула, которая позволяет Парижу воздерживаться от выражения позиции в отношении притязаний Китая на остров", - пишет СМИ. Макрон был вынужден ограничиться общими формулировкам и призывами к "стабильности в Тихоокеанском регионе". Как сообщает издание, в партии президента предупреждали его о том, что встреча Маккарти и Цай Инвэнь совпадет с его переговорами с Си Цзиньпином, но Макрон "очертя голову бросился в эту ловушку". Депутаты обвинили Макрона в том, что он дал понять лидеру КНР, что ЕС закрывает глаза на ситуацию с Тайванем, и Китай сможет атаковать остров "без страха попасть под санкции".
Припомнили Макрону и нежелание разбираться с текущими проблемами на родине. Французские СМИ и ранее критиковали Макрона за то, что он отправляется в зарубежные поездки на фоне социального кризиса в стране. Как отмечает газета Figaro, Макрон "остался бы (в Китае) и дольше, чтобы не говорить о пенсиях", но "пенсионная реформа нагнала его даже в Китае", отмечая возрастающие разногласия между ним и премьер-министром Элизабет Борн. Пока президент находился с визитом в Китае, ей не удалось выполнить возложенную на нее президентом задачу и договориться с профсоюзами о смягчении протестов против реформы пенсий, из-за чего Макрон в поездке был все же вынужден согласиться провести эту встречу самостоятельно по возращении в Париж.