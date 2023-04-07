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Опрос: более половины французов считают, что Макрон стал более авторитарным - РИА Новости, 07.04.2023
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15:37 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/makron-1863789362.html
Опрос: более половины французов считают, что Макрон стал более авторитарным
Опрос: более половины французов считают, что Макрон стал более авторитарным - РИА Новости, 07.04.2023
Опрос: более половины французов считают, что Макрон стал более авторитарным
Более 60% французов считают, что президент Франции Эммануэль Макрон стал более авторитарным со времен его избрания в качестве главы государства в 2017 году,... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T15:37
2023-04-07T15:37
в мире
франция
эммануэль макрон
марин ле пен
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ПАРИЖ, 7 апр - РИА Новости. Более 60% французов считают, что президент Франции Эммануэль Макрон стал более авторитарным со времен его избрания в качестве главы государства в 2017 году, следует из исследования института опросов Viavoice для газеты Liberation. "Обещания бравого кандидата 2017 года по-другому проводить политику оказались недолговечными. Сегодня его считают более авторитарным (61%), чем во время первого срока", - говорится в статье. Если верить опрошенным, управленческие качества Макрона изменились в худшую сторону. Более семидесяти процентов граждан (72%) считают, что он хуже сплачивает людей, чем в 2017 году. Более половины (55%) сказали, что Макрон стал хуже справляться со своими обязанностями, почти 60% граждан утверждают, что нынешний президент не способен преодолеть экономические вызовы. Каждый второй из опрошенных (53%) не хочет, чтобы французский лидер представлял нацию на международной арене Макрон отдалился от французов, следует из исследования. Популярность президента Франции падает на фоне общенационального движения против законопроекта о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет, который правительство провело в обход голосования в парламенте, воспользовавшись статьей 49.3 конституции Франции. Опрос Elabe показал, что лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен обошла бы действующего президента по количеству голосов, если бы президентские выборы во Франции прошли сейчас. Согласно опросу Ifop для издания Journal du Dimanche от 19 марта, рейтинг популярности французского лидера упал до рекордного с 2019 года минимума на фоне непопулярной пенсионной реформы, его действия поддерживают лишь 28% населения.
https://ria.ru/20230407/zhilety-1863656365.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, марин ле пен
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен
Опрос: более половины французов считают, что Макрон стал более авторитарным

Опрос Viavoice: более 60 процентов французов считают, что Макрон стал более авторитарным

© AP Photo / Julien de RosaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© AP Photo / Julien de Rosa
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 7 апр - РИА Новости. Более 60% французов считают, что президент Франции Эммануэль Макрон стал более авторитарным со времен его избрания в качестве главы государства в 2017 году, следует из исследования института опросов Viavoice для газеты Liberation.
"Обещания бравого кандидата 2017 года по-другому проводить политику оказались недолговечными. Сегодня его считают более авторитарным (61%), чем во время первого срока", - говорится в статье.
Акция протеста в Париже - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
Сторонники Макрона не задержатся у власти, заявил лидер "желтых жилетов"
Вчера, 09:31
Если верить опрошенным, управленческие качества Макрона изменились в худшую сторону. Более семидесяти процентов граждан (72%) считают, что он хуже сплачивает людей, чем в 2017 году. Более половины (55%) сказали, что Макрон стал хуже справляться со своими обязанностями, почти 60% граждан утверждают, что нынешний президент не способен преодолеть экономические вызовы. Каждый второй из опрошенных (53%) не хочет, чтобы французский лидер представлял нацию на международной арене
Макрон отдалился от французов, следует из исследования.
«
"Лишь 15% из них (опрошенных - ред.) считают, что Эммануэль Макрон близок к людям (против 26% в сентябре 2021 года), и 18% - что он "представляет таких же людей, как и вы", - сказано в публикации.
Популярность президента Франции падает на фоне общенационального движения против законопроекта о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет, который правительство провело в обход голосования в парламенте, воспользовавшись статьей 49.3 конституции Франции. Опрос Elabe показал, что лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен обошла бы действующего президента по количеству голосов, если бы президентские выборы во Франции прошли сейчас. Согласно опросу Ifop для издания Journal du Dimanche от 19 марта, рейтинг популярности французского лидера упал до рекордного с 2019 года минимума на фоне непопулярной пенсионной реформы, его действия поддерживают лишь 28% населения.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
Его уже не остановить. Макрон подвел Францию к катастрофе
Вчера, 08:00
 
В миреФранцияЭммануэль МакронМарин Ле Пен
 
 
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