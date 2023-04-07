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К югу от города Сур в южной части Ливана упали три ракеты, передают СМИ - РИА Новости, 07.04.2023
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04:40 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/livan-1863637707.html
К югу от города Сур в южной части Ливана упали три ракеты, передают СМИ
К югу от города Сур в южной части Ливана упали три ракеты, передают СМИ - РИА Новости, 07.04.2023
К югу от города Сур в южной части Ливана упали три ракеты, передают СМИ
Три ракеты упали к югу от города Сур в южной части Ливана, сообщает телеканал Al-Mayadeen. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T04:40
2023-04-07T04:40
в мире
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израиль
биньямин нетаньяху
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КАИР, 7 апр - РИА Новости. Три ракеты упали к югу от города Сур в южной части Ливана, сообщает телеканал Al-Mayadeen. Ранее армия Израиля заявила, что вслед за ударами по сектору Газа в ночь на пятницу наносит удары и по территории Ливана. По данным телеканала, Израиль атаковал район, расположенный между долиной Рас-эль-Айн и лагерем палестинских беженцев Ар-Рашидия. "Три ракеты упали к югу от города Сур, две из них – в сельскохозяйственных районах и одна - в долине Клайлы", - говорится в сообщении телеканала. Телеканал добавляет, что на данный момент в результате израильских ударов никто не пострадал. В четверг израильские СМИ сообщили, что с территории Ливана были выпущены десятки ракет, которые были нацелены на приграничные населенные пункты и города северной и западной Галилеи на севере Израиля. По меньшей мере три человека пострадали в результате обстрела. Согласно заявлению пресс-службы армии Израиля (ЦАХАЛ), 34 ракеты были выпущены с территории Ливана по израильской территории, из них 25 ракет были перехвачены системой ПВО. Израильская армия заявила, что обстрел страны с территории Ливана вели группировки палестинского движения ХАМАС, правящего в секторе Газа. Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее дал распоряжение военному руководству страны подготовиться к любым возможным ответным мерам. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в четверг вечером заявил, что враги еврейского государства заплатят за каждый акт агрессии против Израиля, добавив, что внутренние дебаты и разногласия не помешают этому. Депутат ливанского парламента Касем Хашем собощал РИА Новости, что ракеты по территории Израиля из Ливана, вероятнее всего, накануне были запущены из палестинских лагерей. Источник во Временных силах ООН (UNIFIL) сообщал агентству, что те приведены в состояние боевой готовности после пуска ракет. МИД Ливана заявлял, что страна привержена резолюции Совета Безопасности ООН 1701, принятой в 2006 году, и призывает международное сообщество оказать давление на Израиль с целью остановить эскалацию.
https://ria.ru/20230406/obstrel-1863593493.html
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в мире, ливан, израиль, биньямин нетаньяху, оон
В мире, Ливан, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ООН
К югу от города Сур в южной части Ливана упали три ракеты, передают СМИ

Al-Mayadeen: к югу от города Сур в южной части Ливана упали три ракеты

© AP Photo / Mohammad ZaatariМашина скорой помощи в Ливане
Машина скорой помощи в Ливане - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© AP Photo / Mohammad Zaatari
Машина скорой помощи в Ливане. Архивное фото
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КАИР, 7 апр - РИА Новости. Три ракеты упали к югу от города Сур в южной части Ливана, сообщает телеканал Al-Mayadeen.
Ранее армия Израиля заявила, что вслед за ударами по сектору Газа в ночь на пятницу наносит удары и по территории Ливана.
Дым на месте взрыва в Израиле после обстрела предположительно со стороны Ливана
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По данным телеканала, Израиль атаковал район, расположенный между долиной Рас-эль-Айн и лагерем палестинских беженцев Ар-Рашидия. "Три ракеты упали к югу от города Сур, две из них – в сельскохозяйственных районах и одна - в долине Клайлы", - говорится в сообщении телеканала.
Телеканал добавляет, что на данный момент в результате израильских ударов никто не пострадал.
В четверг израильские СМИ сообщили, что с территории Ливана были выпущены десятки ракет, которые были нацелены на приграничные населенные пункты и города северной и западной Галилеи на севере Израиля. По меньшей мере три человека пострадали в результате обстрела. Согласно заявлению пресс-службы армии Израиля (ЦАХАЛ), 34 ракеты были выпущены с территории Ливана по израильской территории, из них 25 ракет были перехвачены системой ПВО. Израильская армия заявила, что обстрел страны с территории Ливана вели группировки палестинского движения ХАМАС, правящего в секторе Газа.
Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее дал распоряжение военному руководству страны подготовиться к любым возможным ответным мерам. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в четверг вечером заявил, что враги еврейского государства заплатят за каждый акт агрессии против Израиля, добавив, что внутренние дебаты и разногласия не помешают этому.
Депутат ливанского парламента Касем Хашем собощал РИА Новости, что ракеты по территории Израиля из Ливана, вероятнее всего, накануне были запущены из палестинских лагерей. Источник во Временных силах ООН (UNIFIL) сообщал агентству, что те приведены в состояние боевой готовности после пуска ракет. МИД Ливана заявлял, что страна привержена резолюции Совета Безопасности ООН 1701, принятой в 2006 году, и призывает международное сообщество оказать давление на Израиль с целью остановить эскалацию.
Ракетный удар Израиля по территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
СМИ: Израиль нанес удар по объекту рядом с лагерем беженцев в секторе Газа
Вчера, 03:56
 
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