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Литературный конкурс в честь Года педагога стартовал в Москве

Литературный конкурс в честь Года педагога стартовал в Москве - РИА Новости, 07.04.2023

Литературный конкурс в честь Года педагога стартовал в Москве

Старт конкурса "Доживем до понедельника", приуроченного к Году педагога и наставника, объявили на книжной ярмарке Non/fiction в Москве, передает корреспондент... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T11:16

2023-04-07T11:16

2023-04-07T11:16

год педагога и наставника

общество

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Старт конкурса "Доживем до понедельника", приуроченного к Году педагога и наставника, объявили на книжной ярмарке Non/fiction в Москве, передает корреспондент РИА Новости. В конкурсе могут принять участие писатели до 60 лет, принимаются прозаические произведения от 5 до 15 тысяч знаков, срок подачи заявок - 15 августа. Оценкой будут заниматься российские писатели Алексей Варламов и Павел Басинский. "Вообще хотелось бы, чтобы появлялись произведения уровня "Уроков французского" Валентина Распутина, чтобы живой, теплый, человечный текст о том, кто на тебя лично повлиял. Наставники могут быть совершенно разными, это может быть учитель, писатель, чьей книгой ты вдохновлен. Такой повод сесть и написать отдельно рассказ или очерк, мемуар о том человеке, который повлиял на тебя", - сказал председатель Ассоциации союзов писателей и издателей России Сергей Шаргунов о цели конкурса. Победители конкурса смогут поехать в литературную резиденцию в "Горках Ленинских" в Подмосковье. "Будут там общаться с лучшими писателями и наставниками", - отметил Шаргунов. Итоги конкурса подведут в преддверии Дня учителя и объявят 5 октября.Напомним, указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.Рабочие форумы, встречи, профессиональные конкурсы, участие в культурно-просветительных проектах и гуманитарных миссиях должны способствовать поощрению учителей и распространению их опыта, улучшению качества школьных программ, привлечению в учебные заведения молодых людей и повышению престижа педагогических профессий.В системе общего образования около 1,3 миллиона педагогических работников, из них 1,1 миллиона – учителя.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество