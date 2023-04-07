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В Липецке построят две новые школы в 2024 году - РИА Новости, 07.04.2023
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Липецкая область
 
10:35 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/lipetsk-1863673644.html
В Липецке построят две новые школы в 2024 году
В Липецке построят две новые школы в 2024 году - РИА Новости, 07.04.2023
В Липецке построят две новые школы в 2024 году
Две новые школы почти на три тысячи мест построят в Липецке в 2024 году, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T10:35
2023-04-07T10:35
липецкая область
липецк
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 7 апр – РИА Новости. Две новые школы почти на три тысячи мест построят в Липецке в 2024 году, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, первая школа в микрорайоне Елецкий будет рассчитана на 1220 детей. На эти цели выделено более 1,5 миллиарда рублей. Соответствующую заявку одобрило министерство просвещения РФ в рамках отбора нацпроекта "Образование".Артамонов отметил, что вторую школу на 1,5 тысячи мест построят в микрорайоне Звездный благодаря концессионному соглашению с ООО "ПроШкола-48". Инвестор уже заключил контракт на возведение объекта с липецкой компанией ООО "Стройотдел". Согласно техническому заданию, в образовательном учреждении разместятся 60 классов, рассчитанных на 25 учащихся каждый, спортивные залы, помещения для занятий творчеством и научно-практической деятельностью, пищеблок, актовый зал, технические и вспомогательные помещения."Строительство школ и детских садов – одно из приоритетных направлений нашей работы. Школы в динамично развивающихся микрорайонах Елецкий и Звездный – долгожданные объекты, возведение которых обеспечит учебными местами ребят, живущих рядом", - сказал Артамонов.
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липецк, игорь артамонов
Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов

В Липецке построят две новые школы в 2024 году

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиВ Липецке построят две новые школы в 2024 году
В Липецке построят две новые школы в 2024 году - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 7 апр – РИА Новости. Две новые школы почти на три тысячи мест построят в Липецке в 2024 году, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, первая школа в микрорайоне Елецкий будет рассчитана на 1220 детей. На эти цели выделено более 1,5 миллиарда рублей. Соответствующую заявку одобрило министерство просвещения РФ в рамках отбора нацпроекта "Образование".
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
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Артамонов отметил, что вторую школу на 1,5 тысячи мест построят в микрорайоне Звездный благодаря концессионному соглашению с ООО "ПроШкола-48". Инвестор уже заключил контракт на возведение объекта с липецкой компанией ООО "Стройотдел". Согласно техническому заданию, в образовательном учреждении разместятся 60 классов, рассчитанных на 25 учащихся каждый, спортивные залы, помещения для занятий творчеством и научно-практической деятельностью, пищеблок, актовый зал, технические и вспомогательные помещения.
"Строительство школ и детских садов – одно из приоритетных направлений нашей работы. Школы в динамично развивающихся микрорайонах Елецкий и Звездный – долгожданные объекты, возведение которых обеспечит учебными местами ребят, живущих рядом", - сказал Артамонов.
 
Липецкая областьЛипецкИгорь Артамонов
 
 
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