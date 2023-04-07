https://ria.ru/20230407/lipetsk-1863673644.html

В Липецке построят две новые школы в 2024 году

В Липецке построят две новые школы в 2024 году - РИА Новости, 07.04.2023

В Липецке построят две новые школы в 2024 году

Две новые школы почти на три тысячи мест построят в Липецке в 2024 году, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T10:35

2023-04-07T10:35

2023-04-07T10:35

липецкая область

липецк

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 7 апр – РИА Новости. Две новые школы почти на три тысячи мест построят в Липецке в 2024 году, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, первая школа в микрорайоне Елецкий будет рассчитана на 1220 детей. На эти цели выделено более 1,5 миллиарда рублей. Соответствующую заявку одобрило министерство просвещения РФ в рамках отбора нацпроекта "Образование".Артамонов отметил, что вторую школу на 1,5 тысячи мест построят в микрорайоне Звездный благодаря концессионному соглашению с ООО "ПроШкола-48". Инвестор уже заключил контракт на возведение объекта с липецкой компанией ООО "Стройотдел". Согласно техническому заданию, в образовательном учреждении разместятся 60 классов, рассчитанных на 25 учащихся каждый, спортивные залы, помещения для занятий творчеством и научно-практической деятельностью, пищеблок, актовый зал, технические и вспомогательные помещения."Строительство школ и детских садов – одно из приоритетных направлений нашей работы. Школы в динамично развивающихся микрорайонах Елецкий и Звездный – долгожданные объекты, возведение которых обеспечит учебными местами ребят, живущих рядом", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230407/lipetsk-1863672750.html

липецк

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Артем Смирнов

липецк, игорь артамонов