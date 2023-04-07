https://ria.ru/20230407/lipetsk-1863673644.html
В Липецке построят две новые школы в 2024 году
В Липецке построят две новые школы в 2024 году - РИА Новости, 07.04.2023
В Липецке построят две новые школы в 2024 году
Две новые школы почти на три тысячи мест построят в Липецке в 2024 году, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T10:35
2023-04-07T10:35
2023-04-07T10:35
липецкая область
липецк
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863671039_0:104:1001:667_1920x0_80_0_0_b095ff3221ae6cc6aec8b39a756a2a59.jpg
ЛИПЕЦК, 7 апр – РИА Новости. Две новые школы почти на три тысячи мест построят в Липецке в 2024 году, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, первая школа в микрорайоне Елецкий будет рассчитана на 1220 детей. На эти цели выделено более 1,5 миллиарда рублей. Соответствующую заявку одобрило министерство просвещения РФ в рамках отбора нацпроекта "Образование".Артамонов отметил, что вторую школу на 1,5 тысячи мест построят в микрорайоне Звездный благодаря концессионному соглашению с ООО "ПроШкола-48". Инвестор уже заключил контракт на возведение объекта с липецкой компанией ООО "Стройотдел". Согласно техническому заданию, в образовательном учреждении разместятся 60 классов, рассчитанных на 25 учащихся каждый, спортивные залы, помещения для занятий творчеством и научно-практической деятельностью, пищеблок, актовый зал, технические и вспомогательные помещения."Строительство школ и детских садов – одно из приоритетных направлений нашей работы. Школы в динамично развивающихся микрорайонах Елецкий и Звездный – долгожданные объекты, возведение которых обеспечит учебными местами ребят, живущих рядом", - сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230407/lipetsk-1863672750.html
липецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863671039_8:0:897:667_1920x0_80_0_0_863c702c81627f373a103dd187c009f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецк, игорь артамонов
Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 7 апр – РИА Новости. Две новые школы почти на три тысячи мест построят в Липецке в 2024 году, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, первая школа в микрорайоне Елецкий будет рассчитана на 1220 детей. На эти цели выделено более 1,5 миллиарда рублей. Соответствующую заявку одобрило министерство просвещения РФ
в рамках отбора нацпроекта "Образование".
Всероссийские соревнования по морскому многоборью пройдут в Липецке
Артамонов отметил, что вторую школу на 1,5 тысячи мест построят в микрорайоне Звездный благодаря концессионному соглашению с ООО "ПроШкола-48". Инвестор уже заключил контракт на возведение объекта с липецкой компанией ООО "Стройотдел". Согласно техническому заданию, в образовательном учреждении разместятся 60 классов, рассчитанных на 25 учащихся каждый, спортивные залы, помещения для занятий творчеством и научно-практической деятельностью, пищеблок, актовый зал, технические и вспомогательные помещения.
"Строительство школ и детских садов – одно из приоритетных направлений нашей работы. Школы в динамично развивающихся микрорайонах Елецкий и Звездный – долгожданные объекты, возведение которых обеспечит учебными местами ребят, живущих рядом", - сказал Артамонов.