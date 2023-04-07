Всероссийские соревнования по морскому многоборью пройдут в Липецке
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 7 апр – РИА Новости. Всероссийские юношеские соревнования по морскому многоборью стартуют в пятницу в Липецке, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, более 250 спортсменов 14-18 лет из Москвы, Нижнего Новгорода, Липецкой, Воронежской, Саратовской, Ярославской областей, Краснодарского края и других российских регионов примут участие в соревнованиях.
Артамонов отметил, что торжественное открытие состоится в спорткомплексе "Спартак". Там же начнутся состязания по плаванию. 8 апреля во Дворце спорта "Молодежный" участники соревнований пробегут дистанции 400 и 800 метров. А 9 апреля в спортивном комплексе "Липецкий металлург" они будут бороться за звание сильнейшего в стрельбе. В этот же день в "Спартаке" состоится торжественное закрытие и награждение участников соревнований.
"Проведение в Липецкой области разнообразных турниров очень важно для популяризации здорового образа жизни и приобщения жителей региона самого разного возраста к занятиям массовой физической культурой и спортом", – сказал Артамонов.