https://ria.ru/20230407/lipetsk-1863672750.html

Всероссийские соревнования по морскому многоборью пройдут в Липецке

Всероссийские соревнования по морскому многоборью пройдут в Липецке - РИА Новости, 07.04.2023

Всероссийские соревнования по морскому многоборью пройдут в Липецке

Всероссийские юношеские соревнования по морскому многоборью стартуют в пятницу в Липецке, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T10:33

2023-04-07T10:33

2023-04-07T10:33

липецкая область

липецк

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 7 апр – РИА Новости. Всероссийские юношеские соревнования по морскому многоборью стартуют в пятницу в Липецке, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, более 250 спортсменов 14-18 лет из Москвы, Нижнего Новгорода, Липецкой, Воронежской, Саратовской, Ярославской областей, Краснодарского края и других российских регионов примут участие в соревнованиях.Артамонов отметил, что торжественное открытие состоится в спорткомплексе "Спартак". Там же начнутся состязания по плаванию. 8 апреля во Дворце спорта "Молодежный" участники соревнований пробегут дистанции 400 и 800 метров. А 9 апреля в спортивном комплексе "Липецкий металлург" они будут бороться за звание сильнейшего в стрельбе. В этот же день в "Спартаке" состоится торжественное закрытие и награждение участников соревнований."Проведение в Липецкой области разнообразных турниров очень важно для популяризации здорового образа жизни и приобщения жителей региона самого разного возраста к занятиям массовой физической культурой и спортом", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230407/podrostki-1863670208.html

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

липецк, игорь артамонов