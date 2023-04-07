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Всероссийские соревнования по морскому многоборью пройдут в Липецке - РИА Новости, 07.04.2023
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Липецкая область
 
10:33 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/lipetsk-1863672750.html
Всероссийские соревнования по морскому многоборью пройдут в Липецке
Всероссийские соревнования по морскому многоборью пройдут в Липецке - РИА Новости, 07.04.2023
Всероссийские соревнования по морскому многоборью пройдут в Липецке
Всероссийские юношеские соревнования по морскому многоборью стартуют в пятницу в Липецке, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T10:33
2023-04-07T10:33
липецкая область
липецк
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 7 апр – РИА Новости. Всероссийские юношеские соревнования по морскому многоборью стартуют в пятницу в Липецке, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, более 250 спортсменов 14-18 лет из Москвы, Нижнего Новгорода, Липецкой, Воронежской, Саратовской, Ярославской областей, Краснодарского края и других российских регионов примут участие в соревнованиях.Артамонов отметил, что торжественное открытие состоится в спорткомплексе "Спартак". Там же начнутся состязания по плаванию. 8 апреля во Дворце спорта "Молодежный" участники соревнований пробегут дистанции 400 и 800 метров. А 9 апреля в спортивном комплексе "Липецкий металлург" они будут бороться за звание сильнейшего в стрельбе. В этот же день в "Спартаке" состоится торжественное закрытие и награждение участников соревнований."Проведение в Липецкой области разнообразных турниров очень важно для популяризации здорового образа жизни и приобщения жителей региона самого разного возраста к занятиям массовой физической культурой и спортом", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230407/podrostki-1863670208.html
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липецк, игорь артамонов
Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов

Всероссийские соревнования по морскому многоборью пройдут в Липецке

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 7 апр – РИА Новости. Всероссийские юношеские соревнования по морскому многоборью стартуют в пятницу в Липецке, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, более 250 спортсменов 14-18 лет из Москвы, Нижнего Новгорода, Липецкой, Воронежской, Саратовской, Ярославской областей, Краснодарского края и других российских регионов примут участие в соревнованиях.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
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Артамонов отметил, что торжественное открытие состоится в спорткомплексе "Спартак". Там же начнутся состязания по плаванию. 8 апреля во Дворце спорта "Молодежный" участники соревнований пробегут дистанции 400 и 800 метров. А 9 апреля в спортивном комплексе "Липецкий металлург" они будут бороться за звание сильнейшего в стрельбе. В этот же день в "Спартаке" состоится торжественное закрытие и награждение участников соревнований.
"Проведение в Липецкой области разнообразных турниров очень важно для популяризации здорового образа жизни и приобщения жителей региона самого разного возраста к занятиям массовой физической культурой и спортом", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьЛипецкИгорь Артамонов
 
 
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