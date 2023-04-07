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В Приморье на камеру попало самое унылое "свидание" редких леопардов - РИА Новости, 07.04.2023
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04:16 07.04.2023 (обновлено: 04:23 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/leopard-1863637076.html
В Приморье на камеру попало самое унылое "свидание" редких леопардов
В Приморье на камеру попало самое унылое "свидание" редких леопардов - РИА Новости, 07.04.2023
В Приморье на камеру попало самое унылое "свидание" редких леопардов
Самое унылое "свидание" редчайших дальневосточных леопардов попало на фотоловушку в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье: на кадрах самец и самка бредут друг за РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T04:16
2023-04-07T04:23
приморский край
китай
россия
общество
хорошие новости
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ВЛАДИВОСТОК, 7 апр — РИА Новости. Самое унылое "свидание" редчайших дальневосточных леопардов попало на фотоловушку в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье: на кадрах самец и самка бредут друг за другом с "грустными" мордами, сообщает учреждение. "Ученые "Земли леопарда" обнародовали фотографии самого унылого "свидания" дальневосточных леопардов. На кадрах колоритные представители редчайших больших кошек — Leo 267F и Leo 169M — не идут, а бредут друг за другом с самым несчастным выражением морд", — говорится в публикации. По данным ученых, взрослые разнополые леопарды находятся вместе только во время "свиданий". Самцы не принимают участия в воспитании потомства, а самки готовы к зачатию примерно через две недели после прекращения лактации. Самка Leo 267F фиксируется в нацпарке первый год, но ее уже замечали с котенком незадолго до встречи с Leo 169M. Специалисты подчеркнули, что получить такие кадры из дикой природы удается крайне редко. Они позволяют отслеживать отношения между отдельными особями, выстраивать семейные древа, лучше понять структуру популяции, особенности миграции и расселения животных. Размножаются леопарды в любое время года. Обычно их встреча длится всего несколько дней, а после они расстаются. У самки обычно рождается один-три котенка. Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей появлялись у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 125 взрослых особей.
https://ria.ru/20230405/leopard-1863064942.html
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Приморский край, Китай, Россия, Общество, Хорошие новости
В Приморье на камеру попало самое унылое "свидание" редких леопардов

Самое унылое свидание редких леопардов попало на фотоловушку в нацпарке "Земля леопарда"

© РИА Новости / Рамиль СитдиковВ парке "Красная Пресня" пройдет "День леопарда"
В парке Красная Пресня пройдет День леопарда - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 апр — РИА Новости. Самое унылое "свидание" редчайших дальневосточных леопардов попало на фотоловушку в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье: на кадрах самец и самка бредут друг за другом с "грустными" мордами, сообщает учреждение.
"Ученые "Земли леопарда" обнародовали фотографии самого унылого "свидания" дальневосточных леопардов. На кадрах колоритные представители редчайших больших кошек — Leo 267F и Leo 169M — не идут, а бредут друг за другом с самым несчастным выражением морд", — говорится в публикации.
По данным ученых, взрослые разнополые леопарды находятся вместе только во время "свиданий". Самцы не принимают участия в воспитании потомства, а самки готовы к зачатию примерно через две недели после прекращения лактации.
Самка Leo 267F фиксируется в нацпарке первый год, но ее уже замечали с котенком незадолго до встречи с Leo 169M.
«

"Мамы-дальневосточные леопарды опекают котят до достижения ими полутора лет. Это значит, что она уже становилась матерью в течение года и могла не разделять порыва самца на продолжение рода вопреки собственным биологическим механизмам. Не исключено, что Leo 169M просто поддался воле инстинктов — "услышал" течку самки и прошел за ней, искренне недоумевая, почему его позвали в "брачную игру" и игнорируют", — отмечается в сообщении.

Специалисты подчеркнули, что получить такие кадры из дикой природы удается крайне редко. Они позволяют отслеживать отношения между отдельными особями, выстраивать семейные древа, лучше понять структуру популяции, особенности миграции и расселения животных.
Размножаются леопарды в любое время года. Обычно их встреча длится всего несколько дней, а после они расстаются. У самки обычно рождается один-три котенка.
Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей появлялись у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 125 взрослых особей.
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