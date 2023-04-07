https://ria.ru/20230407/leopard-1863637076.html

В Приморье на камеру попало самое унылое "свидание" редких леопардов

В Приморье на камеру попало самое унылое "свидание" редких леопардов - РИА Новости, 07.04.2023

В Приморье на камеру попало самое унылое "свидание" редких леопардов

Самое унылое "свидание" редчайших дальневосточных леопардов попало на фотоловушку в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье: на кадрах самец и самка бредут друг за РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T04:16

2023-04-07T04:16

2023-04-07T04:23

приморский край

китай

россия

общество

хорошие новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150078/25/1500782559_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_657180880fe41de593513a80d0d417fd.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 7 апр — РИА Новости. Самое унылое "свидание" редчайших дальневосточных леопардов попало на фотоловушку в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье: на кадрах самец и самка бредут друг за другом с "грустными" мордами, сообщает учреждение. "Ученые "Земли леопарда" обнародовали фотографии самого унылого "свидания" дальневосточных леопардов. На кадрах колоритные представители редчайших больших кошек — Leo 267F и Leo 169M — не идут, а бредут друг за другом с самым несчастным выражением морд", — говорится в публикации. По данным ученых, взрослые разнополые леопарды находятся вместе только во время "свиданий". Самцы не принимают участия в воспитании потомства, а самки готовы к зачатию примерно через две недели после прекращения лактации. Самка Leo 267F фиксируется в нацпарке первый год, но ее уже замечали с котенком незадолго до встречи с Leo 169M. Специалисты подчеркнули, что получить такие кадры из дикой природы удается крайне редко. Они позволяют отслеживать отношения между отдельными особями, выстраивать семейные древа, лучше понять структуру популяции, особенности миграции и расселения животных. Размножаются леопарды в любое время года. Обычно их встреча длится всего несколько дней, а после они расстаются. У самки обычно рождается один-три котенка. Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей появлялись у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 125 взрослых особей.

https://ria.ru/20230405/leopard-1863064942.html

приморский край

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

приморский край, китай, россия, общество