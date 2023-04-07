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Лавров ответил на вопрос о возможной встрече с Блинкеном - РИА Новости, 07.04.2023
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13:04 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/lavrov-1863734895.html
Лавров ответил на вопрос о возможной встрече с Блинкеном
Лавров ответил на вопрос о возможной встрече с Блинкеном - РИА Новости, 07.04.2023
Лавров ответил на вопрос о возможной встрече с Блинкеном
Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос, планируется ли его встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном во время визита в Нью-Йорк в конце апреля,... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T13:04
2023-04-07T13:04
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АНКАРА, 7 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос, планируется ли его встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном во время визита в Нью-Йорк в конце апреля, напомнил, что Россия никогда не отказывается от серьезных предложений о переговорах. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что не исключает возможности встречи главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена на полях международной организации в случае поступлении запроса со стороны Вашингтона. "Что касается предложения о встречи с Блинкеном в Нью-Йорке, ну он (постпред РФ Василий Небензя) не просто же так, на ровном месте, это сказал. Его стали спрашивать, его "домогались": "а вот будет Лавров с Блинкеном встречаться или не будет?". Ну, он и сказал, что если такая просьба поступит, мы ее рассмотрим. Мы регулярно говорим в подобного рода ситуациях, что мы никогда от серьезных предложений о диалоге не отказываемся", - заявил Лавров журналистам. В качестве примера Лавров привел ситуацию, когда госсекретарь предложил ему встретится "на ногах" на полях встречи министров иностранных дел G20 в Нью-Дели. "Наша позиция неизменна. На любое предложение о серьезном разговоре мы готовы рассматривать", - добавил Лавров.
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цены на нефть, россия, сша, нью-йорк (город), сергей лавров, энтони блинкен, василий небензя, большая двадцатка, оон
Цены на нефть, Россия, США, Нью-Йорк (город), Сергей Лавров, Энтони Блинкен, Василий Небензя, Большая двадцатка, ООН
Лавров ответил на вопрос о возможной встрече с Блинкеном

Лавров о возможной встрече с Блинкеном: Россия готова к любым предложениям о диалоге

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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АНКАРА, 7 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос, планируется ли его встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном во время визита в Нью-Йорк в конце апреля, напомнил, что Россия никогда не отказывается от серьезных предложений о переговорах.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что не исключает возможности встречи главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена на полях международной организации в случае поступлении запроса со стороны Вашингтона.
"Что касается предложения о встречи с Блинкеном в Нью-Йорке, ну он (постпред РФ Василий Небензя) не просто же так, на ровном месте, это сказал. Его стали спрашивать, его "домогались": "а вот будет Лавров с Блинкеном встречаться или не будет?". Ну, он и сказал, что если такая просьба поступит, мы ее рассмотрим. Мы регулярно говорим в подобного рода ситуациях, что мы никогда от серьезных предложений о диалоге не отказываемся", - заявил Лавров журналистам.
В качестве примера Лавров привел ситуацию, когда госсекретарь предложил ему встретится "на ногах" на полях встречи министров иностранных дел G20 в Нью-Дели.
"Наша позиция неизменна. На любое предложение о серьезном разговоре мы готовы рассматривать", - добавил Лавров.
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Цены на нефтьРоссияСШАНью-Йорк (город)Сергей ЛавровЭнтони БлинкенВасилий НебензяБольшая двадцаткаООН
 
 
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