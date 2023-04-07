https://ria.ru/20230407/lavrov-1863734895.html

Лавров ответил на вопрос о возможной встрече с Блинкеном

Лавров ответил на вопрос о возможной встрече с Блинкеном - РИА Новости, 07.04.2023

Лавров ответил на вопрос о возможной встрече с Блинкеном

Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос, планируется ли его встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном во время визита в Нью-Йорк в конце апреля,... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T13:04

2023-04-07T13:04

2023-04-07T13:04

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АНКАРА, 7 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос, планируется ли его встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном во время визита в Нью-Йорк в конце апреля, напомнил, что Россия никогда не отказывается от серьезных предложений о переговорах. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что не исключает возможности встречи главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена на полях международной организации в случае поступлении запроса со стороны Вашингтона. "Что касается предложения о встречи с Блинкеном в Нью-Йорке, ну он (постпред РФ Василий Небензя) не просто же так, на ровном месте, это сказал. Его стали спрашивать, его "домогались": "а вот будет Лавров с Блинкеном встречаться или не будет?". Ну, он и сказал, что если такая просьба поступит, мы ее рассмотрим. Мы регулярно говорим в подобного рода ситуациях, что мы никогда от серьезных предложений о диалоге не отказываемся", - заявил Лавров журналистам. В качестве примера Лавров привел ситуацию, когда госсекретарь предложил ему встретится "на ногах" на полях встречи министров иностранных дел G20 в Нью-Дели. "Наша позиция неизменна. На любое предложение о серьезном разговоре мы готовы рассматривать", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20230407/ukraina-1863725757.html

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