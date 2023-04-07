https://ria.ru/20230407/lavrov-1863684279.html
Пресс-конференция Лаврова и Чавушоглу в Анкаре
Пресс-конференция Лаврова и Чавушоглу в Анкаре - РИА Новости, 07.04.2023
Пресс-конференция Лаврова и Чавушоглу в Анкаре
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу проводят пресс-конференцию по итогам переговоров в Анкаре. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T11:55
2023-04-07T11:55
2023-04-07T12:01
сергей лавров
мевлют чавушоглу
россия
турция
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу проводят пресс-конференцию по итогам переговоров в Анкаре.
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турция
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Пресс-конференция Лаврова с Чавушоглу в Анкаре
LIVE: Пресс-конференция Лаврова с Чавушоглу в Анкаре
2023-04-07T11:55
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PT64M05S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, мевлют чавушоглу, россия, турция, видео
Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу, Россия, Турция
Пресс-конференция Лаврова и Чавушоглу в Анкаре
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу проводят пресс-конференцию по итогам переговоров в Анкаре.
2023-04-07T11:55
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу проводят пресс-конференцию по итогам переговоров в Анкаре.