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Пресс-конференция Лаврова и Чавушоглу в Анкаре - РИА Новости, 07.04.2023
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11:55 07.04.2023 (обновлено: 12:01 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/lavrov-1863684279.html
Пресс-конференция Лаврова и Чавушоглу в Анкаре
Пресс-конференция Лаврова и Чавушоглу в Анкаре - РИА Новости, 07.04.2023
Пресс-конференция Лаврова и Чавушоглу в Анкаре
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу проводят пресс-конференцию по итогам переговоров в Анкаре. РИА Новости, 07.04.2023
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сергей лавров
мевлют чавушоглу
россия
турция
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу проводят пресс-конференцию по итогам переговоров в Анкаре.
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LIVE: Пресс-конференция Лаврова с Чавушоглу в Анкаре
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сергей лавров, мевлют чавушоглу, россия, турция, видео
Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу, Россия, Турция
Пресс-конференция Лаврова и Чавушоглу в Анкаре
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу проводят пресс-конференцию по итогам переговоров в Анкаре.
2023-04-07T11:55
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Пресс-конференция Лаврова и Чавушоглу в Анкаре

Читать ria.ru в
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу проводят пресс-конференцию по итогам переговоров в Анкаре.
 
Сергей ЛавровМевлют ЧавушоглуРоссияТурция
 
 
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