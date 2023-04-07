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Пресс-конференция Лаврова и Чавушоглу в Анкаре

Пресс-конференция Лаврова и Чавушоглу в Анкаре - РИА Новости, 07.04.2023

Пресс-конференция Лаврова и Чавушоглу в Анкаре

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу проводят пресс-конференцию по итогам переговоров в Анкаре. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T11:55

2023-04-07T11:55

2023-04-07T12:01

сергей лавров

мевлют чавушоглу

россия

турция

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу проводят пресс-конференцию по итогам переговоров в Анкаре.

россия

турция

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Максим Зубков

сергей лавров, мевлют чавушоглу, россия, турция, видео