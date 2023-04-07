https://ria.ru/20230407/lavra-1863829281.html

УПЦ подала в суд ходатайство о передаче ей храмов Киево-Печерской лавры

УПЦ подала в суд ходатайство о передаче ей храмов Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 07.04.2023

УПЦ подала в суд ходатайство о передаче ей храмов Киево-Печерской лавры

Каноническая Украинская православная церковь подала в суд ходатайство о передаче ей храмов Киево-Печерской лавры, которые находятся сейчас в государственной... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T17:08

2023-04-07T17:08

2023-04-07T17:08

религия

украина

украинская православная церковь

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киево-печерская лавра

религия

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Каноническая Украинская православная церковь подала в суд ходатайство о передаче ей храмов Киево-Печерской лавры, которые находятся сейчас в государственной собственности, сообщил протоиерей Никита Чекман - адвокат наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. "Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой... Украинской православной церковью в соответствии с частью 2 статьи 17 закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" подано ходатайство о возвращении в собственность религиозной общины культовых зданий и сооружений", - написал Чекман в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что в настоящее время храмы Киево-Печерской лавры находятся в государственной собственности, однако в УПЦ с таким решением не согласны и считают его несправедливым. Он напомнил, что прихожане фактически из руин восстановили церкви. Чекман отметил, что вопрос правового решения о возвращении УПЦ религиозным общинам находится на на контроле Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). "Надеемся, что ходатайство монастыря будет удовлетворено, а храмы Киево-Печерской лавры будут принадлежать религиозной общине в соответствии с законами Украины", - добавил Чекман. В марте минкультуры Украины уведомило УПЦ о разрыве в одностороннем порядке договора аренды Киево-Печерской лавры, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Госкомиссия должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не пропускают ее в лавру, почти круглосуточно дежурят и молятся. У входа также дежурят украинские нацисты, призывая к насилию и оскорбляя верующих. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.

https://ria.ru/20230407/obvineniya-1863827850.html

https://ria.ru/20230407/sluzhba-1863671687.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, в мире, киево-печерская лавра, религия