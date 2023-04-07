УПЦ подала в суд ходатайство о передаче ей храмов Киево-Печерской лавры
Каноническая УПЦ подала в суд ходатайство о передаче ей храмов Киево-Печерской лавры
© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киево-Печерскую лавру
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киево-Печерскую лавру. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Каноническая Украинская православная церковь подала в суд ходатайство о передаче ей храмов Киево-Печерской лавры, которые находятся сейчас в государственной собственности, сообщил протоиерей Никита Чекман - адвокат наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла.
"Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой... Украинской православной церковью в соответствии с частью 2 статьи 17 закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" подано ходатайство о возвращении в собственность религиозной общины культовых зданий и сооружений", - написал Чекман в своем телеграм-канале.
Он подчеркнул, что в настоящее время храмы Киево-Печерской лавры находятся в государственной собственности, однако в УПЦ с таким решением не согласны и считают его несправедливым. Он напомнил, что прихожане фактически из руин восстановили церкви. Чекман отметил, что вопрос правового решения о возвращении УПЦ религиозным общинам находится на на контроле Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
"Надеемся, что ходатайство монастыря будет удовлетворено, а храмы Киево-Печерской лавры будут принадлежать религиозной общине в соответствии с законами Украины", - добавил Чекман.
В марте минкультуры Украины уведомило УПЦ о разрыве в одностороннем порядке договора аренды Киево-Печерской лавры, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Госкомиссия должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не пропускают ее в лавру, почти круглосуточно дежурят и молятся. У входа также дежурят украинские нацисты, призывая к насилию и оскорбляя верующих. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.