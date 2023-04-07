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Курс рубля практически компенсировал провал первой половины дня
Курс рубля практически компенсировал провал первой половины дня - РИА Новости, 07.04.2023
Курс рубля практически компенсировал провал первой половины дня
Курс рубля прервал падение и почти компенсировал провал первой половины торгового дня, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T14:40
2023-04-07T14:40
2023-04-07T17:19
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Курс рубля прервал падение и почти компенсировал провал первой половины торгового дня, следует из данных Московской биржи.Уточняется, что доллар, поднявшийся ранее до отметки в 83,50 рубля, потерял около двух рублей.Курс американской валюты, по данным на 14.23 мск, растет на 21 копейку, до 81,59 рубля. В свою очередь, евро повышается на 10 копеек, до 89,25 рубля, а юань — на 5 копеек, до 11,85 рубля. Доллар, евро и юань ранее сегодня обновили максимумы с апреля прошлого года. Американская валюта выросла до 83,50 рубля, европейская — до 91,32 рубля, а китайская — до 12,14 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
доллар, евро, юань, валюта, динамика курсов валют, россия, экономика, московская биржа, курс рубля, курс доллара, рубль
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Доллар, евро, Юань, Валюта, Динамика курсов валют, Россия, Экономика, Московская биржа, Курс рубля, Курс доллара, Рубль
Курс рубля практически компенсировал провал первой половины дня
Курс рубля в ходе валютных торгов на Мосбирже частично отыграл потери
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости.
Курс рубля прервал падение и почти компенсировал провал первой половины торгового дня, следует из данных
Московской биржи.
Уточняется, что доллар, поднявшийся ранее до отметки в 83,50 рубля, потерял около двух рублей.
Курс американской валюты, по данным на 14.23 мск, растет на 21 копейку, до 81,59 рубля. В свою очередь, евро повышается на 10 копеек, до 89,25 рубля, а юань — на 5 копеек, до 11,85 рубля.
Доллар, евро и юань ранее сегодня обновили максимумы с апреля прошлого года. Американская валюта выросла до 83,50 рубля, европейская — до 91,32 рубля, а китайская — до 12,14 рубля.