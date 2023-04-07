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Курорты Краснодарского края подвели итоги зимнего сезона

Курорты Краснодарского края подвели итоги зимнего сезона - РИА Новости, 07.04.2023

Курорты Краснодарского края подвели итоги зимнего сезона

Более 2,5 миллиона туристов отдохнули на курортах Краснодарского края за последние четыре месяца, с декабря по март, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T18:09

2023-04-07T18:09

2023-04-07T18:09

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СОЧИ, 7 апр - РИА Новости. Более 2,5 миллиона туристов отдохнули на курортах Краснодарского края за последние четыре месяца, с декабря по март, сообщает пресс-служба администрации региона. "Это на 4 процента больше, чем за тот же период годом ранее", – приводятся в релизе администрации слова врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаила Зарицкого. По данным краевой администрации, основную долю отдыхающих принял Сочи – более 1,4 миллиона. 212 тысяч посетили Геленджик и 156 тысяч – Анапу. Власти региона также отметили высокий спрос на однодневные туристические посещения в зимний сезон. Как рассказывали РИА Новости ранее в минтуризме региона, летом курорты Кубани примут не менее девяти миллионов гостей.

https://ria.ru/20230404/sochi-1862822274.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, краснодарский край, сочи, геленджик, отдых в россии, анапа