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Курорты Краснодарского края подвели итоги зимнего сезона
Курорты Краснодарского края подвели итоги зимнего сезона - РИА Новости, 07.04.2023
Курорты Краснодарского края подвели итоги зимнего сезона
Более 2,5 миллиона туристов отдохнули на курортах Краснодарского края за последние четыре месяца, с декабря по март, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T18:09
2023-04-07T18:09
2023-04-07T18:09
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СОЧИ, 7 апр - РИА Новости. Более 2,5 миллиона туристов отдохнули на курортах Краснодарского края за последние четыре месяца, с декабря по март, сообщает пресс-служба администрации региона. "Это на 4 процента больше, чем за тот же период годом ранее", – приводятся в релизе администрации слова врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаила Зарицкого. По данным краевой администрации, основную долю отдыхающих принял Сочи – более 1,4 миллиона. 212 тысяч посетили Геленджик и 156 тысяч – Анапу. Власти региона также отметили высокий спрос на однодневные туристические посещения в зимний сезон. Как рассказывали РИА Новости ранее в минтуризме региона, летом курорты Кубани примут не менее девяти миллионов гостей.
https://ria.ru/20230404/sochi-1862822274.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Курорты Краснодарского края подвели итоги зимнего сезона
На курортах Кубани за последние четыре месяца отдохнули более 2,5 миллиона туристов
СОЧИ, 7 апр - РИА Новости. Более 2,5 миллиона туристов отдохнули на курортах Краснодарского края за последние четыре месяца, с декабря по март, сообщает пресс-служба администрации региона.
"Это на 4 процента больше, чем за тот же период годом ранее", – приводятся в релизе администрации слова врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаила Зарицкого.
По данным краевой администрации, основную долю отдыхающих принял Сочи – более 1,4 миллиона. 212 тысяч посетили Геленджик и 156 тысяч – Анапу. Власти региона также отметили высокий спрос на однодневные туристические посещения в зимний сезон.
Как рассказывали РИА Новости ранее в минтуризме региона, летом курорты Кубани примут не менее девяти миллионов гостей.
В Сочи подвели итоги зимнего сезона