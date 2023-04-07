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Курорты Краснодарского края подвели итоги зимнего сезона - РИА Новости, 07.04.2023
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Туризм
 
18:09 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/kuban-1863822045.html
Курорты Краснодарского края подвели итоги зимнего сезона
Курорты Краснодарского края подвели итоги зимнего сезона - РИА Новости, 07.04.2023
Курорты Краснодарского края подвели итоги зимнего сезона
Более 2,5 миллиона туристов отдохнули на курортах Краснодарского края за последние четыре месяца, с декабря по март, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T18:09
2023-04-07T18:09
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краснодарский край
сочи
геленджик
отдых в россии
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СОЧИ, 7 апр - РИА Новости. Более 2,5 миллиона туристов отдохнули на курортах Краснодарского края за последние четыре месяца, с декабря по март, сообщает пресс-служба администрации региона. "Это на 4 процента больше, чем за тот же период годом ранее", – приводятся в релизе администрации слова врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаила Зарицкого. По данным краевой администрации, основную долю отдыхающих принял Сочи – более 1,4 миллиона. 212 тысяч посетили Геленджик и 156 тысяч – Анапу. Власти региона также отметили высокий спрос на однодневные туристические посещения в зимний сезон. Как рассказывали РИА Новости ранее в минтуризме региона, летом курорты Кубани примут не менее девяти миллионов гостей.
https://ria.ru/20230404/sochi-1862822274.html
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новости - туризм, туризм, туристы, краснодарский край, сочи, геленджик, отдых в россии, анапа
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Краснодарский край, Сочи, Геленджик, отдых в России, Анапа
Курорты Краснодарского края подвели итоги зимнего сезона

На курортах Кубани за последние четыре месяца отдохнули более 2,5 миллиона туристов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЗимний отдых в Анапе
Зимний отдых в Анапе - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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СОЧИ, 7 апр - РИА Новости. Более 2,5 миллиона туристов отдохнули на курортах Краснодарского края за последние четыре месяца, с декабря по март, сообщает пресс-служба администрации региона.
"Это на 4 процента больше, чем за тот же период годом ранее", – приводятся в релизе администрации слова врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаила Зарицкого.
По данным краевой администрации, основную долю отдыхающих принял Сочи – более 1,4 миллиона. 212 тысяч посетили Геленджик и 156 тысяч – Анапу. Власти региона также отметили высокий спрос на однодневные туристические посещения в зимний сезон.
Как рассказывали РИА Новости ранее в минтуризме региона, летом курорты Кубани примут не менее девяти миллионов гостей.
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В Сочи подвели итоги зимнего сезона
4 апреля, 10:39
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыКраснодарский крайСочиГеленджикотдых в РоссииАнапа
 
 
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