Рейтинг@Mail.ru
"Это уже за гранью". Кто угрожает россиянам "расправой в прямом эфире" - РИА Новости, 07.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 07.04.2023 (обновлено: 10:35 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/kriminal-1863553518.html
"Это уже за гранью". Кто угрожает россиянам "расправой в прямом эфире"
"Это уже за гранью". Кто угрожает россиянам "расправой в прямом эфире" - РИА Новости, 07.04.2023
"Это уже за гранью". Кто угрожает россиянам "расправой в прямом эфире"
Замучить до смерти кота в прямом эфире, надругаться над святыней или убить человека — такие люди идут на все ради хайпа и накрутки подписчиков. Треш-стримы,... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T08:00
2023-04-07T10:35
ивановская область
россия
артем метелев (депутат)
алексей пушков
госдума рф
русская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792067204_0:252:2547:1685_1920x0_80_0_0_a41a0660e80b4124e6b32494c628a6eb.jpg
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Замучить до смерти кота в прямом эфире, надругаться над святыней или убить человека — такие люди идут на все ради хайпа и накрутки подписчиков. Треш-стримы, набирающие миллионы просмотров, нередко приводят к уголовным делам. Но подобных трансляций все больше. О том, как с этим бороться, — в материале РИА Новости.Видео с ребенкомПолицейские задержали жителя Ивановской области Дмитрия Серова, который разместил в телеграм-канале шокирующее видео с девятилетней дочерью. Отец со всей силы бьет ребенка, несмотря на мольбы девочки прекратить."Тебе мама и так много всегда дозволяет! Не реви! Прямой эфир, между прочим, идет".В конце ролика садист в матерной форме объявляет себя педофилом. В отношении Серова уже возбудили уголовное дело по статье "Истязание несовершеннолетнего".Треш-стримы тем временем чуть ли не ежедневно появляются в соцсетях. В конце марта 20-летний московский блогер Станислав Базаров (Стасик Кудрявый) в прямом эфире справил малую нужду на открытку с изображением Богоматери. Видеозапись сопровождалась церковной музыкой, а сам стример насмешливо просил у Бога прощения "за все грехи".На провокационный ролик быстро обратили внимание общественники и написали заявление в полицию. Завели уголовное дело за оскорбление чувств верующих и распространение порнографии. Ближайшие два месяца стример проведет в СИЗО.В РПЦ заявили, что степень виновности "может определить только психиатрическая экспертиза".Смерть в прямом эфиреНа днях интернет-сообщество всколыхнул еще один ролик. Трансляцию в закрытом телеграм-канале вела 13-летняя школьница из подмосковной деревни — убивала на камеру котят.Животных взяла накануне из приюта. Родители одноклассниц считают, что это далеко не первое убийство.Сейчас полиция ведет расследование, однако привлечь к уголовной ответственности подростка не получится — не позволяет возраст.Жестокие пытки и убийства животных — далеко не предел. Пожалуй, самой резонансной стала история с москвичом Николаем Решетниковым, известным под ником Reeflay. В декабре 2020-го он жестоко избил свою подругу Валентину Григорьеву, после чего выгнал ее в домашней одежде на мороз.Девушка вскоре скончалась, а блогер, сидя рядом с ее телом, включил трансляцию. Полицейским объяснил, что Валя умерла от переохлаждения. Однако судмедэксперты обнаружили множество синяков и ушибов.Против Решетникова возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Максимальный срок — 15 лет тюрьмы. Но блогеру дали шесть лет колонии строгого режима.Двухлетний срокГромкое дело обсуждала вся страна. Депутаты обещали наказать треш-стримеров, но дальше разговоров дело не пошло.Сейчас, после нескольких инцидентов, к теме вернулись. В Госдуме заявили, что готовят поправки в Уголовный кодекс. Основанием станет распространение фото- и видеоматериалов с изображением издевательств и "действий, совершенных с особой жестокостью".Треш-стримеры, согласно проекту, попадут в специально созданный реестр. Им запретят пользоваться интернетом в течение одного года — сразу после вступления приговора в законную силу.Хотят ужесточить наказание за публикации или репосты треш-роликов с участием с несовершеннолетних. Сейчас за это дают административку. Если закон примут, будут лишать свободы сроком до двух лет.Кроме того, "производителям контента" планируют назначать исправительные, принудительные и обязательные работы до 480 часов. Или штрафовать на сумму до двух миллионов рублей — в зависимости от тяжести правонарушения.Однако законодатели убеждены, что одними поправками проблему не решить. Так, сенатор Алексей Пушков — один из авторов документа — призывает лишить треш-блогеров доступа на телеканалы."Мною направлены обращения руководителям ведущих российских медиахолдингов и телеканалов — от Первого до Муз-ТВ (всего 12 телеканалов) — &lt;…&gt; с предложением исключить саму возможность участия треш-стримеров в теледебатах, ток-шоу и других телепрограммах, а также использовать прямую речь треш-стримеров и избегать упоминания их псевдонимов, поскольку это способствует росту их популярности", — заявил он.Ради этого могут изменить и закон о СМИ. Депутат Госдумы Артем Метелев отметил: необходимо обязать журналистов брать только у органов госвласти информацию о фигурантах черного списка.Но пока это лишь разговоры. Тем временем аудитория треш-стримеров активно растет.
https://ria.ru/20220909/ubiystvo-1815473019.html
https://ria.ru/20220810/proisshestvie-1808372253.html
https://ria.ru/20221110/kriminal-1830205473.html
https://ria.ru/20230213/kriminal-1851164185.html
ивановская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Михаил Кевхиев
Михаил Кевхиев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792067204_0:87:2422:1903_1920x0_80_0_0_5db3fd8dc72373a93877719f7b5e1d8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ивановская область, россия, артем метелев (депутат), алексей пушков, госдума рф, русская православная церковь
Ивановская область, Россия, Артем Метелев (депутат), Алексей Пушков, Госдума РФ, Русская православная церковь

"Это уже за гранью". Кто угрожает россиянам "расправой в прямом эфире"

© РИА Новости / Алексей ФилипповСотрудники полиции стоят у двери квартиры
Сотрудники полиции стоят у двери квартиры - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Замучить до смерти кота в прямом эфире, надругаться над святыней или убить человека — такие люди идут на все ради хайпа и накрутки подписчиков. Треш-стримы, набирающие миллионы просмотров, нередко приводят к уголовным делам. Но подобных трансляций все больше. О том, как с этим бороться, — в материале РИА Новости.

Видео с ребенком

Полицейские задержали жителя Ивановской области Дмитрия Серова, который разместил в телеграм-канале шокирующее видео с девятилетней дочерью. Отец со всей силы бьет ребенка, несмотря на мольбы девочки прекратить.
"Тебе мама и так много всегда дозволяет! Не реви! Прямой эфир, между прочим, идет".
Кадр из видео
"Держал в страхе весь поселок". Из-за чего жители Ялты вышли на улицы
9 сентября 2022, 08:00
В конце ролика садист в матерной форме объявляет себя педофилом. В отношении Серова уже возбудили уголовное дело по статье "Истязание несовершеннолетнего".
Треш-стримы тем временем чуть ли не ежедневно появляются в соцсетях. В конце марта 20-летний московский блогер Станислав Базаров (Стасик Кудрявый) в прямом эфире справил малую нужду на открытку с изображением Богоматери. Видеозапись сопровождалась церковной музыкой, а сам стример насмешливо просил у Бога прощения "за все грехи".
На провокационный ролик быстро обратили внимание общественники и написали заявление в полицию. Завели уголовное дело за оскорбление чувств верующих и распространение порнографии. Ближайшие два месяца стример проведет в СИЗО.
В РПЦ заявили, что степень виновности "может определить только психиатрическая экспертиза".
Стоп-кадр видео судебного заседания по делу о ДТП с участием Антона Скилова
"У лейтенанта не было шансов". Что устроил блогер из Поволжья
10 августа 2022, 08:00

Смерть в прямом эфире

На днях интернет-сообщество всколыхнул еще один ролик. Трансляцию в закрытом телеграм-канале вела 13-летняя школьница из подмосковной деревни — убивала на камеру котят.
Животных взяла накануне из приюта. Родители одноклассниц считают, что это далеко не первое убийство.
Сейчас полиция ведет расследование, однако привлечь к уголовной ответственности подростка не получится — не позволяет возраст.
Кадр стрима блогера Станислава Решетникова (Reeflay)
Кадр стрима блогера Станислава Решетникова (Reeflay)
Кадр стрима блогера Станислава Решетникова (Reeflay)
Жестокие пытки и убийства животных — далеко не предел. Пожалуй, самой резонансной стала история с москвичом Николаем Решетниковым, известным под ником Reeflay. В декабре 2020-го он жестоко избил свою подругу Валентину Григорьеву, после чего выгнал ее в домашней одежде на мороз.
Девушка вскоре скончалась, а блогер, сидя рядом с ее телом, включил трансляцию. Полицейским объяснил, что Валя умерла от переохлаждения. Однако судмедэксперты обнаружили множество синяков и ушибов.
Против Решетникова возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Максимальный срок — 15 лет тюрьмы. Но блогеру дали шесть лет колонии строгого режима.

Двухлетний срок

Громкое дело обсуждала вся страна. Депутаты обещали наказать треш-стримеров, но дальше разговоров дело не пошло.
Алексей Марков
"Умер, не приходя в сознание". Что устроили подростки под Нижним Новгородом
10 ноября 2022, 08:00
Сейчас, после нескольких инцидентов, к теме вернулись. В Госдуме заявили, что готовят поправки в Уголовный кодекс. Основанием станет распространение фото- и видеоматериалов с изображением издевательств и "действий, совершенных с особой жестокостью".
Треш-стримеры, согласно проекту, попадут в специально созданный реестр. Им запретят пользоваться интернетом в течение одного года — сразу после вступления приговора в законную силу.
Хотят ужесточить наказание за публикации или репосты треш-роликов с участием с несовершеннолетних. Сейчас за это дают административку. Если закон примут, будут лишать свободы сроком до двух лет.
Кроме того, "производителям контента" планируют назначать исправительные, принудительные и обязательные работы до 480 часов. Или штрафовать на сумму до двух миллионов рублей — в зависимости от тяжести правонарушения.
Однако законодатели убеждены, что одними поправками проблему не решить. Так, сенатор Алексей Пушков — один из авторов документа — призывает лишить треш-блогеров доступа на телеканалы.
Подсудимый во время судебного заседания - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
"Все убийства сошли с рук". Что не так с одним из самых обсуждаемых законов
13 февраля, 08:00
"Мною направлены обращения руководителям ведущих российских медиахолдингов и телеканалов — от Первого до Муз-ТВ (всего 12 телеканалов) — <…> с предложением исключить саму возможность участия треш-стримеров в теледебатах, ток-шоу и других телепрограммах, а также использовать прямую речь треш-стримеров и избегать упоминания их псевдонимов, поскольку это способствует росту их популярности", — заявил он.
Ради этого могут изменить и закон о СМИ. Депутат Госдумы Артем Метелев отметил: необходимо обязать журналистов брать только у органов госвласти информацию о фигурантах черного списка.
Но пока это лишь разговоры. Тем временем аудитория треш-стримеров активно растет.
 
Ивановская областьРоссияАртем Метелев (депутат)Алексей ПушковГосдума РФРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала