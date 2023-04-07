https://ria.ru/20230407/kriminal-1863553518.html

"Это уже за гранью". Кто угрожает россиянам "расправой в прямом эфире"

"Это уже за гранью". Кто угрожает россиянам "расправой в прямом эфире" - РИА Новости, 07.04.2023

"Это уже за гранью". Кто угрожает россиянам "расправой в прямом эфире"

Замучить до смерти кота в прямом эфире, надругаться над святыней или убить человека — такие люди идут на все ради хайпа и накрутки подписчиков. Треш-стримы,... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T08:00

2023-04-07T08:00

2023-04-07T10:35

ивановская область

россия

артем метелев (депутат)

алексей пушков

госдума рф

русская православная церковь

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Замучить до смерти кота в прямом эфире, надругаться над святыней или убить человека — такие люди идут на все ради хайпа и накрутки подписчиков. Треш-стримы, набирающие миллионы просмотров, нередко приводят к уголовным делам. Но подобных трансляций все больше. О том, как с этим бороться, — в материале РИА Новости.Видео с ребенкомПолицейские задержали жителя Ивановской области Дмитрия Серова, который разместил в телеграм-канале шокирующее видео с девятилетней дочерью. Отец со всей силы бьет ребенка, несмотря на мольбы девочки прекратить."Тебе мама и так много всегда дозволяет! Не реви! Прямой эфир, между прочим, идет".В конце ролика садист в матерной форме объявляет себя педофилом. В отношении Серова уже возбудили уголовное дело по статье "Истязание несовершеннолетнего".Треш-стримы тем временем чуть ли не ежедневно появляются в соцсетях. В конце марта 20-летний московский блогер Станислав Базаров (Стасик Кудрявый) в прямом эфире справил малую нужду на открытку с изображением Богоматери. Видеозапись сопровождалась церковной музыкой, а сам стример насмешливо просил у Бога прощения "за все грехи".На провокационный ролик быстро обратили внимание общественники и написали заявление в полицию. Завели уголовное дело за оскорбление чувств верующих и распространение порнографии. Ближайшие два месяца стример проведет в СИЗО.В РПЦ заявили, что степень виновности "может определить только психиатрическая экспертиза".Смерть в прямом эфиреНа днях интернет-сообщество всколыхнул еще один ролик. Трансляцию в закрытом телеграм-канале вела 13-летняя школьница из подмосковной деревни — убивала на камеру котят.Животных взяла накануне из приюта. Родители одноклассниц считают, что это далеко не первое убийство.Сейчас полиция ведет расследование, однако привлечь к уголовной ответственности подростка не получится — не позволяет возраст.Жестокие пытки и убийства животных — далеко не предел. Пожалуй, самой резонансной стала история с москвичом Николаем Решетниковым, известным под ником Reeflay. В декабре 2020-го он жестоко избил свою подругу Валентину Григорьеву, после чего выгнал ее в домашней одежде на мороз.Девушка вскоре скончалась, а блогер, сидя рядом с ее телом, включил трансляцию. Полицейским объяснил, что Валя умерла от переохлаждения. Однако судмедэксперты обнаружили множество синяков и ушибов.Против Решетникова возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Максимальный срок — 15 лет тюрьмы. Но блогеру дали шесть лет колонии строгого режима.Двухлетний срокГромкое дело обсуждала вся страна. Депутаты обещали наказать треш-стримеров, но дальше разговоров дело не пошло.Сейчас, после нескольких инцидентов, к теме вернулись. В Госдуме заявили, что готовят поправки в Уголовный кодекс. Основанием станет распространение фото- и видеоматериалов с изображением издевательств и "действий, совершенных с особой жестокостью".Треш-стримеры, согласно проекту, попадут в специально созданный реестр. Им запретят пользоваться интернетом в течение одного года — сразу после вступления приговора в законную силу.Хотят ужесточить наказание за публикации или репосты треш-роликов с участием с несовершеннолетних. Сейчас за это дают административку. Если закон примут, будут лишать свободы сроком до двух лет.Кроме того, "производителям контента" планируют назначать исправительные, принудительные и обязательные работы до 480 часов. Или штрафовать на сумму до двух миллионов рублей — в зависимости от тяжести правонарушения.Однако законодатели убеждены, что одними поправками проблему не решить. Так, сенатор Алексей Пушков — один из авторов документа — призывает лишить треш-блогеров доступа на телеканалы."Мною направлены обращения руководителям ведущих российских медиахолдингов и телеканалов — от Первого до Муз-ТВ (всего 12 телеканалов) — <…> с предложением исключить саму возможность участия треш-стримеров в теледебатах, ток-шоу и других телепрограммах, а также использовать прямую речь треш-стримеров и избегать упоминания их псевдонимов, поскольку это способствует росту их популярности", — заявил он.Ради этого могут изменить и закон о СМИ. Депутат Госдумы Артем Метелев отметил: необходимо обязать журналистов брать только у органов госвласти информацию о фигурантах черного списка.Но пока это лишь разговоры. Тем временем аудитория треш-стримеров активно растет.

https://ria.ru/20220909/ubiystvo-1815473019.html

https://ria.ru/20220810/proisshestvie-1808372253.html

https://ria.ru/20221110/kriminal-1830205473.html

https://ria.ru/20230213/kriminal-1851164185.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

ивановская область, россия, артем метелев (депутат), алексей пушков, госдума рф, русская православная церковь