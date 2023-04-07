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Луценко: семьи мобилизованных должны иметь право досрочно погашать кредиты - РИА Новости, 07.04.2023
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Вологодская область
 
15:31 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/kredity-1863786663.html
Луценко: семьи мобилизованных должны иметь право досрочно погашать кредиты
Луценко: семьи мобилизованных должны иметь право досрочно погашать кредиты - РИА Новости, 07.04.2023
Луценко: семьи мобилизованных должны иметь право досрочно погашать кредиты
Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области предложили наделить членов семей мобилизованных правом обращаться в банки с заявлением о досрочном... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T15:31
2023-04-07T15:31
вологодская область
андрей луценко
вологодская область
россия
единая россия
архангельск
законодательное собрание вологодской области
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ВОЛОГДА, 7 апр – РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области предложили наделить членов семей мобилизованных правом обращаться в банки с заявлением о досрочном погашении кредитов, соответствующие поправки в федеральное законодательство представлены на заседании комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по правовым вопросам в Архангельске, сообщает пресс-служба регионального парламента.Федеральный закон "Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ, лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" был принят в октябре прошлого года и предусмотрел для военнообязанных право на приостановление исполнения обязательств или уменьшения размера платежей на период участия в СВО. При этом право обратиться с заявлением об изменении условий кредитного договора предоставлено также членам семей мобилизованных граждан и военнослужащих."На практике выяснилось, что некоторым военнослужащим и членам их семей выгоднее досрочно погасить кредиты, чтобы не выплачивать дополнительные проценты банкам. Но возможность обратиться с заявлением о досрочном погашении кредита у членов семей военнослужащих отсутствует, После ряда обращений жён и матерей мобилизованных вологжан, в нашу общественную приемную "Единой России", которые получили отказ в банках, мы взяли этот вопрос в работу", - приводится в сообщении комментарий председателя Заксобрания Вологодской области Андрея Луценко.Как пояснила представившая законопроект на заседании глава комитета Заксобрания по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека Лариса Кожевина, к решению проблемы были подключены региональное отделение Банка России и департамент финансов области. "Были проведены переговоры с банками, но они отказались выполнять требования родственников военнослужащих, обосновав свою позицию отсутствием прямого указания в законе на право членов семьи заемщиков обратиться с таким заявлением", - рассказала депутат.В связи с этим родственники вынуждены продолжать либо выплачивать долг и проценты по установленному графику, либо оформлять приостановление исполнения обязательств, оплачивая в этом случае и еще дополнительные проценты, пояснила Кожевина.Парламентарии Северо-Запада согласились, что проблема требует скорейшего решения и поддержали инициативу вологжан. Вопрос будет вынесен на рассмотрение ближайшей Конференции ПАСЗР.
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андрей луценко, вологодская область, россия, единая россия, архангельск, законодательное собрание вологодской области
Вологодская область, Андрей Луценко, Вологодская область, Россия, Единая Россия, Архангельск, Законодательное Собрание Вологодской области

Луценко: семьи мобилизованных должны иметь право досрочно погашать кредиты

© Фото предоставлено Законодательным Собранием Вологодской областиСпикер Заксобрания области Андрей Луценко
Спикер Заксобрания области Андрей Луценко
© Фото предоставлено Законодательным Собранием Вологодской области
Спикер Заксобрания области Андрей Луценко
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 7 апр – РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области предложили наделить членов семей мобилизованных правом обращаться в банки с заявлением о досрочном погашении кредитов, соответствующие поправки в федеральное законодательство представлены на заседании комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по правовым вопросам в Архангельске, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Федеральный закон "Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ, лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" был принят в октябре прошлого года и предусмотрел для военнообязанных право на приостановление исполнения обязательств или уменьшения размера платежей на период участия в СВО. При этом право обратиться с заявлением об изменении условий кредитного договора предоставлено также членам семей мобилизованных граждан и военнослужащих.
"На практике выяснилось, что некоторым военнослужащим и членам их семей выгоднее досрочно погасить кредиты, чтобы не выплачивать дополнительные проценты банкам. Но возможность обратиться с заявлением о досрочном погашении кредита у членов семей военнослужащих отсутствует, После ряда обращений жён и матерей мобилизованных вологжан, в нашу общественную приемную "Единой России", которые получили отказ в банках, мы взяли этот вопрос в работу", - приводится в сообщении комментарий председателя Заксобрания Вологодской области Андрея Луценко.
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Как пояснила представившая законопроект на заседании глава комитета Заксобрания по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека Лариса Кожевина, к решению проблемы были подключены региональное отделение Банка России и департамент финансов области. "Были проведены переговоры с банками, но они отказались выполнять требования родственников военнослужащих, обосновав свою позицию отсутствием прямого указания в законе на право членов семьи заемщиков обратиться с таким заявлением", - рассказала депутат.
В связи с этим родственники вынуждены продолжать либо выплачивать долг и проценты по установленному графику, либо оформлять приостановление исполнения обязательств, оплачивая в этом случае и еще дополнительные проценты, пояснила Кожевина.
Парламентарии Северо-Запада согласились, что проблема требует скорейшего решения и поддержали инициативу вологжан. Вопрос будет вынесен на рассмотрение ближайшей Конференции ПАСЗР.
 
Вологодская областьАндрей ЛуценкоВологодская областьРоссияЕдиная РоссияАрхангельскЗаконодательное Собрание Вологодской области
 
 
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