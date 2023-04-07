https://ria.ru/20230407/kredity-1863786663.html

Луценко: семьи мобилизованных должны иметь право досрочно погашать кредиты

Луценко: семьи мобилизованных должны иметь право досрочно погашать кредиты - РИА Новости, 07.04.2023

Луценко: семьи мобилизованных должны иметь право досрочно погашать кредиты

Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области предложили наделить членов семей мобилизованных правом обращаться в банки с заявлением о досрочном... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T15:31

2023-04-07T15:31

2023-04-07T15:31

вологодская область

андрей луценко

вологодская область

россия

единая россия

архангельск

законодательное собрание вологодской области

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ВОЛОГДА, 7 апр – РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области предложили наделить членов семей мобилизованных правом обращаться в банки с заявлением о досрочном погашении кредитов, соответствующие поправки в федеральное законодательство представлены на заседании комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по правовым вопросам в Архангельске, сообщает пресс-служба регионального парламента.Федеральный закон "Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ, лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" был принят в октябре прошлого года и предусмотрел для военнообязанных право на приостановление исполнения обязательств или уменьшения размера платежей на период участия в СВО. При этом право обратиться с заявлением об изменении условий кредитного договора предоставлено также членам семей мобилизованных граждан и военнослужащих."На практике выяснилось, что некоторым военнослужащим и членам их семей выгоднее досрочно погасить кредиты, чтобы не выплачивать дополнительные проценты банкам. Но возможность обратиться с заявлением о досрочном погашении кредита у членов семей военнослужащих отсутствует, После ряда обращений жён и матерей мобилизованных вологжан, в нашу общественную приемную "Единой России", которые получили отказ в банках, мы взяли этот вопрос в работу", - приводится в сообщении комментарий председателя Заксобрания Вологодской области Андрея Луценко.Как пояснила представившая законопроект на заседании глава комитета Заксобрания по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека Лариса Кожевина, к решению проблемы были подключены региональное отделение Банка России и департамент финансов области. "Были проведены переговоры с банками, но они отказались выполнять требования родственников военнослужащих, обосновав свою позицию отсутствием прямого указания в законе на право членов семьи заемщиков обратиться с таким заявлением", - рассказала депутат.В связи с этим родственники вынуждены продолжать либо выплачивать долг и проценты по установленному графику, либо оформлять приостановление исполнения обязательств, оплачивая в этом случае и еще дополнительные проценты, пояснила Кожевина.Парламентарии Северо-Запада согласились, что проблема требует скорейшего решения и поддержали инициативу вологжан. Вопрос будет вынесен на рассмотрение ближайшей Конференции ПАСЗР.

https://ria.ru/20230328/podderzhka-1861197941.html

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Алёна Пава

андрей луценко, вологодская область, россия, единая россия, архангельск, законодательное собрание вологодской области