https://ria.ru/20230407/kosmos-1863824931.html
Начальник ЦПК считает, что космонавты в будущем смогут летать с питомцами
Начальник ЦПК считает, что космонавты в будущем смогут летать с питомцами - РИА Новости, 07.04.2023
Начальник ЦПК считает, что космонавты в будущем смогут летать с питомцами
Космонавты в будущем смогут брать с собой в полёты своих домашних животных, в том числе и кошек, считает начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T16:58
2023-04-07T16:58
2023-04-07T16:58
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Космонавты в будущем смогут брать с собой в полёты своих домашних животных, в том числе и кошек, считает начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина Максим Харламов. "Мне кажется, что смогут, как и любое домашнее животное, которое космонавты в будущем смогут брать с собой", - ответил Харламов в эфире на странице "Движения первых" в соцсети "ВКонтакте" на вопрос, смогут ли когда-нибудь коты и кошки побывать в космосе. Собаки считаются одними из первооткрывателей космоса. Также на орбите побывали (в качестве пассажиров различных биоспутников) черепахи, различные грызуны и насекомые, земноводные. США, СССР, Франция и другие страны в прошлом веке запускали на орбиту обезьян.
https://ria.ru/20230323/kikina-1860113115.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, центр подготовки космонавтов, россия, роскосмос
Космос - РИА Наука, Центр подготовки космонавтов, Россия, Роскосмос
Начальник ЦПК считает, что космонавты в будущем смогут летать с питомцами
Начальник ЦПК Харламов: космонавты в будущем смогут брать в полеты домашних животных