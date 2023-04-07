https://ria.ru/20230407/kosmos-1863824931.html

Начальник ЦПК считает, что космонавты в будущем смогут летать с питомцами

Начальник ЦПК считает, что космонавты в будущем смогут летать с питомцами - РИА Новости, 07.04.2023

Начальник ЦПК считает, что космонавты в будущем смогут летать с питомцами

Космонавты в будущем смогут брать с собой в полёты своих домашних животных, в том числе и кошек, считает начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T16:58

2023-04-07T16:58

2023-04-07T16:58

космос - риа наука

центр подготовки космонавтов

россия

роскосмос

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Космонавты в будущем смогут брать с собой в полёты своих домашних животных, в том числе и кошек, считает начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина Максим Харламов. "Мне кажется, что смогут, как и любое домашнее животное, которое космонавты в будущем смогут брать с собой", - ответил Харламов в эфире на странице "Движения первых" в соцсети "ВКонтакте" на вопрос, смогут ли когда-нибудь коты и кошки побывать в космосе. Собаки считаются одними из первооткрывателей космоса. Также на орбите побывали (в качестве пассажиров различных биоспутников) черепахи, различные грызуны и насекомые, земноводные. США, СССР, Франция и другие страны в прошлом веке запускали на орбиту обезьян.

https://ria.ru/20230323/kikina-1860113115.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, центр подготовки космонавтов, россия, роскосмос