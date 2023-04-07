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Начальник ЦПК считает, что космонавты в будущем смогут летать с питомцами - РИА Новости, 07.04.2023
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16:58 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/kosmos-1863824931.html
Начальник ЦПК считает, что космонавты в будущем смогут летать с питомцами
Начальник ЦПК считает, что космонавты в будущем смогут летать с питомцами - РИА Новости, 07.04.2023
Начальник ЦПК считает, что космонавты в будущем смогут летать с питомцами
Космонавты в будущем смогут брать с собой в полёты своих домашних животных, в том числе и кошек, считает начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T16:58
2023-04-07T16:58
космос - риа наука
центр подготовки космонавтов
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Космонавты в будущем смогут брать с собой в полёты своих домашних животных, в том числе и кошек, считает начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина Максим Харламов. "Мне кажется, что смогут, как и любое домашнее животное, которое космонавты в будущем смогут брать с собой", - ответил Харламов в эфире на странице "Движения первых" в соцсети "ВКонтакте" на вопрос, смогут ли когда-нибудь коты и кошки побывать в космосе. Собаки считаются одними из первооткрывателей космоса. Также на орбите побывали (в качестве пассажиров различных биоспутников) черепахи, различные грызуны и насекомые, земноводные. США, СССР, Франция и другие страны в прошлом веке запускали на орбиту обезьян.
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космос - риа наука, центр подготовки космонавтов, россия, роскосмос
Космос - РИА Наука, Центр подготовки космонавтов, Россия, Роскосмос
Начальник ЦПК считает, что космонавты в будущем смогут летать с питомцами

Начальник ЦПК Харламов: космонавты в будущем смогут брать в полеты домашних животных

© Фото : Олег Новицкий/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© Фото : Олег Новицкий/Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Космонавты в будущем смогут брать с собой в полёты своих домашних животных, в том числе и кошек, считает начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина Максим Харламов.
"Мне кажется, что смогут, как и любое домашнее животное, которое космонавты в будущем смогут брать с собой", - ответил Харламов в эфире на странице "Движения первых" в соцсети "ВКонтакте" на вопрос, смогут ли когда-нибудь коты и кошки побывать в космосе.
Собаки считаются одними из первооткрывателей космоса. Также на орбите побывали (в качестве пассажиров различных биоспутников) черепахи, различные грызуны и насекомые, земноводные. США, СССР, Франция и другие страны в прошлом веке запускали на орбиту обезьян.
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