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В ДНР спрогнозировали колоссальные потери для ВСУ при контрнаступлении - РИА Новости, 07.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:17 07.04.2023 (обновлено: 22:48 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/kontrnastuplenie-1863884335.html
В ДНР спрогнозировали колоссальные потери для ВСУ при контрнаступлении
В ДНР спрогнозировали колоссальные потери для ВСУ при контрнаступлении - РИА Новости, 07.04.2023
В ДНР спрогнозировали колоссальные потери для ВСУ при контрнаступлении
Украинские войска при возможном контрнаступлении понесут колоссальные потери в первые же часы, заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T20:17
2023-04-07T22:48
специальная военная операция на украине
в мире
киев
донецкая народная республика
денис пушилин
ян гагин
воздушно-космические силы россии
нато
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Украинские войска при возможном контрнаступлении понесут колоссальные потери в первые же часы, заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1"."Украина сейчас готовится к контрнаступлению. Они это анонсируют, и мы все понимаем, что это произойдет", — сказал Гагин.Он добавил, что Киев уже сформировал подразделения для этой операции. По словам Гагина, в них будут вливаться солдаты, прошедшие подготовку в европейских странах — союзниках НАТО. Он отметил, что противник достаточно силен и решительно настроен.При этом Гагин подчеркнул, что российские силы готовы к любым раскладам. По его словам, для контрнаступления украинским войскам нужно выйти из защитной зоны своих систем ПВО. В этом случае для российской авиации настанет звездный час.Как сообщало ранее на этой неделе агентство Reuters, Украина подготовила восемь штурмовых бригад так называемой гвардии наступления, которые насчитывают в общей сложности 40 тысяч человек. Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью газете Wyborcza заявил, что контрнаступление может начаться, когда прекратится распутица. Украинские и западные военные эксперты и политики неоднократно называли одним из направлений удара Запорожскую область с целью выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.В этом регионе, как и других новых субъектах России, неоднократно заявляли, что подготовились к любым действиям со стороны ВСУ.
https://ria.ru/20230407/vsu-1863833702.html
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в мире, киев, донецкая народная республика, денис пушилин, ян гагин, воздушно-космические силы россии, нато, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Ян Гагин, Воздушно-космические силы России, НАТО, Украина
В ДНР спрогнозировали колоссальные потери для ВСУ при контрнаступлении

Советник Пушилина Гагин: ВСУ понесут колоссальные потери в первые же часы контрнаступления

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Украинские войска при возможном контрнаступлении понесут колоссальные потери в первые же часы, заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1".
"Украина сейчас готовится к контрнаступлению. Они это анонсируют, и мы все понимаем, что это произойдет", — сказал Гагин.
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Он добавил, что Киев уже сформировал подразделения для этой операции. По словам Гагина, в них будут вливаться солдаты, прошедшие подготовку в европейских странах — союзниках НАТО. Он отметил, что противник достаточно силен и решительно настроен.
При этом Гагин подчеркнул, что российские силы готовы к любым раскладам. По его словам, для контрнаступления украинским войскам нужно выйти из защитной зоны своих систем ПВО. В этом случае для российской авиации настанет звездный час.
«

"Противник понесет в первые же часы <...> колоссальные потери. И я не думаю, что многие из них доедут до самой линии фронта. Подразделения (подготовленные к контрнаступлению. — Прим. ред.) в основном находятся в тылу, на Западной Украине в данный момент", — рассказал советник Пушилина.

Как сообщало ранее на этой неделе агентство Reuters, Украина подготовила восемь штурмовых бригад так называемой гвардии наступления, которые насчитывают в общей сложности 40 тысяч человек. Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью газете Wyborcza заявил, что контрнаступление может начаться, когда прекратится распутица. Украинские и западные военные эксперты и политики неоднократно называли одним из направлений удара Запорожскую область с целью выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.
В этом регионе, как и других новых субъектах России, неоднократно заявляли, что подготовились к любым действиям со стороны ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинЯн ГагинВоздушно-космические силы РоссииНАТОУкраина
 
 
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