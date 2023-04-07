https://ria.ru/20230407/kontrnastuplenie-1863884335.html

В ДНР спрогнозировали колоссальные потери для ВСУ при контрнаступлении

В ДНР спрогнозировали колоссальные потери для ВСУ при контрнаступлении - РИА Новости, 07.04.2023

В ДНР спрогнозировали колоссальные потери для ВСУ при контрнаступлении

Украинские войска при возможном контрнаступлении понесут колоссальные потери в первые же часы, заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T20:17

2023-04-07T20:17

2023-04-07T22:48

специальная военная операция на украине

в мире

киев

донецкая народная республика

денис пушилин

ян гагин

воздушно-космические силы россии

нато

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Украинские войска при возможном контрнаступлении понесут колоссальные потери в первые же часы, заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1"."Украина сейчас готовится к контрнаступлению. Они это анонсируют, и мы все понимаем, что это произойдет", — сказал Гагин.Он добавил, что Киев уже сформировал подразделения для этой операции. По словам Гагина, в них будут вливаться солдаты, прошедшие подготовку в европейских странах — союзниках НАТО. Он отметил, что противник достаточно силен и решительно настроен.При этом Гагин подчеркнул, что российские силы готовы к любым раскладам. По его словам, для контрнаступления украинским войскам нужно выйти из защитной зоны своих систем ПВО. В этом случае для российской авиации настанет звездный час.Как сообщало ранее на этой неделе агентство Reuters, Украина подготовила восемь штурмовых бригад так называемой гвардии наступления, которые насчитывают в общей сложности 40 тысяч человек. Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью газете Wyborcza заявил, что контрнаступление может начаться, когда прекратится распутица. Украинские и западные военные эксперты и политики неоднократно называли одним из направлений удара Запорожскую область с целью выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.В этом регионе, как и других новых субъектах России, неоднократно заявляли, что подготовились к любым действиям со стороны ВСУ.

https://ria.ru/20230407/vsu-1863833702.html

https://ria.ru/20230404/nato-1862511613.html

киев

донецкая народная республика

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в мире, киев, донецкая народная республика, денис пушилин, ян гагин, воздушно-космические силы россии, нато, украина