https://ria.ru/20230407/kontakty-1863726660.html
В Кремле отслеживали контакты Си Цзиньпина и Макрона, заявил Песков
В Кремле отслеживали контакты Си Цзиньпина и Макрона, заявил Песков - РИА Новости, 07.04.2023
В Кремле отслеживали контакты Си Цзиньпина и Макрона, заявил Песков
Контакты китайского лидера Си Цзиньпина и президента Франции Эммануэля Макрона были очень важными, в Кремле отслеживали сообщения, сказал пресс-секретарь... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T12:50
2023-04-07T12:50
2023-04-07T13:01
в мире
си цзиньпин
эммануэль макрон
дмитрий песков
китай
россия
франция
еврокомиссия
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Контакты китайского лидера Си Цзиньпина и президента Франции Эммануэля Макрона были очень важными, в Кремле отслеживали сообщения, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Французский лидер прибыл в Китай с государственным визитом в среду. Вместе с ним в Китай прибыла глава Еврокомиссии. В четверг в Пекине председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с Макроном и фон дер Ляйен. Одной из важных тем на переговорах китайского лидера с европейскими политиками стала проблема урегулирования украинского кризиса."Безусловно, это очень важные контакты, и, конечно, мы отслеживали все сообщения на этот счет", - сказал Песков журналистам.При этом он отметил, что Россию с КНР связывают свои отношения. "Очень богатый комплекс этих отношений. И это то, на чем мы концентрируемся главным образом", - добавил Песков.
https://ria.ru/20230407/ukazaniya-1863641482.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, си цзиньпин, эммануэль макрон, дмитрий песков, китай, россия, франция, еврокомиссия
В мире, Си Цзиньпин, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, Китай, Россия, Франция, Еврокомиссия
В Кремле отслеживали контакты Си Цзиньпина и Макрона, заявил Песков
Песков заявил, что в Кремле отслеживали сообщения о контактах Си Цзиньпина и Макрона
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Контакты китайского лидера Си Цзиньпина и президента Франции Эммануэля Макрона были очень важными, в Кремле отслеживали сообщения, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Французский лидер прибыл в Китай
с государственным визитом в среду. Вместе с ним в Китай прибыла глава Еврокомиссии
. В четверг в Пекине
председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с Макроном и фон дер Ляйен. Одной из важных тем на переговорах китайского лидера с европейскими политиками стала проблема урегулирования украинского кризиса.
"Безусловно, это очень важные контакты, и, конечно, мы отслеживали все сообщения на этот счет", - сказал Песков журналистам.
При этом он отметил, что Россию с КНР связывают свои отношения. "Очень богатый комплекс этих отношений. И это то, на чем мы концентрируемся главным образом", - добавил Песков.
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