https://ria.ru/20230407/kontakty-1863726660.html

В Кремле отслеживали контакты Си Цзиньпина и Макрона, заявил Песков

В Кремле отслеживали контакты Си Цзиньпина и Макрона, заявил Песков - РИА Новости, 07.04.2023

В Кремле отслеживали контакты Си Цзиньпина и Макрона, заявил Песков

Контакты китайского лидера Си Цзиньпина и президента Франции Эммануэля Макрона были очень важными, в Кремле отслеживали сообщения, сказал пресс-секретарь... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T12:50

2023-04-07T12:50

2023-04-07T13:01

в мире

си цзиньпин

эммануэль макрон

дмитрий песков

китай

россия

франция

еврокомиссия

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Контакты китайского лидера Си Цзиньпина и президента Франции Эммануэля Макрона были очень важными, в Кремле отслеживали сообщения, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Французский лидер прибыл в Китай с государственным визитом в среду. Вместе с ним в Китай прибыла глава Еврокомиссии. В четверг в Пекине председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с Макроном и фон дер Ляйен. Одной из важных тем на переговорах китайского лидера с европейскими политиками стала проблема урегулирования украинского кризиса."Безусловно, это очень важные контакты, и, конечно, мы отслеживали все сообщения на этот счет", - сказал Песков журналистам.При этом он отметил, что Россию с КНР связывают свои отношения. "Очень богатый комплекс этих отношений. И это то, на чем мы концентрируемся главным образом", - добавил Песков.

https://ria.ru/20230407/ukazaniya-1863641482.html

китай

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, си цзиньпин, эммануэль макрон, дмитрий песков, китай, россия, франция, еврокомиссия