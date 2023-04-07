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В Кремле отслеживали контакты Си Цзиньпина и Макрона, заявил Песков - РИА Новости, 07.04.2023
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12:50 07.04.2023 (обновлено: 13:01 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/kontakty-1863726660.html
В Кремле отслеживали контакты Си Цзиньпина и Макрона, заявил Песков
В Кремле отслеживали контакты Си Цзиньпина и Макрона, заявил Песков - РИА Новости, 07.04.2023
В Кремле отслеживали контакты Си Цзиньпина и Макрона, заявил Песков
Контакты китайского лидера Си Цзиньпина и президента Франции Эммануэля Макрона были очень важными, в Кремле отслеживали сообщения, сказал пресс-секретарь... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T12:50
2023-04-07T13:01
в мире
си цзиньпин
эммануэль макрон
дмитрий песков
китай
россия
франция
еврокомиссия
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Контакты китайского лидера Си Цзиньпина и президента Франции Эммануэля Макрона были очень важными, в Кремле отслеживали сообщения, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Французский лидер прибыл в Китай с государственным визитом в среду. Вместе с ним в Китай прибыла глава Еврокомиссии. В четверг в Пекине председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с Макроном и фон дер Ляйен. Одной из важных тем на переговорах китайского лидера с европейскими политиками стала проблема урегулирования украинского кризиса."Безусловно, это очень важные контакты, и, конечно, мы отслеживали все сообщения на этот счет", - сказал Песков журналистам.При этом он отметил, что Россию с КНР связывают свои отношения. "Очень богатый комплекс этих отношений. И это то, на чем мы концентрируемся главным образом", - добавил Песков.
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в мире, си цзиньпин, эммануэль макрон, дмитрий песков, китай, россия, франция, еврокомиссия
В мире, Си Цзиньпин, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, Китай, Россия, Франция, Еврокомиссия
В Кремле отслеживали контакты Си Цзиньпина и Макрона, заявил Песков

Песков заявил, что в Кремле отслеживали сообщения о контактах Си Цзиньпина и Макрона

© AP Photo / Ng Han GuanПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Пекине
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© AP Photo / Ng Han Guan
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Контакты китайского лидера Си Цзиньпина и президента Франции Эммануэля Макрона были очень важными, в Кремле отслеживали сообщения, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Французский лидер прибыл в Китай с государственным визитом в среду. Вместе с ним в Китай прибыла глава Еврокомиссии. В четверг в Пекине председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с Макроном и фон дер Ляйен. Одной из важных тем на переговорах китайского лидера с европейскими политиками стала проблема урегулирования украинского кризиса.
"Безусловно, это очень важные контакты, и, конечно, мы отслеживали все сообщения на этот счет", - сказал Песков журналистам.
При этом он отметил, что Россию с КНР связывают свои отношения. "Очень богатый комплекс этих отношений. И это то, на чем мы концентрируемся главным образом", - добавил Песков.
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В миреСи ЦзиньпинЭммануэль МакронДмитрий ПесковКитайРоссияФранцияЕврокомиссия
 
 
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