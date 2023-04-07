Рейтинг@Mail.ru
В Москве заметили птицу, считавшуюся исчезнувшей - РИА Новости, 07.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
14:36 07.04.2023 (обновлено: 16:51 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/klintukh-1863767500.html
В Москве заметили птицу, считавшуюся исчезнувшей
В Москве заметили птицу, считавшуюся исчезнувшей - РИА Новости, 07.04.2023
В Москве заметили птицу, считавшуюся исчезнувшей
Птицу клинтуха, считавшуюся исчезнувшей, заметили в природно-историческом парке "Москворецкий", сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T14:36
2023-04-07T16:51
хорошие новости
городское хозяйство москвы
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863766558_0:183:1280:903_1920x0_80_0_0_9e3def4aca445e7f445c75ee610bbc44.jpg
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Птицу клинтуха, считавшуюся исчезнувшей, заметили в природно-историческом парке "Москворецкий", сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. Клинтух — один из самых ранних лесных голубей. Отмечается: клинтух устраивает гнезда в дуплах деревьев и часто заселяет те, что были выдолблены черным дятлом. "На природных территориях Москвы можно встретить еще одного краснокнижного представителя отряда голубеобразных. В прошлом году в природном комплексе № 178 "Озелененная территория в долине реки Сетуни и ее притоков в районе Ново-Переделкино и прилегающие территории" был замечен вяхирь", — добавили в комплексе городского хозяйства.Эта птица занесена в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости как уязвимый вид на территории столицы.
https://ria.ru/20230405/zaryanki-1863302795.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863766558_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8c27792cc0b155622c587a2c5bb56db5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, москва
Хорошие новости, Городское хозяйство Москвы, Москва
В Москве заметили птицу, считавшуюся исчезнувшей

В парке "Москворецкий" заметили клинтуха — птицу, считавшуюся исчезнувшей

© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramКлинтух, замеченный в Строгинской пойме
Клинтух, замеченный в Строгинской пойме - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
Клинтух, замеченный в Строгинской пойме
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Птицу клинтуха, считавшуюся исчезнувшей, заметили в природно-историческом парке "Москворецкий", сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
Клинтух — один из самых ранних лесных голубей.
«

"Клинтух решил погостить в природно-историческом парке "Москворецкий" во время весеннего перелета с зимовки домой, на европейскую территорию России. Для столицы это редкий вид, он занесен в Красную книгу Москвы под нулевой категорией как вероятно исчезнувший, хотя раньше эта птица гнездилась среди зеленых насаждений на природных территориях столицы", — рассказали в ведомстве.

Отмечается: клинтух устраивает гнезда в дуплах деревьев и часто заселяет те, что были выдолблены черным дятлом.
"На природных территориях Москвы можно встретить еще одного краснокнижного представителя отряда голубеобразных. В прошлом году в природном комплексе № 178 "Озелененная территория в долине реки Сетуни и ее притоков в районе Ново-Переделкино и прилегающие территории" был замечен вяхирь", — добавили в комплексе городского хозяйства.
Эта птица занесена в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости как уязвимый вид на территории столицы.
Птица зарянка - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Зарянки вернулись в Москву после зимовки
5 апреля, 18:39
 
Хорошие новостиГородское хозяйство МосквыМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала