https://ria.ru/20230407/klintukh-1863767500.html

В Москве заметили птицу, считавшуюся исчезнувшей

В Москве заметили птицу, считавшуюся исчезнувшей - РИА Новости, 07.04.2023

В Москве заметили птицу, считавшуюся исчезнувшей

Птицу клинтуха, считавшуюся исчезнувшей, заметили в природно-историческом парке "Москворецкий", сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T14:36

2023-04-07T14:36

2023-04-07T16:51

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москва

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Птицу клинтуха, считавшуюся исчезнувшей, заметили в природно-историческом парке "Москворецкий", сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. Клинтух — один из самых ранних лесных голубей. Отмечается: клинтух устраивает гнезда в дуплах деревьев и часто заселяет те, что были выдолблены черным дятлом. "На природных территориях Москвы можно встретить еще одного краснокнижного представителя отряда голубеобразных. В прошлом году в природном комплексе № 178 "Озелененная территория в долине реки Сетуни и ее притоков в районе Ново-Переделкино и прилегающие территории" был замечен вяхирь", — добавили в комплексе городского хозяйства.Эта птица занесена в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости как уязвимый вид на территории столицы.

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москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

городское хозяйство москвы, москва