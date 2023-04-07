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В Москве заметили птицу, считавшуюся исчезнувшей
В Москве заметили птицу, считавшуюся исчезнувшей - РИА Новости, 07.04.2023
В Москве заметили птицу, считавшуюся исчезнувшей
Птицу клинтуха, считавшуюся исчезнувшей, заметили в природно-историческом парке "Москворецкий", сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T14:36
2023-04-07T14:36
2023-04-07T16:51
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Птицу клинтуха, считавшуюся исчезнувшей, заметили в природно-историческом парке "Москворецкий", сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. Клинтух — один из самых ранних лесных голубей. Отмечается: клинтух устраивает гнезда в дуплах деревьев и часто заселяет те, что были выдолблены черным дятлом. "На природных территориях Москвы можно встретить еще одного краснокнижного представителя отряда голубеобразных. В прошлом году в природном комплексе № 178 "Озелененная территория в долине реки Сетуни и ее притоков в районе Ново-Переделкино и прилегающие территории" был замечен вяхирь", — добавили в комплексе городского хозяйства.Эта птица занесена в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости как уязвимый вид на территории столицы.
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РИА Новости
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городское хозяйство москвы, москва
Хорошие новости, Городское хозяйство Москвы, Москва
В Москве заметили птицу, считавшуюся исчезнувшей
В парке "Москворецкий" заметили клинтуха — птицу, считавшуюся исчезнувшей
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости.
Птицу клинтуха, считавшуюся исчезнувшей, заметили в природно-историческом парке "Москворецкий", сообщили в Telegram-канале
комплекса городского хозяйства Москвы.
Клинтух — один из самых ранних лесных голубей.
«
"Клинтух решил погостить в природно-историческом парке "Москворецкий" во время весеннего перелета с зимовки домой, на европейскую территорию России. Для столицы это редкий вид, он занесен в Красную книгу Москвы под нулевой категорией как вероятно исчезнувший, хотя раньше эта птица гнездилась среди зеленых насаждений на природных территориях столицы", — рассказали в ведомстве.
Отмечается: клинтух устраивает гнезда в дуплах деревьев и часто заселяет те, что были выдолблены черным дятлом.
"На природных территориях Москвы можно встретить еще одного краснокнижного представителя отряда голубеобразных. В прошлом году в природном комплексе № 178 "Озелененная территория в долине реки Сетуни и ее притоков в районе Ново-Переделкино и прилегающие территории" был замечен вяхирь", — добавили в комплексе городского хозяйства.
Эта птица занесена в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости как уязвимый вид на территории столицы.
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