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В Ханое создадут центр изучения русского языка, заявил Чернышенко - РИА Новости, 07.04.2023
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16:33 07.04.2023 (обновлено: 16:35 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/khanoy-1863810996.html
В Ханое создадут центр изучения русского языка, заявил Чернышенко
В Ханое создадут центр изучения русского языка, заявил Чернышенко - РИА Новости, 07.04.2023
В Ханое создадут центр изучения русского языка, заявил Чернышенко
Региональный центр изучения русского языка в Юго-Восточной Азии создадут в Ханое на базе действующего много лет ханойского филиала Института русского языка... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T16:33
2023-04-07T16:35
в мире
россия
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ханой
дмитрий чернышенко
хо ши мин
русский язык в мире
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ХАНОЙ, 7 апр - РИА Новости. Региональный центр изучения русского языка в Юго-Восточной Азии создадут в Ханое на базе действующего много лет ханойского филиала Института русского языка имени А.С. Пушкина (ХФИРЯП), заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на встрече в пятницу в Ханое с преподавателями и студентами филиала. "Уже более 30 лет работает ханойский филиал Института русского языка имени Александра Сергеевича Пушкина, который выполняет благородную миссию вместе с другими вьетнамскими учебными заведениями, в том числе с Ханойским государственным университетом, они продвигают русский язык, популяризируют русскую литературу и культуру во Вьетнаме", - отметил вице-премьер. "Мы планируем вывести на качественно новый уровень работу ханойского филиала института и преобразовать его в Центр русского языка Юго-Восточной Азии", - сообщил Чернышенко. Он напомнил, что широкое распространение русского языка во Вьетнаме началось после победы Августовской революции 1945 года благодаря поддержке первого президента страны Хо Ши Мина. После установления 30 января 1950 года дипломатических отношений между Демократической Республикой Вьетнам и СССР вьетнамская молодежь стала регулярно приезжать на учебу в Советский Союз. Многие известные деятели вьетнамского национально-освободительного движения, занявшие впоследствии руководящие посты в стране, учились в советских вузах. В общей сложности в 1951-1991 годах около 30 тысяч граждан Вьетнама получили высшее, среднее и специальное образование в СССР и России. "Русский язык - это тот золотой ключик, который открывает двери к сотрудничеству во всех сферах жизни двух стран - России и Вьетнама, соединяет наши культуры на протяжении многих десятилетий", - сказал зампред правительства РФ, отметив, что обе страны успешно взаимодействуют по многим направлениям - от сферы образования до разведки и добычи нефти и газа. Также успешно развиваются контакты в области изучения культурного наследия. Российский вице-премьер выразил искреннюю признательность коллективу ХФИРЯП "за многолетний труд, сохранение традиций и богатства русского языка". Чернышенко вручил благодарственные письма коллективу филиала и лично трем его сотрудникам, включая директора, преподавателя русского языка Нгуен Тхи Тху Дат.
https://ria.ru/20230406/vetnam-1863505168.html
https://ria.ru/20230407/uskoriteli-1863652901.html
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в мире, россия, вьетнам, ханой, дмитрий чернышенко, хо ши мин, русский язык в мире
В мире, Россия, Вьетнам, Ханой, Дмитрий Чернышенко, Хо Ши Мин, Русский язык в мире
В Ханое создадут центр изучения русского языка, заявил Чернышенко

Чернышенко заявил, что в Ханое создадут центр изучения русского языка в Юго-восточной Азии

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко посещает Ханойский филиал Института Русского языка имени А. С. Пушкина
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко посещает Ханойский филиал Института Русского языка имени А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко посещает Ханойский филиал Института Русского языка имени А. С. Пушкина
Читать ria.ru в
ХАНОЙ, 7 апр - РИА Новости. Региональный центр изучения русского языка в Юго-Восточной Азии создадут в Ханое на базе действующего много лет ханойского филиала Института русского языка имени А.С. Пушкина (ХФИРЯП), заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на встрече в пятницу в Ханое с преподавателями и студентами филиала.
"Уже более 30 лет работает ханойский филиал Института русского языка имени Александра Сергеевича Пушкина, который выполняет благородную миссию вместе с другими вьетнамскими учебными заведениями, в том числе с Ханойским государственным университетом, они продвигают русский язык, популяризируют русскую литературу и культуру во Вьетнаме", - отметил вице-премьер. "Мы планируем вывести на качественно новый уровень работу ханойского филиала института и преобразовать его в Центр русского языка Юго-Восточной Азии", - сообщил Чернышенко.
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Он напомнил, что широкое распространение русского языка во Вьетнаме началось после победы Августовской революции 1945 года благодаря поддержке первого президента страны Хо Ши Мина. После установления 30 января 1950 года дипломатических отношений между Демократической Республикой Вьетнам и СССР вьетнамская молодежь стала регулярно приезжать на учебу в Советский Союз. Многие известные деятели вьетнамского национально-освободительного движения, занявшие впоследствии руководящие посты в стране, учились в советских вузах.
В общей сложности в 1951-1991 годах около 30 тысяч граждан Вьетнама получили высшее, среднее и специальное образование в СССР и России.
"Русский язык - это тот золотой ключик, который открывает двери к сотрудничеству во всех сферах жизни двух стран - России и Вьетнама, соединяет наши культуры на протяжении многих десятилетий", - сказал зампред правительства РФ, отметив, что обе страны успешно взаимодействуют по многим направлениям - от сферы образования до разведки и добычи нефти и газа. Также успешно развиваются контакты в области изучения культурного наследия.
Российский вице-премьер выразил искреннюю признательность коллективу ХФИРЯП "за многолетний труд, сохранение традиций и богатства русского языка". Чернышенко вручил благодарственные письма коллективу филиала и лично трем его сотрудникам, включая директора, преподавателя русского языка Нгуен Тхи Тху Дат.
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