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МИД России вызвал канадского советника-посланника
МИД России вызвал канадского советника-посланника - РИА Новости, 08.04.2023
МИД России вызвал канадского советника-посланника
Канадский советник-посланник Брайан Эбель был вызван в пятницу в МИД РФ в связи с высказываниями постоянного представителя Канады при ООН о теракте против... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-07T21:40
2023-04-07T21:40
2023-04-08T00:44
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Канадский советник-посланник Брайан Эбель был вызван в пятницу в МИД РФ в связи с высказываниями постоянного представителя Канады при ООН о теракте против военного корреспондента Владлена Татарского, говорится в комментарии российского дипведомства, размешенном на его сайте.Дипломату был заявлен решительный протест из-за высказываний канадского постпреда при ООН Роберта Рэя, который, как отметили в МИД, фактически поддержал теракт против Татарского.Такую позицию Рэя в отношении "жестокого убийства, сопровождавшегося многочисленными жертвами", в МИД назвали очередным проявлением распространяемой в Канаде русофобии, когда оправдываются любые преступления против России и ее граждан, включая теракты.Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере, который проходил в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему статуэтку. Более 30 человек получили ранения.На следующий день задержали подозреваемую — 26-летнюю Дарью Трепову. На допросе она призналась, что принесла в кафе опасный предмет, но не сказала, кто ей его передал.
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канада, россия, владлен татарский, оон, в мире
Канада, Россия, Владлен Татарский, ООН, В мире
МИД России вызвал канадского советника-посланника
МИД выразил советнику-посланнику Канады Эбелю протест из-за высказываний о Татарском в ООН
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости.
Канадский советник-посланник Брайан Эбель был вызван в пятницу в МИД РФ в связи с высказываниями постоянного представителя Канады при ООН о теракте против военного корреспондента Владлена Татарского, говорится
в комментарии российского дипведомства, размешенном на его сайте.
Дипломату был заявлен решительный протест из-за высказываний канадского постпреда при ООН Роберта Рэя, который, как отметили в МИД, фактически поддержал теракт против Татарского.
Такую позицию Рэя в отношении "жестокого убийства, сопровождавшегося многочисленными жертвами", в МИД назвали очередным проявлением распространяемой в Канаде русофобии, когда оправдываются любые преступления против России и ее граждан, включая теракты.
Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере, который проходил в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему статуэтку. Более 30 человек получили ранения.
На следующий день задержали подозреваемую — 26-летнюю Дарью Трепову. На допросе она призналась, что принесла в кафе опасный предмет, но не сказала, кто ей его передал.
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