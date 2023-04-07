Рейтинг@Mail.ru
МИД России призвал Израиль и Палестину вернуться к режиму прекращения огня - РИА Новости, 07.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:48 07.04.2023 (обновлено: 15:57 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/izrail-1863793747.html
МИД России призвал Израиль и Палестину вернуться к режиму прекращения огня
МИД России призвал Израиль и Палестину вернуться к режиму прекращения огня - РИА Новости, 07.04.2023
МИД России призвал Израиль и Палестину вернуться к режиму прекращения огня
Москва призывает Израиль и Палестину воздерживаться от конфронтационных шагов и вернуться к режиму прекращения огня, заявили в пятницу в МИД РФ. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T15:48
2023-04-07T15:57
в мире
москва
россия
израиль
мария захарова
хамас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853688546_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_e28b75891a5553033fc4af47ba5c9403.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Москва призывает Израиль и Палестину воздерживаться от конфронтационных шагов и вернуться к режиму прекращения огня, заявили в пятницу в МИД РФ."Призываем вовлеченные в конфликт стороны воздерживаться от конфронтационных шагов, действовать в интересах недопущения дальнейшей эскалации, прекращения насилия и восстановления устойчивого режима прекращения огня", - говорится в комментарии на сайте ведомства."Продолжающаяся эскалация насилия в зоне палестино-израильского конфликта вызывает в Москве глубокую озабоченность. Очередной виток напряженности начался со столкновений 5 апреля между израильскими силовиками и палестинцами в комплексе мечети Аль-Акса, в результате чего пострадали десятки гражданских лиц. За этим последовали неизбирательные обстрелы израильской территории – сначала из сектора Газа, а затем из южных районов Ливана. Шестого-седьмого апреля израильская армия нанесла ответные удары с использованием авиации и артиллерии. С Западного берега реки Иордан поступают сообщения об одиночных нападениях с применением огнестрельного и холодного оружия на израильтян, несколько человек получили ранения", - отметили в министерстве.Москва подтверждает важность соблюдения статус-кво Святых мест Иерусалима и уважения прав верующих всех конфессий, указали в МИД РФ."Особая деликатность в этих вопросах требуется сейчас – с учетом того, что в этом году на апрель приходятся священный мусульманский месяц Рамадан, католическая и православная Пасха, а также иудейский Песах", - отметили в министерстве."Исходим из того, что залогом долгосрочной стабилизации обстановки может стать только налаживание полноформатного переговорного процесса, направленного на выработку компромиссной формулы палестино-израильского урегулирования на известной международно-правовой основе. B отсутствие четкого "политического горизонта" комплексного решения этой застарелой проблемы рецидивы силовой конфронтации неизбежны", - резюмировали в ведомстве.Как сообщали ранее палестинские СМИ, десятки палестинцев пострадали в ходе столкновений с израильскими силовиками в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израильская полиция сообщила, что по итогам рейда в Аль-Аксу задержала 350 человек. Действия Израиля уже осудили Иордания и Египет. Израильские истребители и танки ночью нанесли удары по объектам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракет по территории еврейского государства, сообщила ранее пресс-служба Армии обороны Израиля. Также Израиль нанес удары по югу Ливана, целями стала террористическая инфраструктура движения ХАМАС.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоена витком эскалации между палестинцами и израильтянами, оно грозит перерасти в вооруженное противостояние.Ситуация остается накаленной из-за того, что второй год подряд празднование одного из основных праздников иудаизма, Песаха, проходит во время священного мусульманского месяца Рамадан.
https://ria.ru/20230407/izrail-1863651879.html
https://ria.ru/20230406/israel-1863619116.html
https://ria.ru/20230407/fatkh-1863635453.html
москва
россия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853688546_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_72533593b66f229349b172ae2ef47fe8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, россия, израиль, мария захарова, хамас
В мире, Москва, Россия, Израиль, Мария Захарова, Хамас
МИД России призвал Израиль и Палестину вернуться к режиму прекращения огня

МИД: Россия призывает Израиль и Палестину воздерживаться от конфронтационных шагов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел
Здание Министерства иностранных дел - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Москва призывает Израиль и Палестину воздерживаться от конфронтационных шагов и вернуться к режиму прекращения огня, заявили в пятницу в МИД РФ.
"Призываем вовлеченные в конфликт стороны воздерживаться от конфронтационных шагов, действовать в интересах недопущения дальнейшей эскалации, прекращения насилия и восстановления устойчивого режима прекращения огня", - говорится в комментарии на сайте ведомства.
Израильские солдаты - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
Армия Израиля усилила боевые силы пехоты и артиллерии на юге и севере
Вчера, 08:58
"Продолжающаяся эскалация насилия в зоне палестино-израильского конфликта вызывает в Москве глубокую озабоченность. Очередной виток напряженности начался со столкновений 5 апреля между израильскими силовиками и палестинцами в комплексе мечети Аль-Акса, в результате чего пострадали десятки гражданских лиц. За этим последовали неизбирательные обстрелы израильской территории – сначала из сектора Газа, а затем из южных районов Ливана. Шестого-седьмого апреля израильская армия нанесла ответные удары с использованием авиации и артиллерии. С Западного берега реки Иордан поступают сообщения об одиночных нападениях с применением огнестрельного и холодного оружия на израильтян, несколько человек получили ранения", - отметили в министерстве.
Москва подтверждает важность соблюдения статус-кво Святых мест Иерусалима и уважения прав верующих всех конфессий, указали в МИД РФ.
"Особая деликатность в этих вопросах требуется сейчас – с учетом того, что в этом году на апрель приходятся священный мусульманский месяц Рамадан, католическая и православная Пасха, а также иудейский Песах", - отметили в министерстве.
"Исходим из того, что залогом долгосрочной стабилизации обстановки может стать только налаживание полноформатного переговорного процесса, направленного на выработку компромиссной формулы палестино-израильского урегулирования на известной международно-правовой основе. B отсутствие четкого "политического горизонта" комплексного решения этой застарелой проблемы рецидивы силовой конфронтации неизбежны", - резюмировали в ведомстве.
Офицер израильской полиции в районе падения перехваченной ракеты, выпущенной с территории Ливана, в Шломи - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Враги Израиля заплатят цену за каждый акт агрессии, заявил Нетаньяху
6 апреля, 22:31
Как сообщали ранее палестинские СМИ, десятки палестинцев пострадали в ходе столкновений с израильскими силовиками в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израильская полиция сообщила, что по итогам рейда в Аль-Аксу задержала 350 человек. Действия Израиля уже осудили Иордания и Египет. Израильские истребители и танки ночью нанесли удары по объектам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракет по территории еврейского государства, сообщила ранее пресс-служба Армии обороны Израиля. Также Израиль нанес удары по югу Ливана, целями стала террористическая инфраструктура движения ХАМАС.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоена витком эскалации между палестинцами и израильтянами, оно грозит перерасти в вооруженное противостояние.
Ситуация остается накаленной из-за того, что второй год подряд празднование одного из основных праздников иудаизма, Песаха, проходит во время священного мусульманского месяца Рамадан.
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
Удары Израиля не сломят волю палестинского народа, заявила ФАТХ
Вчера, 03:28
 
В миреМоскваРоссияИзраильМария ЗахароваХамас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала