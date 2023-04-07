https://ria.ru/20230407/izrail-1863793747.html

МИД России призвал Израиль и Палестину вернуться к режиму прекращения огня

МИД России призвал Израиль и Палестину вернуться к режиму прекращения огня - РИА Новости, 07.04.2023

МИД России призвал Израиль и Палестину вернуться к режиму прекращения огня

Москва призывает Израиль и Палестину воздерживаться от конфронтационных шагов и вернуться к режиму прекращения огня, заявили в пятницу в МИД РФ. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T15:48

2023-04-07T15:48

2023-04-07T15:57

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Москва призывает Израиль и Палестину воздерживаться от конфронтационных шагов и вернуться к режиму прекращения огня, заявили в пятницу в МИД РФ."Призываем вовлеченные в конфликт стороны воздерживаться от конфронтационных шагов, действовать в интересах недопущения дальнейшей эскалации, прекращения насилия и восстановления устойчивого режима прекращения огня", - говорится в комментарии на сайте ведомства."Продолжающаяся эскалация насилия в зоне палестино-израильского конфликта вызывает в Москве глубокую озабоченность. Очередной виток напряженности начался со столкновений 5 апреля между израильскими силовиками и палестинцами в комплексе мечети Аль-Акса, в результате чего пострадали десятки гражданских лиц. За этим последовали неизбирательные обстрелы израильской территории – сначала из сектора Газа, а затем из южных районов Ливана. Шестого-седьмого апреля израильская армия нанесла ответные удары с использованием авиации и артиллерии. С Западного берега реки Иордан поступают сообщения об одиночных нападениях с применением огнестрельного и холодного оружия на израильтян, несколько человек получили ранения", - отметили в министерстве.Москва подтверждает важность соблюдения статус-кво Святых мест Иерусалима и уважения прав верующих всех конфессий, указали в МИД РФ."Особая деликатность в этих вопросах требуется сейчас – с учетом того, что в этом году на апрель приходятся священный мусульманский месяц Рамадан, католическая и православная Пасха, а также иудейский Песах", - отметили в министерстве."Исходим из того, что залогом долгосрочной стабилизации обстановки может стать только налаживание полноформатного переговорного процесса, направленного на выработку компромиссной формулы палестино-израильского урегулирования на известной международно-правовой основе. B отсутствие четкого "политического горизонта" комплексного решения этой застарелой проблемы рецидивы силовой конфронтации неизбежны", - резюмировали в ведомстве.Как сообщали ранее палестинские СМИ, десятки палестинцев пострадали в ходе столкновений с израильскими силовиками в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израильская полиция сообщила, что по итогам рейда в Аль-Аксу задержала 350 человек. Действия Израиля уже осудили Иордания и Египет. Израильские истребители и танки ночью нанесли удары по объектам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракет по территории еврейского государства, сообщила ранее пресс-служба Армии обороны Израиля. Также Израиль нанес удары по югу Ливана, целями стала террористическая инфраструктура движения ХАМАС.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоена витком эскалации между палестинцами и израильтянами, оно грозит перерасти в вооруженное противостояние.Ситуация остается накаленной из-за того, что второй год подряд празднование одного из основных праздников иудаизма, Песаха, проходит во время священного мусульманского месяца Рамадан.

https://ria.ru/20230407/izrail-1863651879.html

https://ria.ru/20230406/israel-1863619116.html

https://ria.ru/20230407/fatkh-1863635453.html

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