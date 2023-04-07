https://ria.ru/20230407/izrail-1863793747.html
МИД России призвал Израиль и Палестину вернуться к режиму прекращения огня
МИД России призвал Израиль и Палестину вернуться к режиму прекращения огня - РИА Новости, 07.04.2023
МИД России призвал Израиль и Палестину вернуться к режиму прекращения огня
Москва призывает Израиль и Палестину воздерживаться от конфронтационных шагов и вернуться к режиму прекращения огня, заявили в пятницу в МИД РФ. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T15:48
2023-04-07T15:48
2023-04-07T15:57
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Москва призывает Израиль и Палестину воздерживаться от конфронтационных шагов и вернуться к режиму прекращения огня, заявили в пятницу в МИД РФ."Призываем вовлеченные в конфликт стороны воздерживаться от конфронтационных шагов, действовать в интересах недопущения дальнейшей эскалации, прекращения насилия и восстановления устойчивого режима прекращения огня", - говорится в комментарии на сайте ведомства."Продолжающаяся эскалация насилия в зоне палестино-израильского конфликта вызывает в Москве глубокую озабоченность. Очередной виток напряженности начался со столкновений 5 апреля между израильскими силовиками и палестинцами в комплексе мечети Аль-Акса, в результате чего пострадали десятки гражданских лиц. За этим последовали неизбирательные обстрелы израильской территории – сначала из сектора Газа, а затем из южных районов Ливана. Шестого-седьмого апреля израильская армия нанесла ответные удары с использованием авиации и артиллерии. С Западного берега реки Иордан поступают сообщения об одиночных нападениях с применением огнестрельного и холодного оружия на израильтян, несколько человек получили ранения", - отметили в министерстве.Москва подтверждает важность соблюдения статус-кво Святых мест Иерусалима и уважения прав верующих всех конфессий, указали в МИД РФ."Особая деликатность в этих вопросах требуется сейчас – с учетом того, что в этом году на апрель приходятся священный мусульманский месяц Рамадан, католическая и православная Пасха, а также иудейский Песах", - отметили в министерстве."Исходим из того, что залогом долгосрочной стабилизации обстановки может стать только налаживание полноформатного переговорного процесса, направленного на выработку компромиссной формулы палестино-израильского урегулирования на известной международно-правовой основе. B отсутствие четкого "политического горизонта" комплексного решения этой застарелой проблемы рецидивы силовой конфронтации неизбежны", - резюмировали в ведомстве.Как сообщали ранее палестинские СМИ, десятки палестинцев пострадали в ходе столкновений с израильскими силовиками в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израильская полиция сообщила, что по итогам рейда в Аль-Аксу задержала 350 человек. Действия Израиля уже осудили Иордания и Египет. Израильские истребители и танки ночью нанесли удары по объектам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракет по территории еврейского государства, сообщила ранее пресс-служба Армии обороны Израиля. Также Израиль нанес удары по югу Ливана, целями стала террористическая инфраструктура движения ХАМАС.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоена витком эскалации между палестинцами и израильтянами, оно грозит перерасти в вооруженное противостояние.Ситуация остается накаленной из-за того, что второй год подряд празднование одного из основных праздников иудаизма, Песаха, проходит во время священного мусульманского месяца Рамадан.
https://ria.ru/20230407/izrail-1863651879.html
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в мире, москва, россия, израиль, мария захарова, хамас
В мире, Москва, Россия, Израиль, Мария Захарова, Хамас
МИД России призвал Израиль и Палестину вернуться к режиму прекращения огня
МИД: Россия призывает Израиль и Палестину воздерживаться от конфронтационных шагов
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости.
Москва призывает Израиль и Палестину воздерживаться от конфронтационных шагов и вернуться к режиму прекращения огня, заявили
в пятницу в МИД РФ.
"Призываем вовлеченные в конфликт стороны воздерживаться от конфронтационных шагов, действовать в интересах недопущения дальнейшей эскалации, прекращения насилия и восстановления устойчивого режима прекращения огня", - говорится в комментарии на сайте ведомства.
Армия Израиля усилила боевые силы пехоты и артиллерии на юге и севере
"Продолжающаяся эскалация насилия в зоне палестино-израильского конфликта вызывает в Москве глубокую озабоченность. Очередной виток напряженности начался со столкновений 5 апреля между израильскими силовиками и палестинцами в комплексе мечети Аль-Акса, в результате чего пострадали десятки гражданских лиц. За этим последовали неизбирательные обстрелы израильской территории – сначала из сектора Газа, а затем из южных районов Ливана
. Шестого-седьмого апреля израильская армия нанесла ответные удары с использованием авиации и артиллерии. С Западного берега реки Иордан
поступают сообщения об одиночных нападениях с применением огнестрельного и холодного оружия на израильтян, несколько человек получили ранения", - отметили в министерстве.
Москва подтверждает важность соблюдения статус-кво Святых мест Иерусалима
и уважения прав верующих всех конфессий, указали в МИД РФ.
"Особая деликатность в этих вопросах требуется сейчас – с учетом того, что в этом году на апрель приходятся священный мусульманский месяц Рамадан, католическая и православная Пасха, а также иудейский Песах", - отметили в министерстве.
"Исходим из того, что залогом долгосрочной стабилизации обстановки может стать только налаживание полноформатного переговорного процесса, направленного на выработку компромиссной формулы палестино-израильского урегулирования на известной международно-правовой основе. B отсутствие четкого "политического горизонта" комплексного решения этой застарелой проблемы рецидивы силовой конфронтации неизбежны", - резюмировали в ведомстве.
Враги Израиля заплатят цену за каждый акт агрессии, заявил Нетаньяху
Как сообщали ранее палестинские СМИ, десятки палестинцев пострадали в ходе столкновений с израильскими силовиками в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израильская полиция сообщила, что по итогам рейда в Аль-Аксу задержала 350 человек. Действия Израиля уже осудили Иордания
и Египет
. Израильские истребители и танки ночью нанесли удары по объектам радикального движения ХАМАС
в секторе Газа в ответ на запуск ракет по территории еврейского государства, сообщила ранее пресс-служба Армии обороны Израиля. Также Израиль нанес удары по югу Ливана, целями стала террористическая инфраструктура движения ХАМАС.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
заявила, что Москва обеспокоена витком эскалации между палестинцами и израильтянами, оно грозит перерасти в вооруженное противостояние.
Ситуация остается накаленной из-за того, что второй год подряд празднование одного из основных праздников иудаизма, Песаха, проходит во время священного мусульманского месяца Рамадан.
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