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СМИ: Израиль нанес удар по объекту рядом с лагерем беженцев в секторе Газа - РИА Новости, 07.04.2023
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03:56 07.04.2023 (обновлено: 04:05 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/izrail-1863636196.html
СМИ: Израиль нанес удар по объекту рядом с лагерем беженцев в секторе Газа
СМИ: Израиль нанес удар по объекту рядом с лагерем беженцев в секторе Газа - РИА Новости, 07.04.2023
СМИ: Израиль нанес удар по объекту рядом с лагерем беженцев в секторе Газа
Один из авиаударов Израиля по сектору Газа в ночь на пятницу пришелся на военный объект рядом с лагерем беженцев в центральной части анклава, сообщает... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T03:56
2023-04-07T04:05
израиль
в мире
иерусалим
биньямин нетаньяху
хамас
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ГАЗА, 7 апр — РИА Новости. Один из авиаударов Израиля по сектору Газа в ночь на пятницу пришелся на военный объект рядом с лагерем беженцев в центральной части анклава, сообщает палестинское агентство Qudsnet.ЦАХАЛ в ночь на пятницу нанесла удары по целям движения ХАМАС на территории сектора Газа. Движение возложило на Тель-Авив ответственность за эскалацию и призвало народ объединиться "в борьбе с оккупантами". Ранее палестинское руководство обвинило власти Израиля в создании атмосферы эскалации и в нестабильности в Иерусалиме после продолжающихся столкновений палестинцев с израильской полицией на Храмовой горе."ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военному объекту "Исса аль-Батран" в окрестностях лагера беженцев Бурейдж в центральной части анклава", — пишет агентство. Тем временем военное крыло движения ХАМАС "Бригады аль-Кассам" сообщило, что его системы ПВО снова отражают атаку "израильских военных самолетов в небе над сектором Газа". Министр обороны Израиля Йоав Галлант по итогам экстренного совещания кабинета по безопасности в ночь на пятницу заявил, что система безопасности страны готова к действиям против любой угрозы. По окончании совещания премьер-министр Биньямин Нетаньяху предупредил, что "враги Израиля заплатят высокую цену". Ранее он говорил, что Тель-Авив не заинтересован в изменении статус-кво на Храмовой горе в Иерусалиме, где в последние несколько ночей происходили ожесточенные столкновения палестинцев с израильской полицией.
https://ria.ru/20230407/fatkh-1863635453.html
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израиль, в мире, иерусалим, биньямин нетаньяху, хамас
Израиль, В мире, Иерусалим, Биньямин Нетаньяху, Хамас
СМИ: Израиль нанес удар по объекту рядом с лагерем беженцев в секторе Газа

Qudsnet: один из ударов Израиля в секторе Газа пришелся на объект рядом с лагерем беженцев

© AP Photo / Khalil HamraРакетный удар Израиля по территории сектора Газа
Ракетный удар Израиля по территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© AP Photo / Khalil Hamra
Ракетный удар Израиля по территории сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГАЗА, 7 апр — РИА Новости. Один из авиаударов Израиля по сектору Газа в ночь на пятницу пришелся на военный объект рядом с лагерем беженцев в центральной части анклава, сообщает палестинское агентство Qudsnet.
ЦАХАЛ в ночь на пятницу нанесла удары по целям движения ХАМАС на территории сектора Газа. Движение возложило на Тель-Авив ответственность за эскалацию и призвало народ объединиться "в борьбе с оккупантами". Ранее палестинское руководство обвинило власти Израиля в создании атмосферы эскалации и в нестабильности в Иерусалиме после продолжающихся столкновений палестинцев с израильской полицией на Храмовой горе.
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
Удары Израиля не сломят волю палестинского народа, заявила ФАТХ
Вчера, 03:28
"ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военному объекту "Исса аль-Батран" в окрестностях лагера беженцев Бурейдж в центральной части анклава", — пишет агентство.
Тем временем военное крыло движения ХАМАС "Бригады аль-Кассам" сообщило, что его системы ПВО снова отражают атаку "израильских военных самолетов в небе над сектором Газа".
Министр обороны Израиля Йоав Галлант по итогам экстренного совещания кабинета по безопасности в ночь на пятницу заявил, что система безопасности страны готова к действиям против любой угрозы. По окончании совещания премьер-министр Биньямин Нетаньяху предупредил, что "враги Израиля заплатят высокую цену". Ранее он говорил, что Тель-Авив не заинтересован в изменении статус-кво на Храмовой горе в Иерусалиме, где в последние несколько ночей происходили ожесточенные столкновения палестинцев с израильской полицией.
Машина скорой помощи в Израиле - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
СМИ сообщили о беспорядках и стычках с полицией в арабских общинах Израиля
Вчера, 01:03
 
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