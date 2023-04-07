СМИ: Израиль нанес удар по объекту рядом с лагерем беженцев в секторе Газа
Qudsnet: один из ударов Израиля в секторе Газа пришелся на объект рядом с лагерем беженцев
© AP Photo / Khalil HamraРакетный удар Израиля по территории сектора Газа
© AP Photo / Khalil Hamra
Ракетный удар Израиля по территории сектора Газа. Архивное фото
ГАЗА, 7 апр — РИА Новости. Один из авиаударов Израиля по сектору Газа в ночь на пятницу пришелся на военный объект рядом с лагерем беженцев в центральной части анклава, сообщает палестинское агентство Qudsnet.
ЦАХАЛ в ночь на пятницу нанесла удары по целям движения ХАМАС на территории сектора Газа. Движение возложило на Тель-Авив ответственность за эскалацию и призвало народ объединиться "в борьбе с оккупантами". Ранее палестинское руководство обвинило власти Израиля в создании атмосферы эскалации и в нестабильности в Иерусалиме после продолжающихся столкновений палестинцев с израильской полицией на Храмовой горе.
"ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военному объекту "Исса аль-Батран" в окрестностях лагера беженцев Бурейдж в центральной части анклава", — пишет агентство.
Тем временем военное крыло движения ХАМАС "Бригады аль-Кассам" сообщило, что его системы ПВО снова отражают атаку "израильских военных самолетов в небе над сектором Газа".
Министр обороны Израиля Йоав Галлант по итогам экстренного совещания кабинета по безопасности в ночь на пятницу заявил, что система безопасности страны готова к действиям против любой угрозы. По окончании совещания премьер-министр Биньямин Нетаньяху предупредил, что "враги Израиля заплатят высокую цену". Ранее он говорил, что Тель-Авив не заинтересован в изменении статус-кво на Храмовой горе в Иерусалиме, где в последние несколько ночей происходили ожесточенные столкновения палестинцев с израильской полицией.