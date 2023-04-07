https://ria.ru/20230407/izrail-1863636196.html

СМИ: Израиль нанес удар по объекту рядом с лагерем беженцев в секторе Газа

СМИ: Израиль нанес удар по объекту рядом с лагерем беженцев в секторе Газа - РИА Новости, 07.04.2023

СМИ: Израиль нанес удар по объекту рядом с лагерем беженцев в секторе Газа

Один из авиаударов Израиля по сектору Газа в ночь на пятницу пришелся на военный объект рядом с лагерем беженцев в центральной части анклава, сообщает... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T03:56

2023-04-07T03:56

2023-04-07T04:05

израиль

в мире

иерусалим

биньямин нетаньяху

хамас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732247683_0:300:3108:2048_1920x0_80_0_0_ac4cf2c0dc1ed47e170bdeeb73e75f71.jpg

ГАЗА, 7 апр — РИА Новости. Один из авиаударов Израиля по сектору Газа в ночь на пятницу пришелся на военный объект рядом с лагерем беженцев в центральной части анклава, сообщает палестинское агентство Qudsnet.ЦАХАЛ в ночь на пятницу нанесла удары по целям движения ХАМАС на территории сектора Газа. Движение возложило на Тель-Авив ответственность за эскалацию и призвало народ объединиться "в борьбе с оккупантами". Ранее палестинское руководство обвинило власти Израиля в создании атмосферы эскалации и в нестабильности в Иерусалиме после продолжающихся столкновений палестинцев с израильской полицией на Храмовой горе."ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военному объекту "Исса аль-Батран" в окрестностях лагера беженцев Бурейдж в центральной части анклава", — пишет агентство. Тем временем военное крыло движения ХАМАС "Бригады аль-Кассам" сообщило, что его системы ПВО снова отражают атаку "израильских военных самолетов в небе над сектором Газа". Министр обороны Израиля Йоав Галлант по итогам экстренного совещания кабинета по безопасности в ночь на пятницу заявил, что система безопасности страны готова к действиям против любой угрозы. По окончании совещания премьер-министр Биньямин Нетаньяху предупредил, что "враги Израиля заплатят высокую цену". Ранее он говорил, что Тель-Авив не заинтересован в изменении статус-кво на Храмовой горе в Иерусалиме, где в последние несколько ночей происходили ожесточенные столкновения палестинцев с израильской полицией.

https://ria.ru/20230407/fatkh-1863635453.html

https://ria.ru/20230407/izrail-1863630398.html

израиль

иерусалим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, в мире, иерусалим, биньямин нетаньяху, хамас