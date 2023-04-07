https://ria.ru/20230407/izrail-1863632750.html

Израиль отказался прекратить авиаудары по сектору Газа, сообщили СМИ

Израиль отказался прекратить авиаудары по сектору Газа, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.04.2023

Израиль отказался прекратить авиаудары по сектору Газа, сообщили СМИ

Израиль после контактов с египетскими службами безопасности продолжает наносить авиаудары по сектору Газа и отказывается прекратить нынешние военные операции,... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T02:02

2023-04-07T02:02

2023-04-07T03:23

в мире

израиль

ливан

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КАИР, 7 апр - РИА Новости. Израиль после контактов с египетскими службами безопасности продолжает наносить авиаудары по сектору Газа и отказывается прекратить нынешние военные операции, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники. По этим данным, должностные лица египетских служб безопасности находятся на связи с Израилем после начала авиаударов по Газе. Источники отмечают, что Египет требует от Израиля не наносить ударов по мирным жителям и жилым домам. Ранее армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что наносит удары по территории Газы. Позднее телеканал добавил со ссылкой на источники, что Египет активно контактирует с США, Израилем и палестинскими группировками с целью деэскалации.В свою очередь, телеканал Al-Jazeera, ссылаясь на палестинские источники, пишет, что посредники уведомили палестинские формирования о том, что израильские удары по Газе являются ответом на пуски ракет из анклава в предыдущие два дня.В четверг израильские СМИ сообщили, что с территории Ливана были выпущены десятки ракет, которые были нацелены на приграничные населенные пункты и города северной и западной Галилеи на севере Израиля. По меньшей мере три человека пострадали в результате обстрела. Согласно заявлению пресс-службы ЦАХАЛ, 34 ракеты были выпущены с территории Ливана по израильской территории, из них 25 ракет были перехвачены системой ПВО. Израильская армия заявила, что обстрел страны с территории Ливана вели группировки палестинского движения ХАМАС, правящего в секторе Газа. Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее дал распоряжение военному руководству страны подготовиться к любым возможным ответным мерам, однако финальное решение будет принято после совещания премьера с силовым блоком правительства. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в четверг вечером заявил, что враги еврейского государства заплатят за каждый акт агрессии против Израиля, добавив, что внутренние дебаты и разногласия не помешают этому. Депутат ливанского парламента Касем Хашем заявил РИА Новости, что ракеты по территории Израиля из Ливана, вероятнее всего, были запущены из палестинских лагерей. Источник во Временных силах ООН (UNIFIL) сообщил агентству, что они приведены в состояние боевой готовности после пуска ракет. МИД Ливана заявил, что страна привержена резолюции Совета безопасности ООН 1701, принятой в 2006 году, и призывает международное сообщество оказать давление на Израиль с целью остановить эскалацию.

https://ria.ru/20230406/israel-1863619116.html

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в мире, израиль, ливан, биньямин нетаньяху, оон