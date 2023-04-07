КНР и Франция выступили за политическое решение иранской ядерной проблемы
КНР и Франция выступили за политико-дипломатическое решение иранской ядерной проблемы
© AP Photo / Ng Han GuanПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Пекине
© AP Photo / Ng Han Guan
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Пекине
ПЕКИН, 7 апр – РИА Новости. Китай и Франция подтвердили свою приверженность продвижению политико-дипломатического решения иранской ядерной проблемы, говорится в совместном заявлении стран по итогам визита в Китай президента Франции Эммануэля Макрона.
"Соглашение по иранской ядерной программе (СВПД), достигнутое в 2015 году - важный результат многосторонней дипломатии. Стороны подтвердили свою приверженность продвижению политико-дипломатического решения иранской ядерной проблемы, подтвердили свою приверженность поддержанию авторитета и эффективности международной системы ядерного нераспространения и резолюций Совета Безопасности", - приводит слова заявления агентство Синьхуа.
Отмечается, что в этом контексте стороны поддерживают Международное агентство атомной энергии (МАГАТЭ).
Президент Франции прибыл в Китай с государственным визитом в среду вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для встречи с главой КНР Си Цзиньпином. Ситуация на Украине стала одной из главных тем переговоров между политиками.