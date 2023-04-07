https://ria.ru/20230407/iran-1863840243.html

КНР и Франция выступили за политическое решение иранской ядерной проблемы

КНР и Франция выступили за политическое решение иранской ядерной проблемы - РИА Новости, 07.04.2023

КНР и Франция выступили за политическое решение иранской ядерной проблемы

Китай и Франция подтвердили свою приверженность продвижению политико-дипломатического решения иранской ядерной проблемы, говорится в совместном заявлении стран... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T17:43

2023-04-07T17:43

2023-04-07T17:43

в мире

китай

эммануэль макрон

франция

си цзиньпин

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ПЕКИН, 7 апр – РИА Новости. Китай и Франция подтвердили свою приверженность продвижению политико-дипломатического решения иранской ядерной проблемы, говорится в совместном заявлении стран по итогам визита в Китай президента Франции Эммануэля Макрона. "Соглашение по иранской ядерной программе (СВПД), достигнутое в 2015 году - важный результат многосторонней дипломатии. Стороны подтвердили свою приверженность продвижению политико-дипломатического решения иранской ядерной проблемы, подтвердили свою приверженность поддержанию авторитета и эффективности международной системы ядерного нераспространения и резолюций Совета Безопасности", - приводит слова заявления агентство Синьхуа. Отмечается, что в этом контексте стороны поддерживают Международное агентство атомной энергии (МАГАТЭ). Президент Франции прибыл в Китай с государственным визитом в среду вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для встречи с главой КНР Си Цзиньпином. Ситуация на Украине стала одной из главных тем переговоров между политиками.

https://ria.ru/20230407/evropa-1863551504.html

китай

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, китай, эммануэль макрон, франция, си цзиньпин