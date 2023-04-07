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Индия не приносит в жертву двусторонние отношения с Россией, заявили в МИД - РИА Новости, 07.04.2023
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12:39 07.04.2023 (обновлено: 13:49 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/indiya-1863722858.html
Индия не приносит в жертву двусторонние отношения с Россией, заявили в МИД
Индия не приносит в жертву двусторонние отношения с Россией, заявили в МИД - РИА Новости, 07.04.2023
Индия не приносит в жертву двусторонние отношения с Россией, заявили в МИД
Несмотря на давление в связи с российской специальной военной операцией на Украине, Индия занимает выдержанную позицию и не приносит двусторонние отношения с РФ РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T12:39
2023-04-07T13:49
россия
индия
в мире
владимир путин
украина
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Несмотря на давление в связи с российской специальной военной операцией на Украине, Индия занимает выдержанную позицию и не приносит двусторонние отношения с РФ в жертву геополитической ситуации, заявил замдиректора Второго департамента Азии МИД РФ Александр Козлов."Отношения (РФ и Индии - ред.) сохраняют высокую интенсивность. Небольшой помехой стала пандемия, которая очень здорово перевернула мир, но запас прочности такой, что в течение последних лет мы практически вышли на допандемийный темп взаимодействия", - сообщил дипломат в ходе круглого стола "Россия и Индия в процессах укрепления многополярности"."И, несмотря на давление в связи с СВО на Украине, Индия занимает выдержанную позицию и не приносит наши двусторонние отношения, которыми мы очень дорожим, в жертву текущей геополитической конъектуре", - добавил Козлов.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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россия, индия, в мире, владимир путин, украина, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Индия, В мире, Владимир Путин, Украина, НАТО, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Индия не приносит в жертву двусторонние отношения с Россией, заявили в МИД

МИД: Индия, несмотря на давление, не приносит в жертву двусторонние отношения с Россией

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРоссийский и индийский флаги
Российский и индийский флаги - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Российский и индийский флаги. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Несмотря на давление в связи с российской специальной военной операцией на Украине, Индия занимает выдержанную позицию и не приносит двусторонние отношения с РФ в жертву геополитической ситуации, заявил замдиректора Второго департамента Азии МИД РФ Александр Козлов.
"Отношения (РФ и Индии - ред.) сохраняют высокую интенсивность. Небольшой помехой стала пандемия, которая очень здорово перевернула мир, но запас прочности такой, что в течение последних лет мы практически вышли на допандемийный темп взаимодействия", - сообщил дипломат в ходе круглого стола "Россия и Индия в процессах укрепления многополярности".
"И, несмотря на давление в связи с СВО на Украине, Индия занимает выдержанную позицию и не приносит наши двусторонние отношения, которыми мы очень дорожим, в жертву текущей геополитической конъектуре", - добавил Козлов.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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