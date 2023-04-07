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Власти изучат вопрос упрощения получения российского гражданства - РИА Новости, 07.04.2023
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00:28 07.04.2023 (обновлено: 00:29 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/grazhdanstvo-1863628864.html
Власти изучат вопрос упрощения получения российского гражданства
Власти изучат вопрос упрощения получения российского гражданства - РИА Новости, 07.04.2023
Власти изучат вопрос упрощения получения российского гражданства
Правительство рассмотрит предложения депутатов по упрощению процедур получения российского гражданства, в том числе для ученых, заявил премьер-министр России... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T00:28
2023-04-07T00:29
россия
михаил мишустин
украина
госдума рф
общество
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Правительство рассмотрит предложения депутатов по упрощению процедур получения российского гражданства, в том числе для ученых, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Премьер в четверг встретился с депутатами Госдумы. Один из них - Владимир Плякин из партии "Новые люди" - предложил рассмотреть возможность рассмотреть вопрос уравнивания в праве получения гражданства этнических русских и граждан Украины, а также напомнил о законопроекте об упрощении процедуры получения гражданства для ученых, на который нет отзыва кабмина. Речь также шла о предложении упрощения получения ВНЖ и гражданства для бизнесменов и инвесторов. "По поводу гражданства, вопросов, связанных с процедурными вещами, обязательно рассмотрим ваше предложение. По поводу отзыва правительства дам соответствующее поручение", - сказал Мишустин.
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россия, михаил мишустин, украина, госдума рф, общество
Россия, Михаил Мишустин, Украина, Госдума РФ, Общество
Власти изучат вопрос упрощения получения российского гражданства

Власти рассмотрят предложения по упрощению процедуры получения российского гражданства

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Правительство рассмотрит предложения депутатов по упрощению процедур получения российского гражданства, в том числе для ученых, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Премьер в четверг встретился с депутатами Госдумы. Один из них - Владимир Плякин из партии "Новые люди" - предложил рассмотреть возможность рассмотреть вопрос уравнивания в праве получения гражданства этнических русских и граждан Украины, а также напомнил о законопроекте об упрощении процедуры получения гражданства для ученых, на который нет отзыва кабмина. Речь также шла о предложении упрощения получения ВНЖ и гражданства для бизнесменов и инвесторов.
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"По поводу гражданства, вопросов, связанных с процедурными вещами, обязательно рассмотрим ваше предложение. По поводу отзыва правительства дам соответствующее поручение", - сказал Мишустин.
 
РоссияМихаил МишустинУкраинаГосдума РФОбщество
 
 
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