https://ria.ru/20230407/grazhdanstvo-1863628864.html

Власти изучат вопрос упрощения получения российского гражданства

Власти изучат вопрос упрощения получения российского гражданства - РИА Новости, 07.04.2023

Власти изучат вопрос упрощения получения российского гражданства

Правительство рассмотрит предложения депутатов по упрощению процедур получения российского гражданства, в том числе для ученых, заявил премьер-министр России... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T00:28

2023-04-07T00:28

2023-04-07T00:29

россия

михаил мишустин

украина

госдума рф

общество

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Правительство рассмотрит предложения депутатов по упрощению процедур получения российского гражданства, в том числе для ученых, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Премьер в четверг встретился с депутатами Госдумы. Один из них - Владимир Плякин из партии "Новые люди" - предложил рассмотреть возможность рассмотреть вопрос уравнивания в праве получения гражданства этнических русских и граждан Украины, а также напомнил о законопроекте об упрощении процедуры получения гражданства для ученых, на который нет отзыва кабмина. Речь также шла о предложении упрощения получения ВНЖ и гражданства для бизнесменов и инвесторов. "По поводу гражданства, вопросов, связанных с процедурными вещами, обязательно рассмотрим ваше предложение. По поводу отзыва правительства дам соответствующее поручение", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20230405/grazhdanstvo-1863107632.html

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россия, михаил мишустин, украина, госдума рф, общество