https://ria.ru/20230407/grazhdanstvo-1863628864.html
Власти изучат вопрос упрощения получения российского гражданства
Власти изучат вопрос упрощения получения российского гражданства - РИА Новости, 07.04.2023
Власти изучат вопрос упрощения получения российского гражданства
Правительство рассмотрит предложения депутатов по упрощению процедур получения российского гражданства, в том числе для ученых, заявил премьер-министр России... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T00:28
2023-04-07T00:28
2023-04-07T00:29
россия
михаил мишустин
украина
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761657940_0:297:3114:2048_1920x0_80_0_0_aee1ce7027839d3ab3c4e261572e638f.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Правительство рассмотрит предложения депутатов по упрощению процедур получения российского гражданства, в том числе для ученых, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Премьер в четверг встретился с депутатами Госдумы. Один из них - Владимир Плякин из партии "Новые люди" - предложил рассмотреть возможность рассмотреть вопрос уравнивания в праве получения гражданства этнических русских и граждан Украины, а также напомнил о законопроекте об упрощении процедуры получения гражданства для ученых, на который нет отзыва кабмина. Речь также шла о предложении упрощения получения ВНЖ и гражданства для бизнесменов и инвесторов. "По поводу гражданства, вопросов, связанных с процедурными вещами, обязательно рассмотрим ваше предложение. По поводу отзыва правительства дам соответствующее поручение", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20230405/grazhdanstvo-1863107632.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761657940_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_b4d7f13f67701703a5cb26c6932ce705.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, украина, госдума рф, общество
Россия, Михаил Мишустин, Украина, Госдума РФ, Общество
Власти изучат вопрос упрощения получения российского гражданства
Власти рассмотрят предложения по упрощению процедуры получения российского гражданства