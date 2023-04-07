https://ria.ru/20230407/gershkovich-1863872773.html

В Госдуме прокомментировали "кампанию" Запада в поддержку Гершковича

В Госдуме прокомментировали "кампанию" Запада в поддержку Гершковича - РИА Новости, 07.04.2023

В Госдуме прокомментировали "кампанию" Запада в поддержку Гершковича

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что развернутая на Западе кампания в... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T19:22

2023-04-07T19:22

2023-04-07T19:24

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что развернутая на Западе кампания в поддержку арестованного в России по обвинению в шпионаже Эвана Гершковича подтверждает эффективность принятых законов о противодействии иностранном вмешательству в РФ. Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер и лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл ранее призвали незамедлительно освободить арестованного в России журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича, несмотря на то, что он был взят с поличным и обвинен в шпионаже. "Комиссия зафиксировала начало пропагандистской кампании, развернутой за рубежом, в защиту американского журналиста Гершковича, арестованного по обвинению в шпионаже против нашей страны. С осуждением законных действий России по пресечению шпионской деятельности выступили как власти США и Евросоюза, так и десятки зарубежных СМИ и неправительственных организаций", - приводит слова Пискарева телеграм-канал комиссии. По его словам, показательно, что с заявлением в поддержку Гершковича выступила также группа граждан из России, "называющих себя "российскими независимыми журналистами и представителями гражданского общества". "Только вот, если внимательно изучить список авторов заявления, обнаруживается, что люди эти в большинстве своём зависимые от стран НАТО – многие из них имеют в нашей стране статус иноагента, либо сотрудничают с нежелательными организациями, и действуют в интересах иностранных государств… В связи с этим еще раз убеждаемся в правильности и эффективности принятых законов о противодействии иностранном вмешательству в наши внутренние дела", - отметил Пискарев. ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "Уже не первого известного западника "хватают за руку". Захарова отмечала, что Москва обеспечит консульский доступ к арестованному в соответствии со своими внутренними процедурами. По ее словам, реакция на арест Гершковича со стороны США, перешедших к "угрозам в отношении российских журналистов", стала саморазоблачением, если угрозы продолжатся, "они посеют бурю".

https://ria.ru/20230405/postpred-1863277178.html

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в мире, россия, сша, екатеринбург, василий пискарев, госдума рф, the wall street journal