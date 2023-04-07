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В Госдуме прокомментировали "кампанию" Запада в поддержку Гершковича - РИА Новости, 07.04.2023
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19:22 07.04.2023 (обновлено: 19:24 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/gershkovich-1863872773.html
В Госдуме прокомментировали "кампанию" Запада в поддержку Гершковича
В Госдуме прокомментировали "кампанию" Запада в поддержку Гершковича - РИА Новости, 07.04.2023
В Госдуме прокомментировали "кампанию" Запада в поддержку Гершковича
Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что развернутая на Западе кампания в... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T19:22
2023-04-07T19:24
в мире
россия
сша
екатеринбург
василий пискарев
госдума рф
the wall street journal
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что развернутая на Западе кампания в поддержку арестованного в России по обвинению в шпионаже Эвана Гершковича подтверждает эффективность принятых законов о противодействии иностранном вмешательству в РФ. Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер и лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл ранее призвали незамедлительно освободить арестованного в России журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича, несмотря на то, что он был взят с поличным и обвинен в шпионаже. "Комиссия зафиксировала начало пропагандистской кампании, развернутой за рубежом, в защиту американского журналиста Гершковича, арестованного по обвинению в шпионаже против нашей страны. С осуждением законных действий России по пресечению шпионской деятельности выступили как власти США и Евросоюза, так и десятки зарубежных СМИ и неправительственных организаций", - приводит слова Пискарева телеграм-канал комиссии. По его словам, показательно, что с заявлением в поддержку Гершковича выступила также группа граждан из России, "называющих себя "российскими независимыми журналистами и представителями гражданского общества". "Только вот, если внимательно изучить список авторов заявления, обнаруживается, что люди эти в большинстве своём зависимые от стран НАТО – многие из них имеют в нашей стране статус иноагента, либо сотрудничают с нежелательными организациями, и действуют в интересах иностранных государств… В связи с этим еще раз убеждаемся в правильности и эффективности принятых законов о противодействии иностранном вмешательству в наши внутренние дела", - отметил Пискарев. ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "Уже не первого известного западника "хватают за руку". Захарова отмечала, что Москва обеспечит консульский доступ к арестованному в соответствии со своими внутренними процедурами. По ее словам, реакция на арест Гершковича со стороны США, перешедших к "угрозам в отношении российских журналистов", стала саморазоблачением, если угрозы продолжатся, "они посеют бурю".
https://ria.ru/20230405/postpred-1863277178.html
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в мире, россия, сша, екатеринбург, василий пискарев, госдума рф, the wall street journal
В мире, Россия, США, Екатеринбург, Василий Пискарев, Госдума РФ, The Wall Street Journal
В Госдуме прокомментировали "кампанию" Запада в поддержку Гершковича

Пискарев: кампания Запада в поддержку Гершковича доказала эффективность российских законов

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы России
Здание Госдумы России - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы России. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что развернутая на Западе кампания в поддержку арестованного в России по обвинению в шпионаже Эвана Гершковича подтверждает эффективность принятых законов о противодействии иностранном вмешательству в РФ.
Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер и лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл ранее призвали незамедлительно освободить арестованного в России журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича, несмотря на то, что он был взят с поличным и обвинен в шпионаже.
Линда Томас-Гринфилд - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Постпред США при ООН призвала освободить Гершковича
5 апреля, 17:18
"Комиссия зафиксировала начало пропагандистской кампании, развернутой за рубежом, в защиту американского журналиста Гершковича, арестованного по обвинению в шпионаже против нашей страны. С осуждением законных действий России по пресечению шпионской деятельности выступили как власти США и Евросоюза, так и десятки зарубежных СМИ и неправительственных организаций", - приводит слова Пискарева телеграм-канал комиссии.
По его словам, показательно, что с заявлением в поддержку Гершковича выступила также группа граждан из России, "называющих себя "российскими независимыми журналистами и представителями гражданского общества".
"Только вот, если внимательно изучить список авторов заявления, обнаруживается, что люди эти в большинстве своём зависимые от стран НАТО – многие из них имеют в нашей стране статус иноагента, либо сотрудничают с нежелательными организациями, и действуют в интересах иностранных государств… В связи с этим еще раз убеждаемся в правильности и эффективности принятых законов о противодействии иностранном вмешательству в наши внутренние дела", - отметил Пискарев.
ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "Уже не первого известного западника "хватают за руку". Захарова отмечала, что Москва обеспечит консульский доступ к арестованному в соответствии со своими внутренними процедурами. По ее словам, реакция на арест Гершковича со стороны США, перешедших к "угрозам в отношении российских журналистов", стала саморазоблачением, если угрозы продолжатся, "они посеют бурю".
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович выходит из здания Лефортовского суда - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
МИД назвал реакцию в США на арест журналиста WSJ саморазоблачением
31 марта, 18:03
 
В миреРоссияСШАЕкатеринбургВасилий ПискаревГосдума РФThe Wall Street Journal
 
 
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