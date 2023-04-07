Гершкович не уведомлял МИД о поездке в Екатеринбург, заявила Захарова
Захарова опровергла сообщения, что Гершкович уведомлял МИД о командировке в Екатеринбург
Эван Гершкович. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла сообщение, что задержанный в Екатеринбурге корреспондент московского бюро WSJ Эван Гершкович уведомлял министерство о своей командировке.
МИД РФ выложил в свой телеграмм-канал интервью журналиста Алексея Венедиктова* (признан иноагентом), где тот утверждает, что "Гершкович в открытую поездку ехал в Екатеринбург, он уведомил МИД, что он едет, он запросил министерство обороны - и при этом он едет шпионить, что ли, ну не идиот же он, не дебил?" В этот момент на видео с Венедиктовым* появляется уведомление "Осторожно, фейк!".
«
"Или это просто фантазии для красивости речи, или это злонамеренные вбросы", - в свою очередь, прокомментировала выступление Венедиктова* Захарова в собственном телеграмм-канале.
Механизма уведомления иностранными корреспондентами МИДа о своих командировках не существует.
ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "Уже не первого известного западника "хватают за руку".
В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции.
Захарова отметила, что Москва обеспечит консульский доступ к арестованному журналисту Гершковичу в соответствии со своими внутренними процедурами. По ее словам, реакция США на арест Гершковича стала саморазоблачением, если угрозы продолжатся, "они посеют бурю".
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента