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Гершкович не уведомлял МИД о поездке в Екатеринбург, заявила Захарова - РИА Новости, 07.04.2023
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11:29 07.04.2023 (обновлено: 11:39 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/gershkovich-1863693840.html
Гершкович не уведомлял МИД о поездке в Екатеринбург, заявила Захарова
Гершкович не уведомлял МИД о поездке в Екатеринбург, заявила Захарова - РИА Новости, 07.04.2023
Гершкович не уведомлял МИД о поездке в Екатеринбург, заявила Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла сообщение, что задержанный в Екатеринбурге корреспондент московского бюро WSJ Эван Гершкович... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T11:29
2023-04-07T11:39
в мире
россия
екатеринбург
сша
мария захарова
алексей венедиктов (журналист)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла сообщение, что задержанный в Екатеринбурге корреспондент московского бюро WSJ Эван Гершкович уведомлял министерство о своей командировке. МИД РФ выложил в свой телеграмм-канал интервью журналиста Алексея Венедиктова* (признан иноагентом), где тот утверждает, что "Гершкович в открытую поездку ехал в Екатеринбург, он уведомил МИД, что он едет, он запросил министерство обороны - и при этом он едет шпионить, что ли, ну не идиот же он, не дебил?" В этот момент на видео с Венедиктовым* появляется уведомление "Осторожно, фейк!". Механизма уведомления иностранными корреспондентами МИДа о своих командировках не существует.ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "Уже не первого известного западника "хватают за руку". В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции. Захарова отметила, что Москва обеспечит консульский доступ к арестованному журналисту Гершковичу в соответствии со своими внутренними процедурами. По ее словам, реакция США на арест Гершковича стала саморазоблачением, если угрозы продолжатся, "они посеют бурю".* СМИ, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20230406/obmen-1863481585.html
https://ria.ru/20230405/gershkovich-1863299040.html
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в мире, россия, екатеринбург, сша, мария захарова, алексей венедиктов (журналист), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Екатеринбург, США, Мария Захарова, Алексей Венедиктов (журналист), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Гершкович не уведомлял МИД о поездке в Екатеринбург, заявила Захарова

Захарова опровергла сообщения, что Гершкович уведомлял МИД о командировке в Екатеринбург

© Фото : Evan Gershkovich/ВКонтактеЭван Гершкович
Эван Гершкович - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© Фото : Evan Gershkovich/ВКонтакте
Эван Гершкович. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла сообщение, что задержанный в Екатеринбурге корреспондент московского бюро WSJ Эван Гершкович уведомлял министерство о своей командировке.
МИД РФ выложил в свой телеграмм-канал интервью журналиста Алексея Венедиктова* (признан иноагентом), где тот утверждает, что "Гершкович в открытую поездку ехал в Екатеринбург, он уведомил МИД, что он едет, он запросил министерство обороны - и при этом он едет шпионить, что ли, ну не идиот же он, не дебил?" В этот момент на видео с Венедиктовым* появляется уведомление "Осторожно, фейк!".
Мужчина в здании Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
В Госдуме прокомментировали возможность обмена Гершковича
6 апреля, 14:30
«

"Или это просто фантазии для красивости речи, или это злонамеренные вбросы", - в свою очередь, прокомментировала выступление Венедиктова* Захарова в собственном телеграмм-канале.

Механизма уведомления иностранными корреспондентами МИДа о своих командировках не существует.
ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "Уже не первого известного западника "хватают за руку".
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович выходит из здания Лефортовского суда - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Захарова прокомментировала письмо мировых СМИ в защиту Гершковича
5 апреля, 18:24
В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции.
Захарова отметила, что Москва обеспечит консульский доступ к арестованному журналисту Гершковичу в соответствии со своими внутренними процедурами. По ее словам, реакция США на арест Гершковича стала саморазоблачением, если угрозы продолжатся, "они посеют бурю".
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович выходит из здания Лефортовского суда - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
МИД назвал реакцию в США на арест журналиста WSJ саморазоблачением
31 марта, 18:03
 
В миреРоссияЕкатеринбургСШАМария ЗахароваАлексей Венедиктов (журналист)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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