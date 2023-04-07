https://ria.ru/20230407/gershkovich-1863693840.html

Гершкович не уведомлял МИД о поездке в Екатеринбург, заявила Захарова

Гершкович не уведомлял МИД о поездке в Екатеринбург, заявила Захарова - РИА Новости, 07.04.2023

Гершкович не уведомлял МИД о поездке в Екатеринбург, заявила Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла сообщение, что задержанный в Екатеринбурге корреспондент московского бюро WSJ Эван Гершкович... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T11:29

2023-04-07T11:29

2023-04-07T11:39

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алексей венедиктов (журналист)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла сообщение, что задержанный в Екатеринбурге корреспондент московского бюро WSJ Эван Гершкович уведомлял министерство о своей командировке. МИД РФ выложил в свой телеграмм-канал интервью журналиста Алексея Венедиктова* (признан иноагентом), где тот утверждает, что "Гершкович в открытую поездку ехал в Екатеринбург, он уведомил МИД, что он едет, он запросил министерство обороны - и при этом он едет шпионить, что ли, ну не идиот же он, не дебил?" В этот момент на видео с Венедиктовым* появляется уведомление "Осторожно, фейк!". Механизма уведомления иностранными корреспондентами МИДа о своих командировках не существует.ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "Уже не первого известного западника "хватают за руку". В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции. Захарова отметила, что Москва обеспечит консульский доступ к арестованному журналисту Гершковичу в соответствии со своими внутренними процедурами. По ее словам, реакция США на арест Гершковича стала саморазоблачением, если угрозы продолжатся, "они посеют бурю".* СМИ, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20230406/obmen-1863481585.html

https://ria.ru/20230405/gershkovich-1863299040.html

https://ria.ru/20230331/zhurnalist-1862249702.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, екатеринбург, сша, мария захарова, алексей венедиктов (журналист), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)