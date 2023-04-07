https://ria.ru/20230407/gershkovich-1863630205.html
Сенатор призвал Байдена признать Гершковича "незаконно удерживаемым"
Сенатор призвал Байдена признать Гершковича "незаконно удерживаемым" - РИА Новости, 07.04.2023
Сенатор призвал Байдена признать Гершковича "незаконно удерживаемым"
Администрация президента США Джо Байдена должна официально присвоить арестованному в России за шпионаж журналисту издания Wall Street Journal Эвану Гершковичу... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T00:57
2023-04-07T00:57
2023-04-07T00:58
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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена должна официально присвоить арестованному в России за шпионаж журналисту издания Wall Street Journal Эвану Гершковичу статус "незаконно удерживаемого", заявил председатель комитета по международным отношениям американского сената Роберт Менендес. "Я согласен с тем, что госсекретарь (Энтони) Блинкен назвал Гершковича незаконно удерживаемым, и призываю администрацию выпустить официальное определение,… которое переведет контроль ответственности департамента по аресту Гершковича на управление специального представителя президента по делам заложников", - говорится в опубликованном заявлении сенатора. Менендес объяснил, что подобное определение обеспечит арестованного журналиста и его семью "критической поддержкой и ресурсами". Конгрессмен также в очередной раз призвал Россию обеспечить консульский доступ к арестованному за шпионаж сотруднику Wall Street Journal, объяснив это положениями "Венской конвенции по консульским отношениям". В четверг в Белом доме сообщили, что Вашингтон продолжает находиться в контакте с Москвой по вопросу консульского доступа к Гершковичу. Ранее МИД РФ сообщал, что вопрос о консульском доступе к нему решается "с учетом имеющейся консульской практики и законодательства" России. ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку". В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции. Захарова отметила, что Москва обеспечит консульский доступ к арестованному журналисту Гершковичу в соответствии со своими внутренними процедурами. По ее словам, реакция США на арест Гершковича стала саморазоблачением, если угрозы продолжатся, "они посеют бурю".
https://ria.ru/20230406/obmen-1863481585.html
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в мире, россия, сша, москва, джо байден, роберт менендес, мария захарова, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), совет европы, евросоюз
В мире, Россия, США, Москва, Джо Байден, Роберт Менендес, Мария Захарова, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Совет Европы, Евросоюз
Сенатор призвал Байдена признать Гершковича "незаконно удерживаемым"
Сенатор Менендес призвал Байдена признать журналиста Гершковича "незаконно удерживаемым"
ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена должна официально присвоить арестованному в России за шпионаж журналисту издания Wall Street Journal Эвану Гершковичу статус "незаконно удерживаемого", заявил председатель комитета по международным отношениям американского сената Роберт Менендес.
"Я согласен с тем, что госсекретарь (Энтони) Блинкен назвал Гершковича незаконно удерживаемым, и призываю администрацию выпустить официальное определение,… которое переведет контроль ответственности департамента по аресту Гершковича на управление специального представителя президента по делам заложников", - говорится в опубликованном заявлении сенатора.
В Госдуме прокомментировали возможность обмена Гершковича
Менендес объяснил, что подобное определение обеспечит арестованного журналиста и его семью "критической поддержкой и ресурсами".
Конгрессмен также в очередной раз призвал Россию обеспечить консульский доступ к арестованному за шпионаж сотруднику Wall Street Journal, объяснив это положениями "Венской конвенции по консульским отношениям".
В четверг в Белом доме сообщили, что Вашингтон продолжает находиться в контакте с Москвой
по вопросу консульского доступа к Гершковичу. Ранее МИД РФ сообщал, что вопрос о консульском доступе к нему решается "с учетом имеющейся консульской практики и законодательства" России.
ФСБ
РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге
по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".
В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции
.
Захарова отметила, что Москва обеспечит консульский доступ к арестованному журналисту Гершковичу в соответствии со своими внутренними процедурами. По ее словам, реакция США на арест Гершковича стала саморазоблачением, если угрозы продолжатся, "они посеют бурю".
Трепову и журналиста WSJ Гершковича защищает один адвокат