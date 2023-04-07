https://ria.ru/20230407/gershkovich-1863630205.html

Сенатор призвал Байдена признать Гершковича "незаконно удерживаемым"

Сенатор призвал Байдена признать Гершковича "незаконно удерживаемым" - РИА Новости, 07.04.2023

Сенатор призвал Байдена признать Гершковича "незаконно удерживаемым"

Администрация президента США Джо Байдена должна официально присвоить арестованному в России за шпионаж журналисту издания Wall Street Journal Эвану Гершковичу... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T00:57

2023-04-07T00:57

2023-04-07T00:58

в мире

россия

сша

москва

джо байден

роберт менендес

мария захарова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/02/1862493038_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_add0f324e912cd3530e652991271bd22.jpg

ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена должна официально присвоить арестованному в России за шпионаж журналисту издания Wall Street Journal Эвану Гершковичу статус "незаконно удерживаемого", заявил председатель комитета по международным отношениям американского сената Роберт Менендес. "Я согласен с тем, что госсекретарь (Энтони) Блинкен назвал Гершковича незаконно удерживаемым, и призываю администрацию выпустить официальное определение,… которое переведет контроль ответственности департамента по аресту Гершковича на управление специального представителя президента по делам заложников", - говорится в опубликованном заявлении сенатора. Менендес объяснил, что подобное определение обеспечит арестованного журналиста и его семью "критической поддержкой и ресурсами". Конгрессмен также в очередной раз призвал Россию обеспечить консульский доступ к арестованному за шпионаж сотруднику Wall Street Journal, объяснив это положениями "Венской конвенции по консульским отношениям". В четверг в Белом доме сообщили, что Вашингтон продолжает находиться в контакте с Москвой по вопросу консульского доступа к Гершковичу. Ранее МИД РФ сообщал, что вопрос о консульском доступе к нему решается "с учетом имеющейся консульской практики и законодательства" России. ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку". В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции. Захарова отметила, что Москва обеспечит консульский доступ к арестованному журналисту Гершковичу в соответствии со своими внутренними процедурами. По ее словам, реакция США на арест Гершковича стала саморазоблачением, если угрозы продолжатся, "они посеют бурю".

https://ria.ru/20230406/obmen-1863481585.html

https://ria.ru/20230404/advokat-1862992978.html

россия

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, москва, джо байден, роберт менендес, мария захарова, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), совет европы, евросоюз