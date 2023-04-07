https://ria.ru/20230407/gaza-1863630872.html
Израиль атаковал в секторе Газа два объекта по производству оружия
Израиль атаковал в секторе Газа два объекта по производству оружия - РИА Новости, 07.04.2023
Израиль атаковал в секторе Газа два объекта по производству оружия
Армия Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по двум туннелям и двум объектам по производству оружия, принадлежащим ХАМАС, сообщила армейская пресс-служба. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T01:10
2023-04-07T01:10
2023-04-07T01:42
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 апр - РИА Новости. Армия Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по двум туннелям и двум объектам по производству оружия, принадлежащим ХАМАС, сообщила армейская пресс-служба.Тем временем, армейская пресс-служба также сообщила о том, что сирены звучат в городах и поселениях на юге Израиля на границе с сектором Газа.Ранее ЦАХАЛ сообщил, что наносят удары по территории Газы.
https://ria.ru/20230407/izrail-1863630398.html
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в мире, израиль, армия обороны израиля, хамас
В мире, Израиль, Армия обороны Израиля, Хамас
Израиль атаковал в секторе Газа два объекта по производству оружия
Израиль атаковал в секторе Газа два объекта по производству оружия, принадлежащие ХАМАС
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 апр - РИА Новости. Армия Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по двум туннелям и двум объектам по производству оружия, принадлежащим ХАМАС, сообщила армейская пресс-служба.
«
"ЦАХАЛ нанес удар по двум террористическим туннелям и двум объектам по производству оружия, принадлежащим террористической организации ХАМАС," - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ЦАХАЛ.
Тем временем, армейская пресс-служба также сообщила о том, что сирены звучат в городах и поселениях на юге Израиля на границе с сектором Газа.
Ранее ЦАХАЛ сообщил, что наносят удары по территории Газы.
СМИ сообщили о беспорядках и стычках с полицией в арабских общинах Израиля