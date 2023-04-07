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Протестующие против пенсионной реформы освистали премьера Франции - РИА Новости, 07.04.2023
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15:55 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/frantsiya-1863795622.html
Протестующие против пенсионной реформы освистали премьера Франции
Протестующие против пенсионной реформы освистали премьера Франции - РИА Новости, 07.04.2023
Протестующие против пенсионной реформы освистали премьера Франции
Около 200 демонстрантов освистали кортеж премьер-министра Франции Элизабет Борн во время ее визита в больницу в городе Родез на юге страны, следует из видео,... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T15:55
2023-04-07T15:55
в мире
франция
элизабет борн
эммануэль макрон
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Около 200 демонстрантов освистали кортеж премьер-министра Франции Элизабет Борн во время ее визита в больницу в городе Родез на юге страны, следует из видео, опубликованного в аккаунте французского издания Centre Presse Aveyron в Twitter. Протестующие освистали кортеж премьер-министра в ходе ее визита в департамент Аверон. Демонстранты, собравшиеся по призыву профсоюза, скандировали: "Элизабет Борн, одним вашим присутствием Аверон запачкан", "Отставка Макрона", сообщает, в свою очередь, агентство Франс Пресс. Накануне визита премьера в Аверон генеральный секретарь регионального подразделения профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" Давид Жисто заявил Франс Пресс, что не поддерживает попытку Борн переключить внимание протестующих на проблемы здравоохранения. "Мы хотим показать, что, в том числе в сельской местности, силен гнев против правительства и реформы", - сказал он. В ходе своего визита в Аверон премьер-министр настаивала на том, что ее позиция полностью поддержана президентом республики Эммануэлем Макроном. Кроме того, Борн призвала протестующих к спокойствию. Правительство и профсоюзы Франции ждут решения Конституционного Совета о соответствии реформы, оно будет оглашено в пятницу 14 апреля. За день до этого профсоюзы намерены провести очередной день демонстраций. Накануне во Франции прошла 11-я акция протеста против пенсионной реформы. По данным МВД страны, в манифестациях по всей стране участвовали 570 тысяч человек - меньше, чем в прошлый раз, когда протестовали 740 тысяч. С января этого года во Франции вспыхнула новая волна протестов, связанных с планами правительства провести пенсионную реформу. Манифестации усилились, когда премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Акции сопровождаются ожесточенными столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками, а также многочисленными задержаниями протестующих органами правопорядка.
https://ria.ru/20230407/protesty-1863649307.html
https://ria.ru/20230407/unizhenie-1863636919.html
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в мире, франция, элизабет борн, эммануэль макрон
В мире, Франция, Элизабет Борн, Эммануэль Макрон
Протестующие против пенсионной реформы освистали премьера Франции

Протестующие освистали премьера Франции Борн из-за несогласия с пенсионной реформой

© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста против пенсионной реформы
Участники акции протеста против пенсионной реформы - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Евгений Полойко
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Участники акции протеста против пенсионной реформы. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Около 200 демонстрантов освистали кортеж премьер-министра Франции Элизабет Борн во время ее визита в больницу в городе Родез на юге страны, следует из видео, опубликованного в аккаунте французского издания Centre Presse Aveyron в Twitter.
Протестующие освистали кортеж премьер-министра в ходе ее визита в департамент Аверон. Демонстранты, собравшиеся по призыву профсоюза, скандировали: "Элизабет Борн, одним вашим присутствием Аверон запачкан", "Отставка Макрона", сообщает, в свою очередь, агентство Франс Пресс.
Накануне визита премьера в Аверон генеральный секретарь регионального подразделения профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" Давид Жисто заявил Франс Пресс, что не поддерживает попытку Борн переключить внимание протестующих на проблемы здравоохранения.
"Мы хотим показать, что, в том числе в сельской местности, силен гнев против правительства и реформы", - сказал он.
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Лидер "желтых жилетов" заявил, что власти Франции боятся протестов
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В ходе своего визита в Аверон премьер-министр настаивала на том, что ее позиция полностью поддержана президентом республики Эммануэлем Макроном. Кроме того, Борн призвала протестующих к спокойствию.
Правительство и профсоюзы Франции ждут решения Конституционного Совета о соответствии реформы, оно будет оглашено в пятницу 14 апреля. За день до этого профсоюзы намерены провести очередной день демонстраций.
Накануне во Франции прошла 11-я акция протеста против пенсионной реформы. По данным МВД страны, в манифестациях по всей стране участвовали 570 тысяч человек - меньше, чем в прошлый раз, когда протестовали 740 тысяч.
С января этого года во Франции вспыхнула новая волна протестов, связанных с планами правительства провести пенсионную реформу. Манифестации усилились, когда премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Акции сопровождаются ожесточенными столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками, а также многочисленными задержаниями протестующих органами правопорядка.
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