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Путин поручил организовать фестиваль "Наука 0+" в дружественных странах
Путин поручил организовать фестиваль "Наука 0+" в дружественных странах - РИА Новости, 07.04.2023
Путин поручил организовать фестиваль "Наука 0+" в дружественных странах
Президент России Владимир Путин поручил организовать проведение фестиваля "Наука 0+" в дружественных государствах, в первую очередь по месту нахождения филиалов РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T19:58
2023-04-07T19:58
2023-04-07T19:58
владимир путин
образование - общество
россия
наука
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил организовать проведение фестиваля "Наука 0+" в дружественных государствах, в первую очередь по месту нахождения филиалов МГУ, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова: в рамках проведения в Российской Федерации десятилетия науки и технологий организовать проведение фестиваля "Наука 0+" в дружественных государствах, в первую очередь по месту нахождения филиалов Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, предусмотрев привлечение к участию в данном фестивале представителей деловых кругов", - говорится в поручении.Доклад необходимо предоставить до 1 августа 2023 года и до 1 марта 2024 года. Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и ректор МГУ Виктор Садовничий.
https://ria.ru/20230314/nauka-1857739142.html
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владимир путин, образование - общество, россия, наука
Владимир Путин, Образование - Общество, Россия, Наука
Путин поручил организовать фестиваль "Наука 0+" в дружественных странах
Путин поручил организовать проведение фестиваля "Наука 0+" в дружественных странах