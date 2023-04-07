https://ria.ru/20230407/festival-1863877351.html

Путин поручил организовать фестиваль "Наука 0+" в дружественных странах

Путин поручил организовать фестиваль "Наука 0+" в дружественных странах - РИА Новости, 07.04.2023

Путин поручил организовать фестиваль "Наука 0+" в дружественных странах

Президент России Владимир Путин поручил организовать проведение фестиваля "Наука 0+" в дружественных государствах, в первую очередь по месту нахождения филиалов РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T19:58

2023-04-07T19:58

2023-04-07T19:58

владимир путин

образование - общество

россия

наука

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил организовать проведение фестиваля "Наука 0+" в дружественных государствах, в первую очередь по месту нахождения филиалов МГУ, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова: в рамках проведения в Российской Федерации десятилетия науки и технологий организовать проведение фестиваля "Наука 0+" в дружественных государствах, в первую очередь по месту нахождения филиалов Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, предусмотрев привлечение к участию в данном фестивале представителей деловых кругов", - говорится в поручении.Доклад необходимо предоставить до 1 августа 2023 года и до 1 марта 2024 года. Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и ректор МГУ Виктор Садовничий.

https://ria.ru/20230314/nauka-1857739142.html

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владимир путин, образование - общество, россия, наука