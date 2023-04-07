https://ria.ru/20230407/fabrikazvezd-1863440162.html

Продюсер "Фабрики звезд" рассказала, у кого на проекте был настоящий роман

Продюсер "Фабрики звезд" рассказала, у кого на проекте был настоящий роман - РИА Новости, 07.04.2023

Продюсер "Фабрики звезд" рассказала, у кого на проекте был настоящий роман

Продюсер "Фабрики звезд" Василина Михайловская в интервью Яне Чуриковой рассказала, у кого из участников был настоящий роман на проекте. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T02:12

2023-04-07T02:12

2023-04-07T02:12

шоубиз

яна чурикова

александр шульгин

"фабрика звезд"

знаменитости

отношения

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Продюсер "Фабрики звезд" Василина Михайловская в интервью Яне Чуриковой рассказала, у кого из участников был настоящий роман на проекте. Она также не сомневается в искренних чувствах, которые возникли между участниками третьей "Фабрики звезд" Никитой Малиновым и Марией Вебер. Продюсер добавила, что команда тщательно следила за юными фабрикантами, чтобы между ними не произошло ничего "незаконного". На момент съемок Вебер было всего 16 лет. Она также прокомментировала отношения еще одной участницы "Фабрики звезд – 3" – певицы Юлии Михальчик. У артистки был яркий, но непродолжительный роман с продюсером проекта Александром Шульгиным. По мнению продюсера, бывший муж Валерии испытывал чувства к своей подопечной. Но демонстрировал их своеобразно. История Михальчик и Шульгина гремела на всю страну после того, как продюсер публично сделал певице предложение. Правда, не выйти за него замуж, а лишь оформить гражданский брак. Вскоре пара рассталась, что тяжело переживала Юлия.

https://ria.ru/20230331/dakota-1862091874.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

яна чурикова, александр шульгин, "фабрика звезд", знаменитости, отношения