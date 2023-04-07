https://ria.ru/20230407/fabrikazvezd-1863440162.html
Продюсер "Фабрики звезд" рассказала, у кого на проекте был настоящий роман
Продюсер "Фабрики звезд" рассказала, у кого на проекте был настоящий роман - РИА Новости, 07.04.2023
Продюсер "Фабрики звезд" рассказала, у кого на проекте был настоящий роман
Продюсер "Фабрики звезд" Василина Михайловская в интервью Яне Чуриковой рассказала, у кого из участников был настоящий роман на проекте. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T02:12
2023-04-07T02:12
2023-04-07T02:12
шоубиз
яна чурикова
александр шульгин
"фабрика звезд"
знаменитости
отношения
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Продюсер "Фабрики звезд" Василина Михайловская в интервью Яне Чуриковой рассказала, у кого из участников был настоящий роман на проекте. Она также не сомневается в искренних чувствах, которые возникли между участниками третьей "Фабрики звезд" Никитой Малиновым и Марией Вебер. Продюсер добавила, что команда тщательно следила за юными фабрикантами, чтобы между ними не произошло ничего "незаконного". На момент съемок Вебер было всего 16 лет. Она также прокомментировала отношения еще одной участницы "Фабрики звезд – 3" – певицы Юлии Михальчик. У артистки был яркий, но непродолжительный роман с продюсером проекта Александром Шульгиным. По мнению продюсера, бывший муж Валерии испытывал чувства к своей подопечной. Но демонстрировал их своеобразно. История Михальчик и Шульгина гремела на всю страну после того, как продюсер публично сделал певице предложение. Правда, не выйти за него замуж, а лишь оформить гражданский брак. Вскоре пара рассталась, что тяжело переживала Юлия.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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яна чурикова, александр шульгин, "фабрика звезд", знаменитости, отношения
Шоубиз, Яна Чурикова, Александр Шульгин, "Фабрика звезд", Знаменитости, отношения
Продюсер "Фабрики звезд" рассказала, у кого на проекте был настоящий роман
Продюсер "Фабрики звезд" Василина Михайловская рассказала о настоящих романах проекта
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости.
Продюсер "Фабрики звезд" Василина Михайловская в интервью Яне Чуриковой рассказала
, у кого из участников был настоящий роман на проекте.
«
"На первой "Фабрике" все были очень скрытными. Тонева и Артемьев, например. Мне кажется, у них что-то было, – уверена продюсер. – Лет 15 пройдет, и они сознаются".
Она также не сомневается в искренних чувствах, которые возникли между участниками третьей "Фабрики звезд" Никитой Малиновым и Марией Вебер.
«
"Совершенно точно был роман у Малинина с Вебер", – заявила Михайловская.
Продюсер добавила, что команда тщательно следила за юными фабрикантами, чтобы между ними не произошло ничего "незаконного". На момент съемок Вебер было всего 16 лет.
Она также прокомментировала отношения еще одной участницы "Фабрики звезд – 3" – певицы Юлии Михальчик. У артистки был яркий, но непродолжительный роман с продюсером проекта Александром Шульгиным.
«
"За ними наблюдали все время, – вспомнила Михайловская. – Однажды они писали песню. Шульгин давил на Михальчик и буквально "вырывал" из нее эмоции. Потом они смотрели друг другу в глаза минут 30. Это были сильные настоящие эмоции".
По мнению продюсера, бывший муж Валерии испытывал чувства к своей подопечной. Но демонстрировал их своеобразно.
«
"Мне кажется, он был в нее влюблен. Хотя он был груб со всеми участниками, с ней он был груб особенно", – заключила она.
История Михальчик и Шульгина гремела на всю страну после того, как продюсер публично сделал певице предложение. Правда, не выйти за него замуж, а лишь оформить гражданский брак. Вскоре пара рассталась, что тяжело переживала Юлия.
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