https://ria.ru/20230407/estoniya-1863676942.html

Из Эстонии депортировали артистов российского театра "НитьЯ"

Из Эстонии депортировали артистов российского театра "НитьЯ" - РИА Новости, 07.04.2023

Из Эстонии депортировали артистов российского театра "НитьЯ"

Артистов российского театра "НитьЯ" депортировали из Эстонии, поскольку они представляли "угрозу национальной безопасности", сообщил портал Delfi. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T10:51

2023-04-07T10:51

2023-04-07T14:02

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ХЕЛЬСИНКИ, 7 апр - РИА Новости. Артистов российского театра "НитьЯ" депортировали из Эстонии, поскольку они представляли "угрозу национальной безопасности", сообщил портал Delfi. По словам организатора гастролей театра "НитьЯ" в Европе Александра Мельника, вечером, 5 апреля, артистов театра забрали в полицию, а затем депортировали в Россию с запретом на въезд в шенгенскую зону на 3 года. "За последние сутки мы получили сообщения от культурных центров о разрыве соглашений об аренде, несмотря на распроданные залы. Ночью артистов депортировали из Эстонии, расценив их деятельность как угрозу национальной безопасности. Со мной не связывались не министерство культуры, ни министерство внутренних дел", - сказал Мельник порталу Delfi. "НитьЯ" - негосударственный самофинансируемый театр. Своей стационарной площадки нет, театр постоянно гастролирует по городам России и Европы. Поскольку основатели театра из Екатеринбурга, в качестве географического местоположения указывается этот город. Руководитель службы миграционного надзора департамента полиции и погранохраны Эстонии Райнис Синикас подтвердил, что в среду вечером полиция задержала трех членов театральной труппы "НитьЯ" с российским гражданством. "Полицейские выяснили, что мужчины использовали для въезда в Шенгенскую зону краткосрочные итальянские визы, выданные с целью туризма. Так как на самом деле у них в планах было устроить тур по Эстонии и Германии, мы аннулировали их визы, составили предписания принудительно покинуть страну. Мы отвезли мужчин на Нарвский погранпункт и отправили в Россию", - сказал Delfi Синикас.

https://ria.ru/20230405/telekanaly-1863109116.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, европа, эстония, александр мельников, новости культуры