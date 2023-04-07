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Россия готова экспортировать зерно вне продуктовой сделки, сообщил Лавров - РИА Новости, 07.04.2023
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12:58 07.04.2023 (обновлено: 14:05 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/eksport-1863730095.html
Россия готова экспортировать зерно вне продуктовой сделки, сообщил Лавров
Россия готова экспортировать зерно вне продуктовой сделки, сообщил Лавров - РИА Новости, 07.04.2023
Россия готова экспортировать зерно вне продуктовой сделки, сообщил Лавров
Если Запад не будет выполнять обе части зерновой сделки, Россия сможет экспортировать свое зерно и без нее, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T12:58
2023-04-07T14:05
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турция
катар
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АНКАРА, 7 апр — РИА Новости. Если Запад не будет выполнять обе части зерновой сделки, Россия сможет экспортировать свое зерно и без нее, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.Он констатировал, что российская часть соглашения не выполняется, несмотря на призывы Турции и генсека ООН Антониу Гутерреша. Запад создает новые сложности для финансирования, логистики и страхования экспорта российской продукции."Ну, пусть продолжают отгружать соответствующую продукцию с Украины по земле, сухопутным путем, железной дорогой, по рекам — они уже создали соответствующую логистику, которая работает. А мы будем работать, если придется, и вне рамок этой инициативы, у нас есть возможность делать это с Турцией, с Катаром, президенты обсуждали соответствующие планы", — заявил Лавров.Он подчеркнул, что российский экспорт в нуждающиеся страны не пострадает.Говоря о недавнем решении Москвы продлить сделку не на 120, а на 60 дней, Лавров отметил, что это было сознательное обострение.Продуктовую сделку 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН в Стамбуле. Она предполагает вывоз украинского зерна по Черному морю. Это составная часть пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку экспорта российского продовольствия и удобрений.В марте Москва дала согласие продлить соглашение на 60 дней вместо 120 на фоне отсутствия прогресса по исполнению российской части пакета, поставив несколько условий для пролонгации сделки в мае.
https://ria.ru/20230330/zerno-1861915401.html
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цены на нефть, россия, турция, катар, сергей лавров
Цены на нефть, Россия, Турция, Катар, Сергей Лавров
Россия готова экспортировать зерно вне продуктовой сделки, сообщил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия может работать по экспорту зерна вне сделки, через Турцию и Катар

© РИА Новости /  | Перейти в медиабанкЗерно
Зерно - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
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АНКАРА, 7 апр — РИА Новости. Если Запад не будет выполнять обе части зерновой сделки, Россия сможет экспортировать свое зерно и без нее, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
Он констатировал, что российская часть соглашения не выполняется, несмотря на призывы Турции и генсека ООН Антониу Гутерреша. Запад создает новые сложности для финансирования, логистики и страхования экспорта российской продукции.
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"Ну, пусть продолжают отгружать соответствующую продукцию с Украины по земле, сухопутным путем, железной дорогой, по рекам — они уже создали соответствующую логистику, которая работает. А мы будем работать, если придется, и вне рамок этой инициативы, у нас есть возможность делать это с Турцией, с Катаром, президенты обсуждали соответствующие планы", — заявил Лавров.
Он подчеркнул, что российский экспорт в нуждающиеся страны не пострадает.
Говоря о недавнем решении Москвы продлить сделку не на 120, а на 60 дней, Лавров отметил, что это было сознательное обострение.
«
"Не обнаружив никаких признаков того, что кто-то эти вопросы может реально решить, устав взывать к совести тех, от кого это зависит, ну, мы, да, пошли на небольшое обострение и предложили продлить эту сделку только на 60 дней, исходя из того, что если и дальше не будет никаких сдвигов в снятии препон на пути экспорта российских удобрений и зерна, мы тогда будем думать, нужна ли эта сделка", — заключил глава МИД.
Продуктовую сделку 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН в Стамбуле. Она предполагает вывоз украинского зерна по Черному морю. Это составная часть пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку экспорта российского продовольствия и удобрений.
В марте Москва дала согласие продлить соглашение на 60 дней вместо 120 на фоне отсутствия прогресса по исполнению российской части пакета, поставив несколько условий для пролонгации сделки в мае.
На каких условиях Россия продлит зерновую сделку в мае 2023 года На каких условиях Россия продлит зерновую сделку в мае 2023 года
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Цены на нефтьРоссияТурцияКатарСергей Лавров
 
 
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