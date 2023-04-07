https://ria.ru/20230407/eksport-1863730095.html

Россия готова экспортировать зерно вне продуктовой сделки, сообщил Лавров

Россия готова экспортировать зерно вне продуктовой сделки, сообщил Лавров - РИА Новости, 07.04.2023

Россия готова экспортировать зерно вне продуктовой сделки, сообщил Лавров

Если Запад не будет выполнять обе части зерновой сделки, Россия сможет экспортировать свое зерно и без нее, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T12:58

2023-04-07T12:58

2023-04-07T14:05

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АНКАРА, 7 апр — РИА Новости. Если Запад не будет выполнять обе части зерновой сделки, Россия сможет экспортировать свое зерно и без нее, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.Он констатировал, что российская часть соглашения не выполняется, несмотря на призывы Турции и генсека ООН Антониу Гутерреша. Запад создает новые сложности для финансирования, логистики и страхования экспорта российской продукции."Ну, пусть продолжают отгружать соответствующую продукцию с Украины по земле, сухопутным путем, железной дорогой, по рекам — они уже создали соответствующую логистику, которая работает. А мы будем работать, если придется, и вне рамок этой инициативы, у нас есть возможность делать это с Турцией, с Катаром, президенты обсуждали соответствующие планы", — заявил Лавров.Он подчеркнул, что российский экспорт в нуждающиеся страны не пострадает.Говоря о недавнем решении Москвы продлить сделку не на 120, а на 60 дней, Лавров отметил, что это было сознательное обострение.Продуктовую сделку 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН в Стамбуле. Она предполагает вывоз украинского зерна по Черному морю. Это составная часть пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку экспорта российского продовольствия и удобрений.В марте Москва дала согласие продлить соглашение на 60 дней вместо 120 на фоне отсутствия прогресса по исполнению российской части пакета, поставив несколько условий для пролонгации сделки в мае.

https://ria.ru/20230330/zerno-1861915401.html

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цены на нефть, россия, турция, катар, сергей лавров