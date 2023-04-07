Россия готова экспортировать зерно вне продуктовой сделки, сообщил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия может работать по экспорту зерна вне сделки, через Турцию и Катар
Зерно. Архивное фото
АНКАРА, 7 апр — РИА Новости. Если Запад не будет выполнять обе части зерновой сделки, Россия сможет экспортировать свое зерно и без нее, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
Он констатировал, что российская часть соглашения не выполняется, несмотря на призывы Турции и генсека ООН Антониу Гутерреша. Запад создает новые сложности для финансирования, логистики и страхования экспорта российской продукции.
"Ну, пусть продолжают отгружать соответствующую продукцию с Украины по земле, сухопутным путем, железной дорогой, по рекам — они уже создали соответствующую логистику, которая работает. А мы будем работать, если придется, и вне рамок этой инициативы, у нас есть возможность делать это с Турцией, с Катаром, президенты обсуждали соответствующие планы", — заявил Лавров.
Он подчеркнул, что российский экспорт в нуждающиеся страны не пострадает.
Говоря о недавнем решении Москвы продлить сделку не на 120, а на 60 дней, Лавров отметил, что это было сознательное обострение.
«
"Не обнаружив никаких признаков того, что кто-то эти вопросы может реально решить, устав взывать к совести тех, от кого это зависит, ну, мы, да, пошли на небольшое обострение и предложили продлить эту сделку только на 60 дней, исходя из того, что если и дальше не будет никаких сдвигов в снятии препон на пути экспорта российских удобрений и зерна, мы тогда будем думать, нужна ли эта сделка", — заключил глава МИД.
Продуктовую сделку 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН в Стамбуле. Она предполагает вывоз украинского зерна по Черному морю. Это составная часть пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку экспорта российского продовольствия и удобрений.
В марте Москва дала согласие продлить соглашение на 60 дней вместо 120 на фоне отсутствия прогресса по исполнению российской части пакета, поставив несколько условий для пролонгации сделки в мае.
Инфографика