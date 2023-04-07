https://ria.ru/20230407/efimov-1863747389.html

Ефимов: Москва определила инвестора для КРТ бывшей промзоны "Вагоноремонт"

Ефимов: Москва определила инвестора для КРТ бывшей промзоны "Вагоноремонт" - РИА Новости, 07.04.2023

Ефимов: Москва определила инвестора для КРТ бывшей промзоны "Вагоноремонт"

Комплексным развитием территории (КРТ) участка бывшей промзоны "Вагоноремонт" в Восточном Дегунино займется компания "Камотес", которая оказалась единственным... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T13:37

2023-04-07T13:37

2023-04-07T13:37

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Комплексным развитием территории (КРТ) участка бывшей промзоны "Вагоноремонт" в Восточном Дегунино займется компания "Камотес", которая оказалась единственным участником аукциона на право застройки неэффективной территории, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В рамках комплексного развития участка площадью 2,7 гектара планируется построить более 80 тысяч квадратных метров недвижимости, где будет создано более 1,5 тысячи рабочих мест. Инвестиции в реализацию проекта составят около 9 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект для города превысит 500 миллионов рублей", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.В столичном департаменте городского имущества уточнили, что на участке с хорошей транспортной доступностью (рядом станция МЦД "Лианозово" и Дмитровское шоссе) можно будет построить технопарк, разместить фармацевтическое производство, а также офисы и магазины. Кроме того, территорию ожидает озеленение и комплексное благоустройство.Программа КРТ призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Предполагается, что общие инвестиции в развитие этих территорий составят порядка семи триллионов рублей, что в дальнейшем позволит создать более полумиллиона рабочих мест и обеспечить масштабное пополнение городского бюджета.

https://ria.ru/20230406/moskva-1863388190.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы)